Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ZTE Nubia Z11 duyuruldu: Sonsuz havuz efekti ve Cristiano Ronaldo

Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun reklam yüzü olduğu Çinli ZTE’nin Nubia akıllı telefon serisi, yeni amiral gemi modeli Nubia Z11 ile yine iddialı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,2b
1
18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çinli ZTE’nin bir süredir ipuçlarını verdiği yeni amiral gemi modeli Nubia Z11, nihayet bugün itibariyle resmiyet kazandı. Euro 2016 finallerinde olsa da, ZTE’nin reklam yüzü ünlü futbolcu Ronaldo da afişlerde yer almayı ihmal etmedi.

Tasarım

Tasarım ve işçiliğin öne çıktığı akıllı telefon serisi olan Nubia’da, firma özel bir ekran teknolojisi kullanıyor. Sonsuz havuz şeklinde tanımlanan bu çözümde, kenar kısımlarda özel bir aydınlatma kullanılıyor ve sanki tamamen çerçevesiz bir ekran hissi uyandırılıyor. Kullanılan panel ise aRC Glass olarak adlandırılmış.

5.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Nubia Z11, 500 nit parlaklık değeri ile dış ortamlarda daha kaliteli bir görüntü tecrübesi sunuyor. Ekran Gorilla Glass 3 kaplama ile sağlamlaştırılmış. 2.5D ekran kavisi ise premium hissiyatı artırıyor. Üst kısımda 3.5mm kulaklık girişi ve iki adet hoparlör, alt kısımda ise USB Type-C girişi yer alıyor. Metal kasaya sahip cihazın kalınlığı 7.5mm olarak belirlenmiş.

Donanım

Snapdragon 820 yonga setinden gücünü alan cihaz, 4GB LPDDR4 RAM ve 64GB artırılabilir kapasite ile 6GB LPDDR4 RAM ve 128GB artırılabilir kapasite seçenekleri ile sunulacak. Elbette 6GB RAM kapasiteli versiyonun çok daha iyi bir performans sunacağını söylemeye gerek yok.

Cihazın arka kamerası 16MP çözünürlüğünde ve Sony IMX298 sensör barındırıyor. OIS ve faz algılamalı otomatik odaklama ile desteklenen modelin ön kısmında ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Ön kamera geniş açılı bir lense sahip.

3000mAh kapasiteli batarya ile enerji ihtiyacını karşılayan model, Nubia Fast Charge teknolojisi ile standart telefonlardan 4 kat daha hızlı şarj olabiliyor. Android 6.0 işletim sistemi üzerinde Nubia 4.0 kullanıcı arayüzü tercih edilmiş. Ekran kenar kısımlarına fonksiyon atanabilmesi de küçük bir ayrıntı olarak dikkat çekiyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei, IFA 2016 davetiyelerini göndermeye başladı"

ZTE Nubia Z11 modelinin başlangıç fiyatı 376$ civarında. 5 Temmuz 2016 tarihinde satışlar başlıyor. Nubia markasının ülkemize geleceği bir süredir dilden dile aktarılıyor. Umarız Blade serisinden sonra Nubia serisi de ülkemiz raflarında yerini alır.

 
ZTE Nubia Z11 duyuruldu: Sonsuz havuz efekti ve Cristiano Ronaldo
 

http://www.phonearena.com/news/Nubia-Z11-finally-official-the-return-of-the-infinity-pool-smartphone_id82704 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
interwap 3 yıl
6GB ram ne sağlayacakta 4GB ramdan daha iyi performans sunacak? Teknik verileri aynı ise önce 4gb ram dolacak sonra fark ortaya çıkmaya başlayacak.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkn_s 3 yıl en beğenilen
Ekrem bey haberi burada paylaşmanız ve yabancı sitelerle aynı zamanda olması güzel.

