LG: Nexus 4'ün üretimi normal seyrinde devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde LG'nin Nexus 4 üretimini sonlandıracağı ve yeni bir Nexus üzerinde çalışıldığına dair birtakım haberler gündeme gelmişti. Nexus 4 sahibi olmak isteyen kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratan bu haberler, nihayet LG'den gelen resmi bir açıklamayla yalanlandı.





Chosun Ilbo'ya konuşan şirket sözcüsü Nexus 4 ile ilgili olarak gündeme gelen haberleri işaret ederek, cihazın üretimiyle ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığını ve üretimin Güney Kore'de bulunan Pyeongtaek fabrikasında normal seyrinde ilerlediğini dile getirdi. Bu açıklamayla birlikte cihazı bekleyen kullanıcıların içi rahatlatılmış olsa da, cihazın üretimindeki bir diğer ortak olan Google'ın cihaz piyasaya sürüldükten sonra yaptığı açıklamada LG'den gelen ürün miktarının yetersiz olduğunu da dile getirdiğini de hatırlatalım.





Ülkemizde de geçtiğimiz yılın kasım ayında satışa sunulacağı söylenen ancak, henüz resmi olarak satışa sunulmayan Nexus 4'ün Türkiye pazarında ne zaman yer edineceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2013/1/14/3877318/lg-deflects-blame-for-nexus-4-supply-issues