Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye’ye gelme ihtimalli Huawei nova 12 ve 12 Pro özellikleri ortaya çıktı

    Huawei’nin bir sonraki nova 12 ve 12 Pro akıllı telefonlarının özellikleri sızdırıldı. Türkiye’ye gelme ihtimalleri olan telefonların her ikisi de HiSilicon Kirin yonga setleriyle çalışıyor.

    Huawei nova 12 ve 12 Pro özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Huawei tarafından ilginç gelişmelere tanıklık etmeye devam ediyoruz. Bir Weibo gönderisi, Huawei'nin yaklaşmakta olan nova 12 ikilisi için resmi bir basın görseli sızdırdı ve nova 12 ve nova 12 Pro hakkında oldukça fazla şey ortaya çıkardı. İlginç olan şey ise görsellerde Huawei nova 12 Pro’nun Kirin 9000S yonga seti üzerinde çalıştığının görünmesi.

    Huawei nova 12 ve 12 Pro sızdı

    Huawei nova 12 Pro’da Kirin 9000S yongasını görmek oldukça ilginç zira bu işlemci Mate 60 ailesine de güç veriyordu. Aynı zamanda 5G desteği ve gelişmiş özellikleri de barındırarak ABD’nin yaptırımlarını deliyordu. Öte yandan Nova 12 Pro ayrıca ikinci nesil Kunlun korumalı kavisli 120Hz OLED panele sahip gibi görünüyor.

    Huawei nova 12 ve 12 Pro özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Arka kısımda 50MP ana kamera, otomatik odaklama ve makro moduna sahip 12MP ultra geniş kamera ve 50MP telefoto lens de telefona eşlik ediyor. Özellikler listesinde 10 kademeli değişken diyafram ayarı da yer alıyor ancak bunun sadece bir yazılım uygulaması mı yoksa gerçekten bir lens ayarı mı olduğundan emin değiliz. Ama muhtemelen yazılımsal. Cihazın ön tarafında ise iki adet 60MP ultra geniş selfie kamerası bulunacağı belirtiliyor.

    Diğer yandan temel nova 12, Kirin 830 SoC ile yetiniyor. Ön tarafta bir adet 60 MP kamera, aynı 120Hz kavisli OLED ekran ve arkadaki 50MP telefoto yerine daha mütevazı bir 8MP lensi kullanıyor. Telefonların ikisi de batarya tarafında iddialı: Huawei nova 12, 88W şarj destekli 4.800 mAh bataryaya, Huawei nova 12 Pro ise 100W şarj destekli 4.900 mAh bataryaya sahip.

    Sızıntı kaynağına göre nova 12 serisi yaklaşık 410 dolarlık başlangıç fiyatına sahip olacak. Çıkış tarihi ise belirsiz. Geçtiğimiz nisan ayında tanıtılan Huawei Nova 11 ve Nova 11 Pro, mayıs ayında Türkiye piyasasına giriş yapmıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 6 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sıfır araç gümrükten kaç günde çıkar bulgaristan"da okuyan öğrenci yorumları ay yapım senaryo gönderme sorunsalı ne demek kreatin saç döker mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus 2022
    Reeder P13 Blue Plus 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Dell XPS 15 9520
    Dell XPS 15 9520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız