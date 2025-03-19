Google Tensor G5 özellikleri paylaşıldı: Yakında geliyor

Samsung yerine TSMC'ye güvenecek
TSMC'nin 3nm sürecinde üretilecek Tensor G5, Arm Cortex CPU çekirdeklerini temel alacak. Ancak en büyük yeniliklerden biri, Google'ın artık Arm'ın Mali GPU’larını terk ederek Imagination Technologies’in IMG DXT GPU'suna geçmesi. Tensor G4’te kullanılan Mali-G715 MP7'nin yerini alacak yeni GPU, grafik performansında önemli bir sıçrama sağlayabilir.
Ayrıca, Tensor G5’in USB, PCIe ve I3C gibi bileşenlerde de üçüncü taraf çözümlere yöneldiği belirtiliyor. Ekran, bellek ve depolama arabirimleri için de yine değişikliker görmemiz muhtemel. Bu bilgilerin henüz sızıntı olduğunu ve resmi olarak doğrulanmadığını söyleyelim. Ancak Tensor G5'in, Google’ın tamamen kendi tasarladığı ilk gerçek özel SoC olma yolunda önemli bir adım olacağı kesin.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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