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LG Optimus G Pro detaylanıyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG Optimus G Pro detaylanıyor

LG'nin bir milyon satış barajını geçen Optimus G modelinin tanıtılmasının ardından, firmanın Full HD çözünürlüğe sahip güncel bir versiyonunu bu yıl için pazara sunacağı dillendirilmeye başlandı. İlk etapta modelin Optimus G2 olacağı söylense de GK kod adlı bir model üzerine iddialar yoğunlaştı. Optimus G Pro adını alacağı pek çok kaynak tarafından ifade edilen GK kod adlı bu cihazın Optimus G modelinin devamı olacağı ihtimali giderek güçleniyor.

Güney Koreli Yonhap sitesi tarafından LG firmasına teyit ettirildiği belirtilen habere göre, firmanın bu yılın ilk yarısındaki amiral gemi modeli olacak Optimus G Pro'nun 5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Bu sayede Sony Xperia Z, Huawei Ascend D2 ve ZTE Grand S modellerinin doğrudan karşısına çıkmış oluyor. 

Donanım anlamında büyük yenilikler içermeyecek olan model Optimus G'nin ekran boyutu açısından büyümüş hali olacak. Ayrıca bataryanın da büyüyeceği tahmin ediliyor. Qualcomm tasarımı Snapdragon S4 Pro APQ8064 dört çekirdekli işlemcinin yanında modelin kullanıcı tecrübesi açısından çıtayı yükselteceği açıklanmış.

LG Optimus G duyurulduğu zaman donanım açısından Full HD bir ekranın olmayışı çokça eleştirilmişti. Anlaşılan LG, modele daha büyük boyutta bir Full HD ekran ekleyerek, bu yılın ilk yarısı için eleştirilere bu şekilde cevap vermeyi seçmiş. Optimus G Pro'nun MWC 2013 etkinliğinde tanıtılması beklenirken, asıl ses getirecek modelin ise Optimus G2 olarak yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. 

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/-1126375 Yorum Yaz
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El Sonidito 6 yıl en beğenilen
Daha Optimus G gelmeden...
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kemaloztin 6 yıl
Türkiye ye 1 yıla gelir
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ufo 6 yıl
2.3 ile gelir ve en az 2 sene update gelmez
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yeb2734 6 yıl
Lg iyi güzel hoş ama türkiyeye getiremedi gitti
Bu telefonu seneye getirir herhalde o zmanda bir anlamı kalmaz
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saruman_me 6 yıl
lg almadan önce 2 defa düşün yada hiç düşünmeden bulaşma ..
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__BadblooD__ 6 yıl
Bari donanımı az buçuk yükselteydin. LG gibi güncelleme yüzünden birçok kullanıcısını yarı yolda bırakmış firma yerine millet Sony Xperia Z falan alır aynı donanım daha taşınabilir. S4 çıkana kadar iş yapar belki ikisi de bakıcaz
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DH Misafiri 6 yıl
Bence bunu pahalı satıp optimus G'yi ucuza verecekler böylece orta segmentte HD ekranlı ve çok güçlü bir cihaz olacak ve üst segmentte olması gerektiği gibi bir şey
tabi bu daha çok hayal gibi nede olsa lg'den bahis ediyoruz, yani akıl almaz firmalardan birinden
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Normsoner 6 yıl
telefon tanıtıldı bile theverge.com/...
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balcis 6 yıl
komedi.
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seven44 6 yıl
Nexus 4 ve Optimus G çok sattınya hatta yok sattın şimgi gpro kaldı.
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Firaristt 6 yıl
LG güncelleme işini halletsin de sonra model üretsin... Nexus 4 haricinde -ki o da Google'ın referans modeli olduğu ve güncellemeleri LG'den bağımsız olarak aldığı için- güncelleme alan cihaz yok.
1 Yanıt Yanıtla +1
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onur_ken 6 yıl Firaristt
Firaristt

LG güncelleme işini halletsin de sonra model üretsin... Nexus 4 haricinde -ki o da Google'ın referans modeli olduğu ve güncellemeleri LG'den bağımsız olarak aldığı için- güncelleme alan cihaz yok.

cok haklisin, bi arkadasimda ayni sorunu yasamakta..
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El Sonidito 6 yıl en beğenilen
Daha Optimus G gelmeden...
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