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LG Nexus 4, 29 Ekim tarihinde çıkış yapabilir

6 yıl
2,7b
1
14
Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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LG'nin Nexus'unun Carphone Warehouse'un envanter listesinde kendini göstermesiyle birlikte cihazın çıkış tarihiyle ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı.

Fransız Le Figaro gazetesinin mobil operatörlerdeki bir kaynaktan almış olduğu bilgiye göre LG'nin Nexus cihazının 29 Ekim tarihinde uluslararası pazarda boy göstereceği belirtildi. İlk etapta Google Play web mağazası üzerinden çıkış yapması beklenen cihazın, Carphone Warehouse'un envanter listesinde gördüğümüz üzere LG Nexus 4 olarak adlandırılacağı tahmin ediliyor.

Google'ın LG Nexus 4'ü bu ayın sonunda All Things D tarafından düzenlenecek olan Dive Into Mobile konferansında tanıtması beklenirken, etkinliğe Android işletim sisteminin şefi Andy Rubin'in de katılacak olması bu beklentinin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor. 

http://www.lefigaro.fr/hightech/2012/10/10/01007-20121010ARTFIG00473-le-nexus-4-de-lg-le-29-octobre-chez-sfr.php Yorum Yaz
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Lepanto 6 yıl en beğenilen
Bu cihaz 4. Nexus cihazı ve adı da Nexus 4 olduğuna göre bence bu sene öyle iddia edildiği gibi 5 tane Nexus tanıtılmayacak. Çünkü öyle olsa her cihaza farklı isimler verirlerdi, bu cihaz Nexus 4 olduğuna göre bu sene çıkacak yani 4. nesil Nexus telefon sadece bu olacak bana kalırsa. 4. nesil Nexus cihazlarının sadede birine Nexus 4 adını verip diğerlerine farklı isimler vermek saçma olur açıkçası. Zaten LG'nin modeli dışında iddia edilen diğer Nexus cihazlar hakkında hiçbir veri yok ortada, onu geçtim "çıkacak" söylentisi dışında cihazlar hakkında dedikodu bile yok neredeyse, haberlerde hep çıkacak deniyor ama detay yok.

HTC'nin 5 inç ekranlı cihazı da Nexus olmayacak bence. Zaten Google'ın LG'ye 4.7 inç ekranlı model ürettirip telefon olarak lanse edip HTC'ye de 5 inçliğini ürettirip sırf 0.3 inç fark için phablet olarak lanse edip sözde farklı segmentte Nexus sunacak olmasını çok saçma buluyorum açıkçası.

LG'nin Nexus'u güzel olacağa benziyor; uygun bir fiyattan piyasaya girse de faydalansak, en azından rekabet artsa, piyasada Samsung ve Apple'ın ciddi bir rakibi uygun fiyattan bulunsa da dengeler biraz değişse.

Düzeltme: İmlâ.
Bu cihaz 4. Nexus cihazı ve adı da Nexus 4 olduğuna göre bence bu sene öyle iddia edildiği gibi 5 tane Nexus tanıtılmayacak. Çünkü öyle olsa her cihaza farklı ...
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depeche35 6 yıl
Madem Android severiz Nexus gibi safkan bir cihaz almak en mantıklısı. Gerisi yalan.
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muhamnet 6 yıl depeche35
depeche35

Madem Android severiz Nexus gibi safkan bir cihaz almak en mantıklısı. Gerisi yalan.

