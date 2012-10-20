LG Nexus 4'e ait basın görseli ve teknik detaylar sızdırıldı

LG'nin 29 Ekimde düzenlenecek olan Android etkinliğinde tanıtması beklenen LG Nexus ile ilgili bilgiler, bugünlerde güvenilir sızıntılar ile karşımıza çıkan @evleaks ekibinden geldi. Ekip cihaza ait teknik detayların yanı sıra, basın görselinin de paylaşımını yaptı.





Sızdırılan yeni bilgilere göre, yeni Nexus 4 olarak adlandırılacak cihaz; dört çekirdekli 1.5 GHz hızında çalışan Snapdragon S4 Pro ''Krait işlemcisiyle birlikte gelecek. 2 GB Ram ile gelecek olan cihaz; 8 megapiksellik arka kameraya, 1.3 megapiksellik ön kameraya ve 2100 mAh'lik bir bataryaya sahip olacak.Cihazın sahip olduğu bu batarya sökülemeyecek.





139 gr. ağırlığında ve 9.1mm kalınlığında olacağı belirtilen cihazın 8GB ve 16GB'lık iki farklı depolama seçeneğine sahip iki farklı modelinin olması beklentiler arasında yer alıyor. @evleaks ekibi tarafından sızdırılan bu bilgilerin ne kadar güvenilir olduğunu 29 Ekim tarihinde hep birlikte göreceğiz.

https://twitter.com/evleaks/status/259238217470058496