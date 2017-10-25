Sony Xperia Hello robot hoparlör duyuruldu

Sony’nin akıllı hoparlör konseptini bir sonraki seviyeye çıkardığı robotik hoparlörü Xperia Hello resmiyet kazandı. Sony Xperia Hello piyasadaki rakiplerden oldukça farklı tarzda geliştirilmiş bir hoparlör.

Aileden biri

Sony’nin yapay zeka konusunda en eski firmalardan birisi olduğunu herkes bilir. Henüz çalışmalar emekleme aşamasında iken Aibo robot köpek ile herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Xperia Hello da yine böyle bir çalışmanın ürünü.

Robot hoparlör ilk olarak MWC 2016 fuarında görücüye çıkmıştı. Xperia Agent adıyla tanıtılan hoparlör Sony’nin robotik teknolojilerini ve Sony Agent algılama teknolojilerini bir araya getiriyor.

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Robotun orta kısmında 4.6 inçlik dokunmatik bir ekran yer alıyor. Kullanıcının fiziksel etkileşimi buradan gerçekleşiyor. İstenen aramanın sonuçları, hava durumu, gönderilen mesajlar, videolar bu ekrandan görülebiliyor. Sistem Android işletim sistemi üzerinde şekilleniyor.

Üst kısımda ise küre şeklinde bir kamera modülü mevcut. Burada da OLED ekran var ve robotun gözleri bu ekranda yansıtılıyor. Yüz tanıma sistemi olan kamera sese duyarlı. 340 derece dönebilen kamera kullanıcının kendisine seslendiği tarafa bakabiliyor. Gerekirse tüm hoparlör bu tarafa dönebiliyor.

Bulunduğu evde aileden biri gibi davranmak için tasarlanan robot bu görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Oldukça sempatik olduğu görülen robot hoparlör tek tek tüm aile bireylerini tanıyabiliyor. Ürün 16 Kasım’da Japonya’da satışa çıkacak ve 1315$ fiyat etiketine sahip.