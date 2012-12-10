LG Optimus G2 ile ilgili yeni iddialar gündeme geldi

LG'nin en güçlü akıllı telefon sloganıyla pazara sunduğu ve 4 çekirdekli Snapdragon S4 APQ8064 işlemci barındıran Optimus G modelinin ardından, devam modeli için dedikodular gelmeye başlamıştı.





5 inçlik ekranda Full HD çözünürlük ve 2GHz saat hızında Snapdragon S4 Prime işlemci gibi iddiaların ardından, Güney Kore'li bir gazete LG'nin yeni amiral gemisi için 5.5 inçlik bir ekran boyutu hazırladığını açıkladı.





LG'nin hali hazırda Full HD çözünürlük sunan 5 inçlik paneller hazırladığı biliniyor. Gazete LG'nin çıtayı biraz daha yükselttiğini belirtiyor. Ancak LG, son kararı Samsung'un Galaxy S4 kartını gördükten sonra verecek.





Samsung'un da Galaxy S4 modelinde 4.99 inçlik Full HD bir ekran kullanacağı iddia ediliyor. LG bir adım öne geçmek için bu durumda panel boyutunu 5.5 inçe çıkaracak. Optimus G2 modelinin çıkış tarihi olarak ise Haziran ayı öncesi işaret ediliyor. Firma böylece Galaxy S4 modeli ile de sıkı bir rekabete girmiş olacak.