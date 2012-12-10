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LG Optimus G2 ile ilgili yeni iddialar gündeme geldi

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'nin en güçlü akıllı telefon sloganıyla pazara sunduğu ve 4 çekirdekli Snapdragon S4 APQ8064 işlemci barındıran Optimus G modelinin ardından, devam modeli için dedikodular gelmeye başlamıştı.

5 inçlik ekranda Full HD çözünürlük ve 2GHz saat hızında Snapdragon S4 Prime işlemci gibi iddiaların ardından, Güney Kore'li bir gazete LG'nin yeni amiral gemisi için 5.5 inçlik bir ekran boyutu hazırladığını açıkladı.

LG'nin hali hazırda Full HD çözünürlük sunan 5 inçlik paneller hazırladığı biliniyor. Gazete LG'nin çıtayı biraz daha yükselttiğini belirtiyor. Ancak LG, son kararı Samsung'un Galaxy S4 kartını gördükten sonra verecek. 

Samsung'un da Galaxy S4 modelinde 4.99 inçlik Full HD bir ekran kullanacağı iddia ediliyor. LG bir adım öne geçmek için bu durumda panel boyutunu 5.5 inçe çıkaracak. Optimus G2 modelinin çıkış tarihi olarak ise Haziran ayı öncesi işaret ediliyor. Firma böylece Galaxy S4 modeli ile de sıkı bir rekabete girmiş olacak.

http://www.phonearena.com/news/New-rumor-grows-the-LG-Optimus-G2-Full-HD-screen-to-5.5-inches-coming-H1_id37482 Yorum Yaz
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kucuker34 6 yıl en beğenilen
Yahu sanki optimus g yi turkiyeye getirdinizde 2. Versiyonu kaldı !!
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Zuko 6 yıl
"Br adım öne geçmek için 5.5 inç tasarlıyor." nedir ya?
Böyle böyle nereye gider bu?
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DH Misafiri 6 yıl
Valla arkadaşların aksine ben ne alacağımı hiç şaşırmadım galaxy s3 kullanıyorum samsungun güncelleme bombardımanı hızla sürüyor android kullanacaksanız ve yetersiz bellek kapasiteli nexus kullanmak istemiyorsanız samsung üstüne güncellemeleri ışık hızıyla veren başka bir firma yok adres belli galaxy s4 beni bekler bence s4 te s pen teknolojisini kullanır telefonda note özellikleride olsa kalem yakışır galaxy note 10.1 tablettelede süper uyum olur ozaman
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kenan_0 6 yıl
ya al s2 bak dalgana
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carter 6 yıl
İlk önce fiyattan haber versinler.
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meego 6 yıl
daha türkiyeye G gelmedi ne S4 rakipliğinden bhasediliyor.
Tek telefon üretmekle iş bitmiyor, global pazarda satışa çıkarmak ve servis ağını genişletmek gerekiyor.
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depeche35 6 yıl
Ya benim anlamadığım LG peşinsıra model çıkarıyor hatta geçin o modelleri....Nexus4 çıkardı google'la ortak tam 1 ay oldu .... LG Türkiye 'den ses seda, tık yok. LG 'nin Başkanı Türkiyedeki yetkililerin sessizliğinden haberdar değil galiba
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Jacobıan 6 yıl
daha optimus g yeni çıktı bu lg den bir cacık olmaz
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darkaura 6 yıl
her yeni cihaz neslinde ayni hikaye. lg herkezden once en yeni en yuksek donanimi cikariyor. dunyanin ilk cift cekirdek / dort cekirdek telefonunu cikariyor, cift kanal bellegi kullanan ilk firma oluyor. gel gorki cihazda basit ama onemli eksikler birakiyor, cihazin global dagitimini, pazarlamasini yapmiyor. cihaizn adi oluyor kendi olmuyor. nerdiyse 1 yil geciken guncellemelerle kaybettigi tuketici guvenine hic girmiyecem. neticede samsung ve apple in yeni nesil telefonlari ciktiginda lg nin adi coktan unutulmus oluyor. artik lg nin kendine gelip bu donguyu bir sekilde kirmasi gerek. hata bir yapilir iki yapilir. her sene ayni hata tekrarlanmaz
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aoguz 6 yıl
Telefon üreticilerinin, kullanıcıların daha uzun pil ömrü yerine daha büyük ekranlı ve daha güçlü telefonlar istediği anketlerini nerede nasıl yaptığını çok merak ediyorum...
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mehmetferhat 6 yıl
Donanım olarak yüksek tutsunlar cihazları ki bahaneleri olmasın günceleme için bence LG günceleme konusundaki yanlışınıda görmüş gibi 2013'te bu daha açık olarak anlaşılır.
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Firaristt 6 yıl
Samsung 4.1.1'i geçti 4.1.2 güncellemesini dağıtmaya başladı. LG Optimus G daha 4.1.1 bile alamadı diye hatırlıyorum. LG'den yazılım olarak adam olmaz. Nexus 4 belki ama o da LG'nin cihazı değil. Google'ın amiral gemisi...Kağıt üstünde çok başarılılar ama icraata gelince sıfır...
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jakops. 6 yıl
Optimus G nin piyasada olduğundan haberimiz yok
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xxxx1 6 yıl
bu Samsungla yarışsa yarışsa LG yarışır...başka donanım anlamında mücadele edeek tek bir firma yok...
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