Henüz yaaa...
Gözümüz android görüyor valla Nexus sayesinde.
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BurayaNeYazıyoruz 6 yıl
Aynı donanımın 4" lik bir versiyonuda çıksa keşke, bu kadar büyük telefon bana çok kaba geliyor :(
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FERFEROS 6 yıl
Yukarıdaki Lepanto adlı arkadaşın dediği gibi birden fazla Nexus çıkmayacak bana kalırsa. Ama Nexus Sertifikalı bir kaç cihaz göreceğiz.
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FlyingUnderpants 6 yıl
Lepanto'nun yorumuna katılıyorum. İsimlendirme, bize bu cihazın şimdilik tek Nexus olacağını gösteriyor. Muhtemelen Android 5.0 tanıtıldığında çoklu üretici modeline geçecekler ve sertifikasyon sistemi başlamış olacak.
Son kullanıcı sertifikasız modellere soğuk bakacağı için tüm üreticiler, en azından üst modellerinde android sertifikalı ürün çıkartma çabası içinde olacaklar. Bu da istediğimiz zaman stok rom'a geçiş imkanı sunacak. 'Customization center' ile de isteyenler stock rom'unu daha renkli hale getirebilecek.
"Yılda 1 telefon çıkartırım, 2 defa hiçbir gelişme olmayan ios çakarım" mantığı, bu geniş ekosistem karşısında her geçen yıl pazar kaybedecek. 2015 yılında mobil telefon piyasası Andorid ve Windows üzerinden şekillecek. Apple şuanki Blackberry konumuna gerileyecek.
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berkayselin 6 yıl
selamın alyküm
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
sony veya motorolada uretse harika olur
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Legendery 6 yıl
LG Google ile masaya oturarak doğru bi hamle yaptı, çünkü yazılım desteği konusunda çok yetersizler ve bu da donanımı tam stabilinde çalıştırmamasına neden oluyor. Bu hamleyle bir nebze olsun üzerindeki izi kaldıracak gibi ama Google'ın sayesinde olacak, ki Google her sene farklı firmalarla anlaşma yaparak aslında kendi ekosistemini ve ağını kurmaya başladı ve son zamanlarda çok popüler olan safkan android sertifikası gibi söylentilerin doğruluğu nekadar gerçek bilinmez ama işin özü GOOGLE varsa arkanızda güncellemede sıkıntı çekmez kimse...

Yaşasın NEXUS ve GOOGLE
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OnlyChaos 6 yıl
Donanim tarafinda LG'nin secilmesi LG icin buyuk sans olmus ki LG yazilim konusunda vukuatli bir firma oldugundan bu imaji uzerinden silinecek.
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onurnl 6 yıl
Bi firmada basketbolcu icin telefon uretmesin be kardesim,4.7 ve ustu telefon moda oldu ,4.3 ustu herkeze hitap etmiyor
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This is it 6 yıl
ciksa ne olacakki. Kacimiz alabilecek? Fiyati 2500 den assagi olmaz...
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Lepanto 6 yıl en beğenilen
Bu cihaz 4. Nexus cihazı ve adı da Nexus 4 olduğuna göre bence bu sene öyle iddia edildiği gibi 5 tane Nexus tanıtılmayacak. Çünkü öyle olsa her cihaza farklı isimler verirlerdi, bu cihaz Nexus 4 olduğuna göre bu sene çıkacak yani 4. nesil Nexus telefon sadece bu olacak bana kalırsa. 4. nesil Nexus cihazlarının sadede birine Nexus 4 adını verip diğerlerine farklı isimler vermek saçma olur açıkçası. Zaten LG'nin modeli dışında iddia edilen diğer Nexus cihazlar hakkında hiçbir veri yok ortada, onu geçtim "çıkacak" söylentisi dışında cihazlar hakkında dedikodu bile yok neredeyse, haberlerde hep çıkacak deniyor ama detay yok.

HTC'nin 5 inç ekranlı cihazı da Nexus olmayacak bence. Zaten Google'ın LG'ye 4.7 inç ekranlı model ürettirip telefon olarak lanse edip HTC'ye de 5 inçliğini ürettirip sırf 0.3 inç fark için phablet olarak lanse edip sözde farklı segmentte Nexus sunacak olmasını çok saçma buluyorum açıkçası.

LG'nin Nexus'u güzel olacağa benziyor; uygun bir fiyattan piyasaya girse de faydalansak, en azından rekabet artsa, piyasada Samsung ve Apple'ın ciddi bir rakibi uygun fiyattan bulunsa da dengeler biraz değişse.

Düzeltme: İmlâ.
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