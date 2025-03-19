Google Tensor G5 özellikleri paylaşıldı: Yakında geliyor

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Tam Boyutta Gör Google’ın yaklaşmakta olan Tensor G5 yonga seti hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Pixel 10 ve 10 Pro’da kullanılması beklenen yeni işlemci, Google'ın TSMC’ye yöneldiği ilk özel çözüm olacak. Ayrıca son bilgiler, yalnızca üretim sürecinde değil, bileşen seviyesinde de önemli değişiklikler getirdiğini gösteriyor.

Samsung yerine TSMC'ye güvenecek

TSMC'nin 3nm sürecinde üretilecek Tensor G5, Arm Cortex CPU çekirdeklerini temel alacak. Ancak en büyük yeniliklerden biri, Google'ın artık Arm'ın Mali GPU’larını terk ederek Imagination Technologies’in IMG DXT GPU'suna geçmesi. Tensor G4’te kullanılan Mali-G715 MP7'nin yerini alacak yeni GPU, grafik performansında önemli bir sıçrama sağlayabilir.

Tam Boyutta Gör G5 ile sunulacak bir diğer yenilik ise tamamen özel bir görüntü sinyal işlemcisine (ISP) geçiş yapılması. Daha önce Google, Samsung’un ISP’sini özelleştirerek kullanıyordu. Üstelik Google, Chips&Media WAVE677DV video kodlama çipine ek olarak bellek denetleyicisi, sistem seviyesi önbellek ve güç modülleri gibi bileşenlerde de özel tasarıma yöneliyor olacak.

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Ayrıca, Tensor G5’in USB, PCIe ve I3C gibi bileşenlerde de üçüncü taraf çözümlere yöneldiği belirtiliyor. Ekran, bellek ve depolama arabirimleri için de yine değişikliker görmemiz muhtemel. Bu bilgilerin henüz sızıntı olduğunu ve resmi olarak doğrulanmadığını söyleyelim. Ancak Tensor G5'in, Google’ın tamamen kendi tasarladığı ilk gerçek özel SoC olma yolunda önemli bir adım olacağı kesin.

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