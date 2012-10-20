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LG Nexus 4'e ait basın görseli ve teknik detaylar sızdırıldı

6 yıl
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Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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LG'nin 29 Ekimde düzenlenecek olan Android etkinliğinde tanıtması beklenen LG Nexus ile ilgili bilgiler, bugünlerde güvenilir sızıntılar ile karşımıza çıkan @evleaks ekibinden geldi. Ekip cihaza ait teknik detayların yanı sıra, basın görselinin de paylaşımını yaptı.

Sızdırılan yeni bilgilere göre, yeni Nexus 4 olarak adlandırılacak cihaz; dört çekirdekli 1.5 GHz hızında çalışan Snapdragon S4 Pro ''Krait işlemcisiyle birlikte gelecek. 2 GB Ram ile gelecek olan cihaz; 8 megapiksellik arka kameraya, 1.3 megapiksellik ön kameraya ve 2100 mAh'lik bir bataryaya sahip olacak.Cihazın sahip olduğu bu batarya sökülemeyecek. 

139 gr. ağırlığında ve 9.1mm kalınlığında olacağı belirtilen cihazın 8GB ve 16GB'lık iki farklı depolama seçeneğine sahip iki farklı modelinin olması beklentiler arasında yer alıyor. @evleaks ekibi tarafından sızdırılan bu bilgilerin ne kadar güvenilir olduğunu 29 Ekim tarihinde hep birlikte göreceğiz.

https://twitter.com/evleaks/status/259238217470058496 Yorum Yaz
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erci501 6 yıl en beğenilen
foto mükemmelmiş. hiçbirşey anlaşılmıyor.
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
telefon kabı sandım ilk
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nomenore 6 yıl
herşey iyi hoş güzelde 8gb nedir ya sonra derler ki nexus aclan rahat olcan 8gb yada 16 gb ile hiç rahat olamam kusura bakmayın bari sd kart girişi olsa neyse almayı düşünenlere hayırlı olsun
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alp0007 6 yıl
Piyasaya çıkmadan soğudum Nexus dan.
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edi1907 6 yıl
Bırakın nexus'u, galaxy s3'ü; devir padfone devri. Kameraya kamera, ekransa ekran, bayaryaysa batarya... Bu padfone 2 ne zaman gelir acaba güzel ülkeme?
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
ressam burda soyut disavurum ile baris dunya barisi ve yagmur ormanlarindaki
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FlyingUnderpants 6 yıl
9.1 mm ile incelik iddiasi yok.
cikmayan batarya soru isareti. ya 2 sene sonra biterse ve biz hala kullanmak istiyorsak?
hard diskin kucuk tutulmasi yine ucuza satilacaginin gostergesi. muhtemelen 1200tl bandinda satilir.
tipi de cok albenili degil. nexus cihazi olmasi ennnnn buyuk artisi.
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ahnksqualt 6 yıl
Bu resimdeki telefondan bende var zaten. :)) Çok net çıkmış fotoyu artık 6630'la mı çektilerse :)
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flavo 6 yıl
sar degeri ne kadar ki acaba
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zetnakah 6 yıl
Fotoğrafa bakılırsa ekran çözünürlüğü ve renklerin keskinliği bir harika dostum. Fotoğrafı mağarada ve 3310 ile çekmişler sanırım
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DH Misafiri 6 yıl
fotoğraf oldukça açıklayıcı
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Jacobıan 6 yıl
tipi kayık alınmaz bu telefon benzeri cisim
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iismailcu 6 yıl
ne kadar acık secik bir basın görsseli yarabbi
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Dark Shade 6 yıl
herşeyi anlatan bir resim olmuş. içimizi açtı yemin ederim.
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bizonnn 6 yıl
Bu kadarda olmaz ya.
Google gorsellerde aratipta bulamadigim gorselleri vermedikten sonra neyapsin millet bu ne oldugu belli olmayan resmi.
Bundan sonra 2 gunde bir bakicam bu siteye.
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