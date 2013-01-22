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LG Optimus G Pro, Japonya için resmiyet kazandı

6 yıl
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43
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG Optimus G Pro, Japonya için resmiyet kazandı

LG'nin 4 çekirdekli Qualcomm çözümü APQ8064 işlemcisini kullandığı ve Nexus 4 modeline de ilham kaynağı olan Optimus G modeli henüz 1 milyon satış barajını geçti ve 50'den fazla ülkede daha satışa sunulacak. Ancak LG, fazla beklemeden devam modelini de pazara sunuyor.

LG Optimus G Pro adını alan model Japon NTT DoCoMo operatörünün bahar döneminde pazara sunacağı cihazlar listesinde yerini aldı. Modelin aslında Optimus G modelinin Full HD ekranlı versiyonu desek yanlış olmaz. 

Donanım özellikleri bugüne kadar aktardığımız iddialardan pek farklı değil. 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 5 inçlik Full HD LCD ekran, Android 4.1 işletim sistemi, 3000mAh batarya, microSDXC girişi, LTE desteği, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte kamera şeklinde sayılabilir.

Model Japonya'da bahar aylarında piyasada olacak. Şimdilik fiyat belli değil. Uluslararası versiyonun ise MWC 2013 etkinliğinde tanıtılarak pazara sunulması bekleniyor. 

http://www.nttdocomo.co.jp/product/2013_spring_feature/lineup/l04e.html Yorum Yaz
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Normsoner 6 yıl en beğenilen
bir xperia z değil :)
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kpln04 6 yıl
iyiki zengin değilim yoksa bu telefon piyasası yüzünden kafayı yerdim
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jolawe 6 yıl
htc yi eleştiriyorduk lg daha beter çıktı.
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depeche35 6 yıl
Bu saatten sonra firmaları bence "Az yap öz yap" prensibini benimsemezlerse , firma adına tepe noktalarda kalamıyacaklar. Eskisi gibi değil.... Sony bunu görmüşe benziyor. Ne dedi tepe yöneticileri. Az model ama üst sınıf model üreteceğiz sadece..... HTC başkanı 2-3 hafta önce tıpa tıp aynı açıklamyı yapmıştı. LG hala aynı kafada. Bekleyip göreceğiz önümüzdeki süreçte LG ve diğerlerini
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stalker(1979) 6 yıl
S4 yakın bir zamanda çıkamaz çıkarsa s3 kullanıcıları söylenmeye başlar "telefonu alalı 1 yıl olmadı s4 çıkıverdi" Derler. (Bende isterim yakın zamanda çıkmasını:)
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itachi237 6 yıl
gerekirse cortex a 15 4 çekirdekli işlemcisi olsun genede bu tasarımda bir telefon asla almam !
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xxxone 6 yıl
web101
İsterse 8 çekirdekli S4 çıksın 16 çekirdekli LG G5 çıksın hiç umrumda değil ben kararımı verdim Xperia Z yi bekliyorum bu işin sonu yok herzaman bir üst modeli çıkacak işin yoksa şunu bekle bunu bekle peki bekleyecek ömrümüz olurmu onuda hesaba katmak lazım

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HTC Specialist 6 yıl
Tasarımı LG de Samsungdan çalmaya başlamış anlaşılan.
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General. 6 yıl
İsterse 8 çekirdekli S4 çıksın 16 çekirdekli LG G5 çıksın hiç umrumda değil ben kararımı verdim Xperia Z yi bekliyorum bu işin sonu yok herzaman bir üst modeli çıkacak işin yoksa şunu bekle bunu bekle peki bekleyecek ömrümüz olurmu onuda hesaba katmak lazım
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depeche35 6 yıl General.
web101

İsterse 8 çekirdekli S4 çıksın 16 çekirdekli LG G5 çıksın hiç umrumda değil ben kararımı verdim Xperia Z yi bekliyorum bu işin sonu yok herzaman bir üst modeli çıkacak işin yoksa şunu bekle bunu bekle peki bekleyecek ömrümüz olurmu onuda hesaba katmak lazım


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h0c@ 6 yıl
Sony malzeme kalitesi iyi yazılım desteği kötü
LG malzeme kalitesi iyi yazılım desteği kötü
Samsung malzeme kalitesi kötü yazılım desteği iyi
galiba alınacak en iyi telefon (Bu mantıkla) ya iphone ya da nexus 4.
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Normsoner 6 yıl
assasin44
talerk
assasin44
Normsonerbir xperia z değil :)
Evet değil çünkü bunun ekranı xperia z gibi görüş açısı özürlüsü değil.
bende diyordum bu Assassin44 ve volf silver den biri gelsinde sony i kötülesin
Görünen köy klavuz istemez ki hocam önceki topic ler de videolar ile ispatladım zaten.

bunu videolarda tam olarak anlaşılmayacagını düşünüyorum, ayrıca xperia z nin ekranı manuel ayara izin veriyor tvler gibi renk doygunlugunu falan ayarlayabiliyoruz.
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UnInvited_Guest 6 yıl Normsoner
Normsoner

assasin44

talerk
assasin44
Normsonerbir xperia z değil :)
Evet değil çünkü bunun ekranı xperia z gibi görüş açısı özürlüsü değil.
bende diyordum bu Assassin44 ve volf silver den biri gelsinde sony i kötülesin
Görünen köy klavuz istemez ki hocam önceki topic ler de videolar ile ispatladım zaten.


bunu videolarda tam olarak anlaşılmayacagını düşünüyorum, ayrıca xperia z nin ekranı manuel ayara izin veriyor tvler gibi renk doygunlugunu falan ayarlayabiliyoruz.

Eğer görüş açısını değiştiriyorsa ne ala.Renk doygunluğu da ortada belki onda işe yarayabilir.Ki bu ayarı nedense izlediğim hiçbir videoda görmedim nedense.
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12 Angry Men 6 yıl
Tasarımı samsung gibi kalitesiz olmuş.
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