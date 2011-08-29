LG, Optimus 3D için 2D oyunları 3D'ye dönüştüren motor geliştirdi

Üç boyutlu akıllı telefonu Optimus 3D için içerik sayısını arttırmayı amaçlayan LG, bu hedefi doğrultusunda iki boyutlu oyunların üç boyutlu olarak oynanmasını sağlayan OpenGL tabanlı yeni bir oyun dönüştürme motoru geliştirdi. 3D Game Converter adı verilen bu motor ile Android platformundaki oyunların üçüncü boyutun zenginliği ile oynanması sağlanacak.

Uygulama geliştiriciler tarafından kullanılacak olan motor ile var olan oyunların hızlı bir şekilde 3D olarak dönüştürülebileceği ifade edilior. Eki ayı içerisinde güncelleme olarak sunulması beklenen 3D Game Converter ile lansman aşamasında 50 farklı 2D oyunun 3D olarak sunulması, yıl sonuna kadar bu seriye 50 farklı yeni oyunun daha katılması planlanıyor.