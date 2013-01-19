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LG Mobile Fransa : Nexus 4 stok sıkıntısı Google'ın yanlış tahmininden kaynaklı

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin Google ile işbirliği yaparak pazara sunduğu Nexus 4 modeli, tanıtıldığı ilk günden bu yana stok problemlerinden bir türlü kurtulamadı. Ülkemizde de çok kısa sürede tükenen model ile ilgili LG veya Google'ı suçlayan pek çok açıklama gündeme geldi. LG Mobile Fransa ise problemler ile ilgili detaylı bir açıklama yaptı.

Bölüm yöneticisi Cathy Robin verdiği bir demeçte, hatanın sadece kendilerinden kaynaklanmadığını, önceki Nexus modellerinin satışına bakarak Google ile bir üretim haritası çizildiğini aktardı. Ancak cihaza olan gerçek talep bu haritayı kat kat geride bıraktı. Bununla birlikte LG ve Google arasındaki işbirliği son derece iyi bir seviyede devam ediyor.

Robin ayrıca Nexus 4 üretiminin arttığını ve gelecek ay ortasında pazarda herhangi bir baskı kalmayacağını da sözlerine ekledi. Nexus 4 modelinin zararına satıldığı konusunda da Robin Google ile özel bir anlaşma yapıldığını belirtiyor.

Nexus 4 modelinin 400 bin civarında hesap edilen satış rakamlarını da reddeden Robin, gerçek rakamların bunun çok üzerinde olduğunu ifade ederken, kesin bir tablo vermekten kaçınıyor.

Nexus 4'ün doğduğu model diyebileceğimiz LG Optimus G ise Mart ayında Fransa'dan itibaren Avrupa'da satışa sunulmaya başlayacak.


http://www.androidcentral.com/lg-mobile-france-director-talks-nexus-4-supplies-optimus-g-euro-launch Yorum Yaz
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DrBrave 6 yıl en beğenilen
bu cihaz 999 TL olunca alınır :)
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esqhia 6 yıl
Ya bu adam yalan konuşuyo,ya google yalan konuşuyo,ya da 2 şirket de hiçbirşeyden anlamıyo.Türkiyeyi geçtim,bütün dünya, bu donanımın 350 dolara peynir ekmek gibi yok satacağını biliyo da bunlar mı akıl edemiyo(Biz de inandık)???
Neymiş galaxy nexusu baz almışlar da,tahmin edememişler de falan da filan.
Konunun özeti heralde yine s4 proya çıkıyo.Hala yaygın satıştaki hiçbir telefonda s4 pro yok ve nexus4,optimus g,htc droid dna vs vs gibi telefonlar duyurulmasına rağmen,yaygın satışa geçmesi zaman alacak.Bu sürede de biz ne zaman gelecek diye bekliycez,firmalar da birbirlerini suçlayıp millete hoş görünmeye çalışacaklar...
Ya bu adam yalan konuşuyo,ya google yalan konuşuyo,ya da 2 şirket de hiçbirşeyden anlamıyo.Türkiyeyi geçtim,bütün dünya, bu donanımın 350 dolara peynir ekmek gi...
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hollowman_ 6 yıl
google un yaptığıda iş deil, kardeşim artık deneyimli android kullanıcısı sayısı arttı. millet en iyi deneyimin nexus larda olduğunu biliyor. üstelik birde piyasanın en üst düzey donanımında cihaz hazırlatıyorsun, tasarımını ve malzeme kalitesinide premium yapıyorsun. nasıl daha az satacağını düşünürsün.
google un yaptığıda iş deil, kardeşim artık deneyimli android kullanıcısı sayısı arttı. millet en iyi deneyimin nexus larda olduğunu biliyor. üstelik birde piya...
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Dwight Stifler 6 yıl
Kim ne derse desin nexus
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lideramca 6 yıl
vah lg vah.bir zamanların en yenilikçi(ilk çift çekirekli cebi optimus x2,ilk 3 boyutlu cebi optimus 3d)cep tel. üreticisinin geldiği duruma bakarmısınız.daha geçen seneye kadar hep yenilik anlamında geriden gelen sony bile lg ye fark atıyor.yakın zamanda sony xperia Z yi çıkarırken lg ancak optimus G yi çıkartabiliyor.ne diyeyim,beter ol!
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homebird 6 yıl
İnsaf yahu! Yalan söylüyorsunuz, birde insanların inanmasını bekliyorsunuz! İnsanları salak yerine koymayın!

