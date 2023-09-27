Türkiye’ye gelme ihtimalli Huawei nova 12 ve 12 Pro özellikleri ortaya çıktı

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Huawei tarafından ilginç gelişmelere tanıklık etmeye devam ediyoruz. Bir Weibo gönderisi, Huawei'nin yaklaşmakta olan nova 12 ikilisi için resmi bir basın görseli sızdırdı ve nova 12 ve nova 12 Pro hakkında oldukça fazla şey ortaya çıkardı. İlginç olan şey ise görsellerde Huawei nova 12 Pro’nun Kirin 9000S yonga seti üzerinde çalıştığının görünmesi.

Huawei nova 12 ve 12 Pro sızdı

Huawei nova 12 Pro’da Kirin 9000S yongasını görmek oldukça ilginç zira bu işlemci Mate 60 ailesine de güç veriyordu. Aynı zamanda 5G desteği ve gelişmiş özellikleri de barındırarak ABD’nin yaptırımlarını deliyordu. Öte yandan Nova 12 Pro ayrıca ikinci nesil Kunlun korumalı kavisli 120Hz OLED panele sahip gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör Arka kısımda 50MP ana kamera, otomatik odaklama ve makro moduna sahip 12MP ultra geniş kamera ve 50MP telefoto lens de telefona eşlik ediyor. Özellikler listesinde 10 kademeli değişken diyafram ayarı da yer alıyor ancak bunun sadece bir yazılım uygulaması mı yoksa gerçekten bir lens ayarı mı olduğundan emin değiliz. Ama muhtemelen yazılımsal. Cihazın ön tarafında ise iki adet 60MP ultra geniş selfie kamerası bulunacağı belirtiliyor.

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Diğer yandan temel nova 12, Kirin 830 SoC ile yetiniyor. Ön tarafta bir adet 60 MP kamera, aynı 120Hz kavisli OLED ekran ve arkadaki 50MP telefoto yerine daha mütevazı bir 8MP lensi kullanıyor. Telefonların ikisi de batarya tarafında iddialı: Huawei nova 12, 88W şarj destekli 4.800 mAh bataryaya, Huawei nova 12 Pro ise 100W şarj destekli 4.900 mAh bataryaya sahip.

Sızıntı kaynağına göre nova 12 serisi yaklaşık 410 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olacak. Çıkış tarihi ise belirsiz. Geçtiğimiz nisan ayında tanıtılan Huawei Nova 11 ve Nova 11 Pro, mayıs ayında Türkiye piyasasına giriş yapmıştı.

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Huawei nova 12 ve 12 Pro özellikleri ortaya çıktı