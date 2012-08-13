LG, Optimus 2X ve Optimus 3D için Android 4.0 güncellemesi sunacak

Akıllı telefon pazarı için stratejisini değiştiren ve bir cihazı oluşturan ana komponentlerin tamamını kendi kaynaklarıyla üretmek için kolları sıvayan LG, kullanıcılarından ciddi şikayetler aldığı yazılım güncellemeleri konusunda da harekete geçmeye hazırlanıyor. Güney Koreli şirketin mobil birimi tarafından Twitter'da paylaşılan bazı yeni durum güncellemelerine göre hem Nvidia Tegra 2 tabanlı Optimus 2X hem de sahip olduğu gözlüksüz 3D desteği ile ön plana çıkan Optimus 3D modelleri, son çeyrek öncesinde Android 4.0 ICS'a güncellenmiş olacak.

LG tarafından merak edilen asıl konu ise, Android 4.0 ICS güncellemelerin Güney Kore ve belli pazarlara yönelik olup olmayacağı. LG Kanada daha önce yaptığı açıklamasında Optimus 2X için Android 4.0 ICS güncellemesinin çıkmayacağını söylemişti. Her ne kadar yayınlanan resmi güncelleme üzerinden programcılar çeşitli ROM'lar geliştirme şansı yakalacak olsalar bile, bu telefonlara sahip pek çok kullanıcının gözü kulağı OTA yoluyla gelecek resmi sürümlerde olacaktır. Ürün gamındaki en iddialı telefon modeli olan Nvidia Tegra 3 tabanlı Optimus 4X HD modelini bugünlerde ülkemiz pazarında kullanıma sunan LG, piyasadaki iddiasını arttırabilmek adına yazılım güncellemelerine daha önce olmadığı kadar çok önem verecek gibi görünüyor.

Tablet bilgisayar tarafındaki çalışmaları da ağırlıklı olarak akıllı telefon hazırlıklarına aktaran LG, kapalı kapılar ardında yeni telefon modelleri için ar-ge faaliyetlerini sürdürüyor. Windows Phone 8 için nasıl bir adım atacağı belirsiz olan firma, orta ve üst segmente yönelik yeni model planlaması kapsamında Android 4.1 tabanlı yeni modeller lanse edebilir. Diğer taraftan geçtiğimiz yıllarda ARM lisansı alan şirket, başta akıllı telefonları olmak üzere akıllı televizyonlar ve diğer cihazlarda, kendi geliştirdiği SoC çözümlerine de yer verebilir.