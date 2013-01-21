LG Optimus G Pro detaylanıyor





LG'nin bir milyon satış barajını geçen Optimus G modelinin tanıtılmasının ardından, firmanın Full HD çözünürlüğe sahip güncel bir versiyonunu bu yıl için pazara sunacağı dillendirilmeye başlandı. İlk etapta modelin Optimus G2 olacağı söylense de GK kod adlı bir model üzerine iddialar yoğunlaştı. Optimus G Pro adını alacağı pek çok kaynak tarafından ifade edilen GK kod adlı bu cihazın Optimus G modelinin devamı olacağı ihtimali giderek güçleniyor.





Güney Koreli Yonhap sitesi tarafından LG firmasına teyit ettirildiği belirtilen habere göre, firmanın bu yılın ilk yarısındaki amiral gemi modeli olacak Optimus G Pro'nun 5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Bu sayede Sony Xperia Z, Huawei Ascend D2 ve ZTE Grand S modellerinin doğrudan karşısına çıkmış oluyor.





Donanım anlamında büyük yenilikler içermeyecek olan model Optimus G'nin ekran boyutu açısından büyümüş hali olacak. Ayrıca bataryanın da büyüyeceği tahmin ediliyor. Qualcomm tasarımı Snapdragon S4 Pro APQ8064 dört çekirdekli işlemcinin yanında modelin kullanıcı tecrübesi açısından çıtayı yükselteceği açıklanmış.





LG Optimus G duyurulduğu zaman donanım açısından Full HD bir ekranın olmayışı çokça eleştirilmişti. Anlaşılan LG, modele daha büyük boyutta bir Full HD ekran ekleyerek, bu yılın ilk yarısı için eleştirilere bu şekilde cevap vermeyi seçmiş. Optimus G Pro'nun MWC 2013 etkinliğinde tanıtılması beklenirken, asıl ses getirecek modelin ise Optimus G2 olarak yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/-1126375