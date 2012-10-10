LG Nexus 4, 29 Ekim tarihinde çıkış yapabilir

LG'nin Nexus'unun Carphone Warehouse'un envanter listesinde kendini göstermesiyle birlikte cihazın çıkış tarihiyle ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı.





Fransız Le Figaro gazetesinin mobil operatörlerdeki bir kaynaktan almış olduğu bilgiye göre LG'nin Nexus cihazının 29 Ekim tarihinde uluslararası pazarda boy göstereceği belirtildi. İlk etapta Google Play web mağazası üzerinden çıkış yapması beklenen cihazın, Carphone Warehouse'un envanter listesinde gördüğümüz üzere LG Nexus 4 olarak adlandırılacağı tahmin ediliyor.





Google'ın LG Nexus 4'ü bu ayın sonunda All Things D tarafından düzenlenecek olan Dive Into Mobile konferansında tanıtması beklenirken, etkinliğe Android işletim sisteminin şefi Andy Rubin'in de katılacak olması bu beklentinin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor.

http://www.lefigaro.fr/hightech/2012/10/10/01007-20121010ARTFIG00473-le-nexus-4-de-lg-le-29-octobre-chez-sfr.php