10 yaşında çocuğa nexus 4 deki donanımı,yazılımı, fiyatını söylesem; sana çok satacağını söyler. Kimi kandırıyorsun sen!
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redbloodedman 6 yıl
PlayMakers
depeche35
PlayMakers
depeche35 Courefoor Kartal da büyükçe bir Teknosa var. 1 saat kadar önce girdim Nexus4 dedim. Biz satmıyoruz öyle bir cihaz yok zaten dedi. İçeride tam 17 çalışan saydım.....
Evet satmiyorlar , cihaz sadece web site uzerinden satildi.
Web üzerinden satışı yapılan bir ürün, satışı yapan,satışı koordine eden firmaya ( Teknosa ) ya ait olmuyorsa kime ait oluyor ?
..........Bana ait olsun bari....
Tabi ki teknosaya ait , ben sadece size magazada bulamayacaginizi belirttim. Teknosa calisanlarina gelirsek , yoruma gerek bile yok. Teknoloji magazalarinda calisan elemanlarin bilgisiz olmasina ozen gosteriyor artik sirketler. Vodafone un bir subesinde , apple android e gececekmis yorumunu magaza mudurunden duyduktan sonra artik bunlar sasirtmiyor beni.

yıllar önce öğrenciyken eski bir bimeks çalışanıydım, bir satış danışmanı olarak söylüyorum, mağaza sahipleri çok bilen objektif yorum yapan, ürünün iyi tarafını bildiği gibi kötü taraını da bilen eleman istemiyorlar. Benim yanımda pazarcı mantığı ile telefon satan, iyi kötü demeden her ürünü yapıştıran arkadaş benden daha fazla prim alıyordu. 4 ay dayandım ayrıldım. Siz siz olun o danışmanlardan objektif yorum beklemeyin. Zaten doğru dürüst olan adam fazla kalıcı olmuyor, mağaza müdürü yapılan satışa bakar, ne biliyorsun ne bilmiyorsun umurlarında değildir.
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Proximity 6 yıl
Elin oğlu 380 dolarlık ipad miniyi 800 tl ye satıyor da bu meret neden satılmıyor.
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Makaroncu 6 yıl
Beyler google büyük düşünüyor dünyanın heryerine son sürat yaysa diğer android cihazları kim alıcak?
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smart1978 6 yıl
Yersen ...
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teramit 6 yıl
mertilk
bu cihaz 999 TL olunca alınır :)

tr de garantili olarak o fiyata inmesının imkanı yok
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leren 6 yıl
Üretimde sıkıntı olduğu ve 400.000 satıldığı ilk olarak xda sitesinde telefonların seri numarasına göre yapılan bir hesaplama ile bulunarak duyurulmuştu.
Yaklaşık 2 aylık satış rakamı.(Lg bu kadar üretebilmiş ya da google bu kadar sipariş vermiş)

Yine aynı sitede Iphone 5 inde yaklaşık 400.000 sattığı duyurulmuştu. Ama günlük satışı.

Apple günlük 400.000 civarında olan talebi karşılayacak üretimi yaptırabilirken, Lg+Google=sıkıntı yok çok iyi anlaşıyoruz.

Neyse gerçek satış rakamını açıklasınlar da biz de öğrenelim.




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ObjektifPoint.Net 6 yıl
Nexus 5 çıksaydı ya Nexus 4'ü alabilirdik!
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savasserter 6 yıl
Ortadaki telefonun ekranındaki uygulamanın adını bilen varmı? Maps değil sanki. Nexus özel navigasyon aplikasyonuylamı geliyor da bu resmi koymuşlar? Anlamadım...
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