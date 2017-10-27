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LG Mobile yine kayıplarda

LG G6, LG V30 ve LG Q serisi gibi dikkat çekici akıllı telefonlar piyasaya sürse de firma bir türlü beklenen satışları yapamıyor. Mobil bölüm yine büyük bir zarar içerisinde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yılın üçüncü çeyreğini geride bırakan LG, mali olarak genel anlamda oldukça iyi bir performans sergiliyor. Ne var ki mobil bölüm halen bu yükselişe ayak uyduramadı ve zarar etmeye devam ediyor.

Firmayı yavaşlatıyor

Firmadan yapılan açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen gelir 13.44 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 15 artış yaşandı. Gelir anlamında firmanın tüm bölümleri artış elde etti.

Ayrıca Bkz. "Sony Xperia Hello robot hoparlör duyuruldu"

Faaliyet karı ise 455 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ev aletleri, panel ve otomobil bölümü yüksek kar elde ederken mobil bölüm 330 milyon dolar zarar getirdi. LG G6 ve LG Q serisinin beklentilerin altında kalan satışları, LG V30’un henüz tam anlamıyla yaygın satışa sunulmaması zararın baş aktörleri oldu. Yılın dördüncü çeyreğinde LG V30 amiral gemisinin daha fazla kişiye ulaşması için çaba sarf edilecek.

Mali tablolarda en dikkat çeken ise otomotiv sektöründe LG’nin çok başarılı bir çizgi izlemesi. Elektrikli araç bileşenleri ve araç içi eğlence sistemleri üreten otomotiv bölümü toplamda 770 milyon dolar gelir elde etti ve yıl bazında yüzde 29 artış yakaladı. Ar-Ge yatırımları nedeniyle 25 milyon dolar civarında bir zarar ortaya çıktı. Firma bölümün büyüyerek yoluna devam edeceğini düşünüyor. 

 

http://www.lgnewsroom.com/2017/10/lg-electronics-announces-third-quarter-2017-financial-results/ Yorum Yaz
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Adiyamanmp3 2 yıl en beğenilen
Life is Gronik.
2 Yanıt Yanıtla +13
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unnamedist 2 yıl
Sattıkları ürünlere sahip çıkmıyorlar. Evde bootloop dan dolayı yatan paralel ithalat G4 telefon var. Satıcı sahip çıkmadı. LG zaten biz satmadık diyor. Halbuki telefon LG fabrikasından çıkma. G4 te tüm LG tüm imajını kaybetti. Samsung Note 7 alanları hiç bir şekilde mağdur etmedi ve tüm müşterilerini memnun etti. LG bu konuda tutar hiç bir yanı yok. Bedava verseler düşünürüm LG'yi. Eğer LG telefon satmak istiyorsa mağdur ettiği kişiler için nasıl olur bilmem ama bir kampanya yada teşvik gibi bir şeyler yapması lazım. Yoksa bu kadar kırıcı olan piyasada kesinlikle tutunamaz.
Sattıkları ürünlere sahip çıkmıyorlar. Evde bootloop dan dolayı yatan paralel ithalat G4 telefon var. Satıcı sahip çıkmadı. LG zaten biz satmadık diyor. Halbuki...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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NorthShield 2 yıl
Sağlam ve FP dengesi yüksek 2 tane cihaz çıkaracaklar bukadar basit.
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kadirirdem 2 yıl
Kronik sorunlarından çok darbe yedi,mağazalarda artık g6 vs göremiyorum ben pazardan da çekildiler sanırım.
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BekirHan 2 yıl
G4 teki donanımsal sıkıntılar, G5 teki radikal tasarım öğeleri bitirdi bu seriyi... G3 yine fena satmamıştı G2 den sonra aslında.
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HesapsızKitapsız 2 yıl
Kimsenin G5 den bahsetmemesi zaten olayın özeti. Resmen yok sayılan bir geçen yılın amiral gemisi var.
Bir diğer sorun da orta seviye cihazları yok. Üst segmentin fiyatları çok artınca rakipleri çok başarılı orta seviye cihazlar çıkardı.
LG ise sanki özellikle iğrenç tasarımlı ve düşük donanımlı plastik antika cihazlar çıkardı ki gören bir daha bakmıyor.
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silver0021 2 yıl
LG G4 gibi bir cihazı çıkarıp müşterilerine sırtını dönmekle şirket tarihinin en rezil karalama kampanyasını kendisine karşı başlattı. LG kadar kendi ayağına sıkan bir şirket tarih boyunca görülmemiştir. HTC Sony bile mobile sektöründe ağırdan alarak battılar. Kim alır LG çöpünü bu saatten sonra. Git önce o paneli değiştir 2 yıl sonra arka aydınlatmaları yanıp sarımsı rengi veren IPS rezaletine son ver. Çılgın Kral Samsung tabiki durmadı kaliteyi arşa çıkardı. Önümüzdeki yıllarda piyasada %90 samsung üstünlüğünü korur gibi.
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mladenbmv 2 yıl
lg g4 teki ekran anakart ve pil sorunu yüzden kaybediyor ayrıca lg6 güzel ama fiyatı çok yüksek işlemciside 821 eski işlemci yapsalardı 835 li nasıl satılırdı.lg g4 güzeldi biraz problemleri düzeltip lg6 olarak piyasaya sürselerdi bu halde olmazlardı.
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NorthShield 2 yıl
Sağlam ve FP dengesi yüksek 2 tane cihaz çıkaracaklar bukadar basit.
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ceo-tr 2 yıl
şu LG Q6 fena değil gibi. fiyat olarak gayet iyi. tasarımda gayet güzel. kronik sorunu çıkacakmı bakalım.
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erturkcan2 2 yıl
Kimse LG'ye güvenmiyor net.
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bydoctore 2 yıl
G2 gibi fiyat performans ürünü çıkarmalılar.
Yıl 2013 G2 5.2 inç ekran, 2 gb ram, Snapdragon 800 işlemci,32 gb,3000 mah pil ve çıkış fiyat:1800TL
Yıl 2017 G6 5.7 inç ekran, Snapdragon 821 işlemci, 32 gb,4Gb Ram,3300 mah pil, çıkış fiyatı:3699TL
Bakıldığında elle tutulur gelişim...
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BekirTemel 2 yıl
g2 ile her anlamda çıtayı tavana vurursan, ardından gelen cihazların f/p ve donanımsal sıkıntıları milletin gözünde kat be kat büyür elbet, kötü yönetildi lg mobile.
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