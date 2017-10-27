LG Mobile yine kayıplarda

Yılın üçüncü çeyreğini geride bırakan LG, mali olarak genel anlamda oldukça iyi bir performans sergiliyor. Ne var ki mobil bölüm halen bu yükselişe ayak uyduramadı ve zarar etmeye devam ediyor.

Firmayı yavaşlatıyor

Firmadan yapılan açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen gelir 13.44 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 15 artış yaşandı. Gelir anlamında firmanın tüm bölümleri artış elde etti.

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Faaliyet karı ise 455 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ev aletleri, panel ve otomobil bölümü yüksek kar elde ederken mobil bölüm 330 milyon dolar zarar getirdi. LG G6 ve LG Q serisinin beklentilerin altında kalan satışları, LG V30’un henüz tam anlamıyla yaygın satışa sunulmaması zararın baş aktörleri oldu. Yılın dördüncü çeyreğinde LG V30 amiral gemisinin daha fazla kişiye ulaşması için çaba sarf edilecek.

Mali tablolarda en dikkat çeken ise otomotiv sektöründe LG’nin çok başarılı bir çizgi izlemesi. Elektrikli araç bileşenleri ve araç içi eğlence sistemleri üreten otomotiv bölümü toplamda 770 milyon dolar gelir elde etti ve yıl bazında yüzde 29 artış yakaladı. Ar-Ge yatırımları nedeniyle 25 milyon dolar civarında bir zarar ortaya çıktı. Firma bölümün büyüyerek yoluna devam edeceğini düşünüyor.