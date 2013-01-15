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LG: Nexus 4'ün üretimi normal seyrinde devam ediyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde LG'nin Nexus 4 üretimini sonlandıracağı ve yeni bir Nexus üzerinde çalışıldığına dair birtakım haberler gündeme gelmişti. Nexus 4 sahibi olmak isteyen kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratan bu haberler, nihayet LG'den gelen resmi bir açıklamayla yalanlandı.

Chosun Ilbo'ya konuşan şirket sözcüsü Nexus 4 ile ilgili olarak gündeme gelen haberleri işaret ederek, cihazın üretimiyle ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığını ve üretimin Güney Kore'de bulunan Pyeongtaek fabrikasında normal seyrinde ilerlediğini dile getirdi. Bu açıklamayla birlikte cihazı bekleyen kullanıcıların içi rahatlatılmış olsa da, cihazın üretimindeki bir diğer ortak olan Google'ın cihaz piyasaya sürüldükten sonra yaptığı açıklamada LG'den gelen ürün miktarının yetersiz olduğunu da dile getirdiğini de hatırlatalım. 

Ülkemizde de geçtiğimiz yılın kasım ayında satışa sunulacağı söylenen ancak, henüz resmi olarak satışa sunulmayan Nexus 4'ün Türkiye pazarında ne zaman yer edineceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.  

http://www.theverge.com/2013/1/14/3877318/lg-deflects-blame-for-nexus-4-supply-issues Yorum Yaz
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Eryigitttt 6 yıl en beğenilen
Normal seyir dedikleri gunde 3 tane uretmeye devam.
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TheOnu 6 yıl
Piyasada var olan yığınla androidli model arasında sahip olmak istediğim tek telefon. Ülkemize gelişi ve tükenmesi bir oldu(gerçi pek çok ülkede öyle oldu). Bu arada 300$ fiyat sadece play store için geçerli, yani google'ın kendi sattığı nexuslar için. Yoksa hiçbir alış veriş sitesi veya mağazada 300$ değil fiyatı.
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cosica 6 yıl
Lg Nexus 4 çıkar çıkmaz tüm dünyada satışa sunulsaydı bir anlamı olacaktı ama malesef çok geç artık. Alternatifleri çoğaldı. En büyük avantajı ucuz olmasıydı ancak Abd dışında 300 dolara almak mümkün olmayacağı için o avantajı da yok artık. Zaten dediğim gibi bu senenin ilk yarısında çıkacak telefonların hepsi Nexus 4'ten daha güzel cihazlar.Neden Lg tercih edelim ki?
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yav he he aynen 6 yıl
muahah ne güldüm normal seyir
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muhamnet 6 yıl cosica
cosica

Lg Nexus 4 çıkar çıkmaz tüm dünyada satışa sunulsaydı bir anlamı olacaktı ama malesef çok geç artık. Alternatifleri çoğaldı. En büyük avantajı ucuz olmasıydı ancak Abd dışında 300 dolara almak mümkün olmayacağı için o avantajı da yok artık. Zaten dediğim gibi bu senenin ilk yarısında çıkacak telefonların hepsi Nexus 4'ten daha güzel cihazlar.Neden Lg tercih edelim ki?

Nexus olduğu için...
Millet Lg diye mi bu kadar sardı bu telefona?
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ufo 6 yıl cosica
cosica

Lg Nexus 4 çıkar çıkmaz tüm dünyada satışa sunulsaydı bir anlamı olacaktı ama malesef çok geç artık. Alternatifleri çoğaldı. En büyük avantajı ucuz olmasıydı ancak Abd dışında 300 dolara almak mümkün olmayacağı için o avantajı da yok artık. Zaten dediğim gibi bu senenin ilk yarısında çıkacak telefonların hepsi Nexus 4'ten daha güzel cihazlar.Neden Lg tercih edelim ki?

