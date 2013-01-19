LG Mobile Fransa : Nexus 4 stok sıkıntısı Google'ın yanlış tahmininden kaynaklı







LG'nin Google ile işbirliği yaparak pazara sunduğu Nexus 4 modeli, tanıtıldığı ilk günden bu yana stok problemlerinden bir türlü kurtulamadı. Ülkemizde de çok kısa sürede tükenen model ile ilgili LG veya Google'ı suçlayan pek çok açıklama gündeme geldi. LG Mobile Fransa ise problemler ile ilgili detaylı bir açıklama yaptı.



Bölüm yöneticisi Cathy Robin verdiği bir demeçte, hatanın sadece kendilerinden kaynaklanmadığını, önceki Nexus modellerinin satışına bakarak Google ile bir üretim haritası çizildiğini aktardı. Ancak cihaza olan gerçek talep bu haritayı kat kat geride bıraktı. Bununla birlikte LG ve Google arasındaki işbirliği son derece iyi bir seviyede devam ediyor.



Robin ayrıca Nexus 4 üretiminin arttığını ve gelecek ay ortasında pazarda herhangi bir baskı kalmayacağını da sözlerine ekledi. Nexus 4 modelinin zararına satıldığı konusunda da Robin Google ile özel bir anlaşma yapıldığını belirtiyor.



Nexus 4 modelinin 400 bin civarında hesap edilen satış rakamlarını da reddeden Robin, gerçek rakamların bunun çok üzerinde olduğunu ifade ederken, kesin bir tablo vermekten kaçınıyor.



Nexus 4'ün doğduğu model diyebileceğimiz LG Optimus G ise Mart ayında Fransa'dan itibaren Avrupa'da satışa sunulmaya başlayacak.





http://www.androidcentral.com/lg-mobile-france-director-talks-nexus-4-supplies-optimus-g-euro-launch