LG Nexus 4, 29 Ekim tarihinde çıkış yapabilir

Haber Editörü
LG'nin Nexus'unun Carphone Warehouse'un envanter listesinde kendini göstermesiyle birlikte cihazın çıkış tarihiyle ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı.
Fransız Le Figaro gazetesinin mobil operatörlerdeki bir kaynaktan almış olduğu bilgiye göre LG'nin Nexus cihazının 29 Ekim tarihinde uluslararası pazarda boy göstereceği belirtildi. İlk etapta Google Play web mağazası üzerinden çıkış yapması beklenen cihazın, Carphone Warehouse'un envanter listesinde gördüğümüz üzere LG Nexus 4 olarak adlandırılacağı tahmin ediliyor.
Google'ın LG Nexus 4'ü bu ayın sonunda All Things D tarafından düzenlenecek olan Dive Into Mobile konferansında tanıtması beklenirken, etkinliğe Android işletim sisteminin şefi Andy Rubin'in de katılacak olması bu beklentinin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor.
http://www.lefigaro.fr/hightech/2012/10/10/01007-20121010ARTFIG00473-le-nexus-4-de-lg-le-29-octobre-chez-sfr.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
HTC'nin 5 inç ekranlı cihazı da Nexus olmayacak bence. Zaten Google'ın LG'ye 4.7 inç ekranlı model ürettirip telefon olarak lanse edip HTC'ye de 5 inçliğini ürettirip sırf 0.3 inç fark için phablet olarak lanse edip sözde farklı segmentte Nexus sunacak olmasını çok saçma buluyorum açıkçası.
LG'nin Nexus'u güzel olacağa benziyor; uygun bir fiyattan piyasaya girse de faydalansak, en azından rekabet artsa, piyasada Samsung ve Apple'ın ciddi bir rakibi uygun fiyattan bulunsa da dengeler biraz değişse.
Düzeltme: İmlâ.