amazonda 16gb 650 $

fiyat avantajı da kalmadı
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DH Misafiri 6 yıl
amaan üretilse nolacak, bir apple olmadığı için çöp... apple aynı cihazı üretseydi hem bulunur olurdu hem de hepimiz alırdık. apple olmayan cihaz kullanılmaz bir kere.
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depeche35 6 yıl
İyiki de normale dönmüş üretim.
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Xagdas 6 yıl
Benim bizzat (3-4 saat) kullanma şansım olduğu için söylüyorum, cihaz çok çoook güzel. iPhone4 sahibi olarak özendiğim 2-3 telefondan bir tanesi.
THY'den iş arkadaşım Singapurdan 4adet getirdi.
Yalnız orda Amerikadaki gibi 350Dolar+Kargo+Vergi=400Dolar yani 700TL gibi ucuz bir fiyata satılmıyor. Kendisine %70-80 daha yüksek bir fiyata mal oldu. 1'ini kullanıyor, 1'ini sattı, diğer 2'si sanırım hala elinde ve satılık...
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hollowman_ 6 yıl
berkozcann
nexus 5in yalan oldugunu okur okumaz yazmıştım, googleın izleyeceği politika müşterileri stok sıkıntısıyla delirterek devam etmek olacak, nedeni apaçık ortada, bu telefonu bilen kullanıcılar hem daha pahalı hem daha düşük donanımlı kaldı ki tasarım olarak nexus4 çok üstün bir cihaz (kişisel görüşüm, appleda arka cam dizaynı gördükte sadece camdı nexus 4de camın arkasındaki parlatılmış karbon kapağa diyecek sözüm yok
) gidip s3 veya onex+ mı alır? gpu stabiliteyi yakaladı, qualcom yeni patch yayınladı, custom kernellerde driverlar güncellendi oyun stabilitesi yerine oturdu, modern combat 4 gameplayleri youtubea koymuşlar bile, yeni cıkacak android sürümündede stok olarak gelir işlemciden bahsetmeye gerek yok, cep telefonlarında bulunan en iyi işlemci, s4 pro krait 4 çekirdekli ekran, amoled hdden sonra biraz tuhafıma kaçmıştı ekranın dogallıgı lakin ips panelde siyah renk hariç diğer renklerde amoledden daha üstün ses çipini en yakın zamanda s3le kıyaslayacağım, beats audio krait işlemcili htc one sle aynı ses çipi mevcut, denemek isteyenler deneyebilir, bana çok güzel geldi ses ve yüksekliği lakin s3lede müzik denedikten sonra s3ten üstün veya kötü olacağının yorumunu yapabilirim s3tede s2den yamaha çipsetinden dili yandıgı için wolfsona tekrar geçiş yaptılar çünkü diyeceğim o ki bunları bilen güncelleme ve developer desteğini bilen tabiki fiyatlarıda kıyaslayarak nexus 4
ee Türkiyede çıkarsa bu telefon s3 note2 veya diğer cihazlar satamaz, ondan biraz zor gelir, bu her ülke için geçerli.

Ah bide gelseydi alsaydık.
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alito 6 yıl
adı var kendi yok deyyus!
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vankomisin 6 yıl
Nexus 4le itibarını yükselteceğine düşürdü lg. Yaşanan stok sıkıntısı yüzünden birçok insanın antipatisini topladılar.
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muhamnet 6 yıl vankomisin
vankomisin

Nexus 4le itibarını yükselteceğine düşürdü lg. Yaşanan stok sıkıntısı yüzünden birçok insanın antipatisini topladılar.

LG den cacıkolmaz harbiden . Ama cihaz taş gibi maşallah. Gnex fazla plastik kalıyor yanında...
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darkaura 6 yıl
LG nin derdi nedir anlamiyorum. Samsung bu kadar basarili olduysa telefondaki tum komponentlarin argesini ve uretimini yapabildigindendir. Dunyada bu ozellige sahip bir ikinci firma lg. ucuncusu varsada ben bilmiyorum. Basarili olmak icin gerekli tum altyapilari teknolojileri var ama sanki yonetimi sirketi kasitli baltaliyor. Gecmis modellerde yapilan hatalar ortada. Simdi eksiklerine ragmen gucu ve fiyatiyla piyasada tum dengeleri degistirebilcek bir urunleri var ama uretmede nazlaniyorlar. Neden? Maliyetine bile satsan (16gb modeli kesinlikle maliyetine satilmiyor) 30-40 milyonluk bir satis lg yi piyasada cok farkli yerlere tasiyabilir.
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What a Goal 6 yıl
Halbuki soyle cabuk olsalar cok is yapacaklar ama cok sey kaciracaklar gibi duruyo cogu insan yine guncelleme yerine mukemmel xperia Z'ye veya SlV'ye kaptiracak gonlunu halbuki nasil f/p bi telefon
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