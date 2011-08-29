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LG, Optimus 3D için 2D oyunları 3D'ye dönüştüren motor geliştirdi

7 yıl
15,4b
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6
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Üç boyutlu akıllı telefonu Optimus 3D için içerik sayısını arttırmayı amaçlayan LG, bu hedefi doğrultusunda iki boyutlu oyunların üç boyutlu olarak oynanmasını sağlayan OpenGL tabanlı yeni bir oyun dönüştürme motoru geliştirdi. 3D Game Converter adı verilen bu motor ile Android platformundaki oyunların üçüncü boyutun zenginliği ile oynanması sağlanacak.
Uygulama geliştiriciler tarafından kullanılacak olan motor ile var olan oyunların hızlı bir şekilde 3D  olarak dönüştürülebileceği ifade edilior. Eki ayı içerisinde güncelleme olarak sunulması beklenen 3D Game Converter ile lansman aşamasında 50 farklı 2D oyunun 3D olarak sunulması, yıl sonuna kadar bu seriye 50 farklı yeni oyunun daha katılması planlanıyor.

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sinuhe.s 7 yıl
Nıntendonun tasınabılır konsulu 3d kurcaladdım bıraz

Beyler cıddı basagrısı yapıyor 3d olayı

5 dakika sf oynadım hıssedılır derecede agrı ortaya cıktı

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SystemApps 7 yıl
bu 3d meselesi üzerinde çok fazla durulmuyor mu?daha farklı teknolojiler arayabilirler bence yoksa bu gidişle şaşılık çağımızın hastalığı olacak
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Stanislas Xavier 7 yıl
bu cihaz Lg nin en iyi cihazı olacak ama biraz daha hızlı olmalılar ayrıca 2.2 ile bile performansı çok iyi 2.3 ile piyasada en hızlı üç telefon içinde yer alır
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Venerable 7 yıl
gameloft başlamış zaten 3d yapmaya
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Mobile Prof. 7 yıl
Guzel bir dusunce ama bunu yaparken biraz fps dususu olacaktir yinede oyun kalitesini etkilemez.
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Deníz 7 yıl
Daha güncelleme vermeyen lg nasıl olmuşta onu yapmış
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