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LG, Optimus 2X ve Optimus 3D için Android 4.0 güncellemesi sunacak

6 yıl
3,9b
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22
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon pazarı için stratejisini değiştiren ve bir cihazı oluşturan ana komponentlerin tamamını kendi kaynaklarıyla üretmek için kolları sıvayan LG, kullanıcılarından ciddi şikayetler aldığı yazılım güncellemeleri konusunda da harekete geçmeye hazırlanıyor. Güney Koreli şirketin mobil birimi tarafından Twitter'da paylaşılan bazı yeni durum güncellemelerine göre hem Nvidia Tegra 2 tabanlı Optimus 2X hem de sahip olduğu gözlüksüz 3D desteği ile ön plana çıkan Optimus 3D modelleri, son çeyrek öncesinde Android 4.0 ICS'a güncellenmiş olacak.
LG tarafından merak edilen asıl konu ise, Android 4.0 ICS güncellemelerin Güney Kore ve belli pazarlara yönelik olup olmayacağı. LG Kanada daha önce yaptığı açıklamasında Optimus 2X için Android 4.0 ICS güncellemesinin çıkmayacağını söylemişti. Her ne kadar yayınlanan resmi güncelleme üzerinden programcılar çeşitli ROM'lar geliştirme şansı yakalacak olsalar bile, bu telefonlara sahip pek çok kullanıcının gözü kulağı OTA yoluyla gelecek resmi sürümlerde olacaktır. Ürün gamındaki en iddialı telefon modeli olan Nvidia Tegra 3 tabanlı Optimus 4X HD modelini bugünlerde ülkemiz pazarında kullanıma sunan LG, piyasadaki iddiasını arttırabilmek adına yazılım güncellemelerine daha önce olmadığı kadar çok önem verecek gibi görünüyor.
Tablet bilgisayar tarafındaki çalışmaları da ağırlıklı olarak akıllı telefon hazırlıklarına aktaran LG, kapalı kapılar ardında yeni telefon modelleri için ar-ge faaliyetlerini sürdürüyor. Windows Phone 8 için nasıl bir adım atacağı belirsiz olan firma, orta ve üst segmente yönelik yeni model planlaması kapsamında Android 4.1 tabanlı yeni modeller lanse edebilir. Diğer taraftan geçtiğimiz yıllarda ARM lisansı alan şirket, başta akıllı telefonları olmak üzere akıllı televizyonlar ve diğer cihazlarda, kendi geliştirdiği SoC çözümlerine de yer verebilir.

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cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
yukuberk
Lg ve güncelleme, çok ilginç.

Sony kadar olamadılar ama deniyorlar.
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idris 6 yıl
nVidia Tegra 2 AP20H için driver sunmadığı sürece ilgili soc'u kullanan cihazlar güncelleme alamayacaklar.

İşin daha ironik kısmı ise nVidia Tegra 2 T20 için gerekli driverlar sunulmuş ve bu soc'u kullanan cihazlar güncellemelerini aldılar. Tabi bu cihazlar hep tablet. (Örneğin Motorola Xoom MZ604) Mimari olarak aynı olmasına rağmen aynı firmanın bu iki yongasının driverları farklı.

Sonuç olarak dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz:
Ünlü düşünür Linus Torvalds'ında dediği gibi "Lanet olsun nVidia." :)

