LG Optimus G Pro, Japonya için resmiyet kazandı





LG'nin 4 çekirdekli Qualcomm çözümü APQ8064 işlemcisini kullandığı ve Nexus 4 modeline de ilham kaynağı olan Optimus G modeli henüz 1 milyon satış barajını geçti ve 50'den fazla ülkede daha satışa sunulacak. Ancak LG, fazla beklemeden devam modelini de pazara sunuyor.





LG Optimus G Pro adını alan model Japon NTT DoCoMo operatörünün bahar döneminde pazara sunacağı cihazlar listesinde yerini aldı. Modelin aslında Optimus G modelinin Full HD ekranlı versiyonu desek yanlış olmaz.





Donanım özellikleri bugüne kadar aktardığımız iddialardan pek farklı değil. 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 5 inçlik Full HD LCD ekran, Android 4.1 işletim sistemi, 3000mAh batarya, microSDXC girişi, LTE desteği, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte kamera şeklinde sayılabilir.





Model Japonya'da bahar aylarında piyasada olacak. Şimdilik fiyat belli değil. Uluslararası versiyonun ise MWC 2013 etkinliğinde tanıtılarak pazara sunulması bekleniyor.

http://www.nttdocomo.co.jp/product/2013_spring_feature/lineup/l04e.html