Edit: Yazım hatası.
nVidia Tegra 2 AP20H için driver sunmadığı sürece ilgili soc'u kullanan cihazlar güncelleme alamayacaklar.İşin daha ironik kısmı ise nVidia Tegra ...
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dtmmustafa 5 yıl
LG yazılım konusunda sıkıntılı ve duyarsız bir firma. TV modelleri çok güzel ama telefon işinde sıkıntılı bir marka ben lg optimus p920 telefonumu kızıma verdim. Kendime samsung note II aldım rahatladım. 2 yıla yakındır ha bu gün çıkacak ha yarın çıkacak yok kardeşim yeter artık. Servis zaten papağan gibi TARAFIMIZA BÖYLE BİR BİLGİ ULAŞMADI diyip geçiştiriyorlar. Ben telefonda LG yi kesinlikle önermem çünkü telefon olayını LG beceremiyor.
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DH Misafiri 6 yıl
samsung galaxy r de tegra 2 kullanıyor. onlarda nvidia yı bekliyoorlar samsungun sadece r si kaldı 4.0 a güncellemeyen sıkıntı lg den değil nvidia dan kaynaklanıyor.
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Cold 6 yıl
3. çeyreğin bitimine 15 gün var bakalım müjdeli haberi almaya çok az kaldı
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nurettinaz 6 yıl
LG bence telefon yapmayi birak ve en iyi oldugun ekran segmentine yogunlas lutfen.
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himmet_dal 6 yıl
allahsız japonlar zaten nokiadan şaşanda suç babamda nokia 700 var her gecen gun biraz daha aşık oluyorum bu telefona keşke optimus 3 almasaydım diyorum.
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-Freedom- 6 yıl
Lg ve guncelleme sasirtici
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Sérd@r 6 yıl
Son çeyrek dediklerine göre seneye sunarlar herhalde. Bir sonraki seneye de Jb güncellemesi duyururlar ( diğer markalar artık android 5-6ya geçiş yapmaya başlayınca)
Not: Optimus 3D kullanıyorum ICS gelsin yada gelecek diye beklemiyorum. Şuan telefon görüşmelerimi yapıyorum, internette rahatlıkla gezebiliyorum, oyunları sorunsuz oynuyorum. Şuanki hali yetiyor açıkçası.
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darkaura 6 yıl
Butun isleri tarih verip ertelemek. Sirf lg den cektiklerim yuzunden galaxy s3 bile almadim, nexus'a gectim direk. Iyide oldu. Jellybean arayuzde internette korkunc hizli. 4.0ics le aralarinda gunduzle gece kadar fark var. Lg 4.1jb guncellemesini 1senede getirirse sanslisiniz.
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idris 6 yıl
cagataykoroglu

Arkadaş sen haberi okudun mu yoksa direkt saçmalıyım ne olursa olsun mu diyorsun?


Sen yazıyı iftardan öncemi okudun sonramı okudun. Buradan aç karnına yazmış gibi görünüyorsun o bakımdan.

Zira yazdığım metni dikkatle okursan "nVidia Tegra 2 AP20H için driver sunmadığı sürece ilgili soc'u kullanan cihazlar güncelleme alamayacaklar." diye bir cümle var. nVidia bu driverları sunduğu an neredeyse bütün Tegra 2 kullanan cihazlar ics güncellemesini alacak. Bu cihazların güncellemelerindeki gecikme LG, Motorola, Samsung vb. firmalar yüzünden değil nVidia yüzündendir. Eleştiri LG firmasına değil.

Bak gene dönüp dolaşıp aynı yere geldik:
Ünlü düşünür Linus Torvalds'ında dediği gibi "Lanet olsun nVidia" :)

Edit: Link eklendi.
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MagicSnipeR 6 yıl
Eğer Sony 2011'de çıkardığı cihazlara android 4.1 güncellemesi verirse piyasadaki müşterileri kendine cekmeyi başarır, mevcut müşteriyi de memnun eder. LG amiral gemisi çıkara dursun ürüne yazılımsal destek sunmadıktan sonra amiral gemisi çıkarmayan sony e kaptırır müşterilerini.
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idris 6 yıl
nVidia Tegra 2 AP20H için driver sunmadığı sürece ilgili soc'u kullanan cihazlar güncelleme alamayacaklar.

İşin daha ironik kısmı ise nVidia Tegra 2 T20 için gerekli driverlar sunulmuş ve bu soc'u kullanan cihazlar güncellemelerini aldılar. Tabi bu cihazlar hep tablet. (Örneğin Motorola Xoom MZ604) Mimari olarak aynı olmasına rağmen aynı firmanın bu iki yongasının driverları farklı.

Sonuç olarak dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz:
Ünlü düşünür Linus Torvalds'ında dediği gibi "Lanet olsun nVidia." :)

Edit: Yazım hatası.
1 Yanıt Yanıtla +5
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cagataykoroglu 6 yıl idris
idris

nVidia Tegra 2 AP20H için driver sunmadığı sürece ilgili soc'u kullanan cihazlar güncelleme alamayacaklar.

İşin daha ironik kısmı ise nVidia Tegra 2 T20 için gerekli driverlar sunulmuş ve bu soc'u kullanan cihazlar güncellemelerini aldılar. Tabi bu cihazlar hep tablet. (Örneğin Motorola Xoom MZ604) Mimari olarak aynı olmasına rağmen aynı firmanın bu iki yongasının driverları farklı.

Sonuç olarak dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz:
Ünlü düşünür Linus Torvalds'ında dediği gibi "Lanet olsun nVidia." :)

Edit: Yazım hatası.

Arkadaş sen haberi okudun mu yoksa direkt saçmalıyım ne olursa olsun mu diyorsun?
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Stanislas Xavier 6 yıl
LG nin aklı başına geliyor yavaş yavaş..
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