Yalnız arkadaşlar bu telefonda
ufs 2.0 standardı yok
emmc standardıyla geliyor.
Bu fiyat segmentinde büyük bir handikap.
Ayrıca zte firması ürettiği telefonlara
yazılım destegi
sistem güncellemeleri ve
android versiyon yükseltme konularında
hiçbir destek sunmuyor.
bu konulara dikkatinizi çekmek istedim.

iyi forumlar.
Ekrem bey haberi burada paylaşmanız ve yabancı sitelerle aynı zamanda olması güzel.Yalnız arkadaşlar bu telefondaufs 2.0 standardı yok
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Öncelikle yazılım desteği yok diyen arkadaşlara Sesleniyorum...
Kesinlikle bu markanın telefonunuda kullanmadım tek tek marka belirterek cevap vereceğim...
Apple - benim gözümde para düşmanından başka hiçbişey değil güncelleme veriyor evet ama güncelleme yaptığınızda genelde telefonları kağnı moduna giriyor sebebide sizi bir üst segment telefona yöneltmek!
Samsung - ben bu zamana kadar sorunsuz 1 güncelleme verdiğini görmedim o kadar vasat bir yazılım tarafı var ki en üst segment telefonu bile donabiliyor hemde öyle aha kastı geçer değil bildiğin reset atıyorsun ve ilk defa güncelleme yaparken telefonun hemde rootsuz telefonun çöktüğünü bu Firmada Gördüm ben
Htc - Yazılımsal desteği Bir Samsung Kadar Berbat Bir Firma Telefon Üretiyormu Üretiyor ama sadece Üretiyor...
lg - Bence Telefon Üreten Bir Firma Bile Değil Sadece Bende Varım Amacıyla piyasaya girmiş olmasada olur
Şimdi Gelelim Asıl Meseleye
Ülkemiz standartlarında asgari ücretin 1300 tl + agi olduğunu düşünürsek Bu Yukarıda yazdığım Bütün Firmaların En ucuz üst segment telefonlarının en tabanı söylüyoorum 2000 tl gibi fahiş bir fiyata satıp android 5 i android 6 yaptı diye savunmanızı anlamıyorum marka üzerine yoğunlaşıp aslında kalite donanım yazılım uyumu vs gibi + ları hepiniz kaçırıyorsunuz
Şunuda belirtmek isterim ki yazılım en stabil durumdayken bu telefonlar piyasaya çıkıyor yani sizin aslında yaptığınız güncellemeler sizi bir üst segment telefonu almaya zorluyor
markaların android 5 i android 6 ya taşıması sizi neden bu kadar ilgilendiriyor güncelleme alınca telefonunuza baska donanımsal özellikmi ekleniyor
ayrıca gömdüğünüz sizin aldığınızın yarı fiyatına sizin aldıklarınızdan daha kaliteli ürün piyasaya süren firmalar bunlar
şimdi telefonun özellikleri ve benım gözümde ki durumunu inceleyelim
z11 incelemedim bence donanım olarak fazlaca gereksiz
z11 max
snap652 kullanılmış enerji tüketimi olarak gayet mantıklı seçim
4 gb ram 64 gb rom kullanılmış ideal - hala hafıza kartı kullananlara duyrulur
ekran süperamoled renkleri keskin ama ppi değeri düşük bence bu da ideal
batarya 4000 mah bence en önemli noktada bu adamların mantığı şu kullanıcı şarj aletiyle gezmesin
yazılımsal olarak bakarsak
bu tür yazılımlarda arka plan verileri kısıtlanabılır
arka planda çalısan uygulamaları siz seçersiniz bu da batarya tasarrufu demektir
yazılım özelleştirmek tamamen size kalmıştır
bootloader kilidi vs kesinlikle yoktur ve root işlemini basit bir şekilde yapabilirssiniz
alıştığımız markalara bakarak brick olma durumunda unbrick dosyalarını kolaylıkla bulabilir ve kısa sürede telefonunuzu telefonculara 100 150 tl bayılmadan hemen ayağa kaldırabilirsiniz
yani arkadaşlar kimse kimseyi kandırmasın ülke olarka yolunmaya alışık insanlar olduğumuz için nedense hep bardağın tek tarafıyla bakıyoruz
EKLİYORUM ! : O güncelleme almıyor dediğiniz telefon her hafta beta güncellemesi alıyor ve açık beta olarak lütfen araştırın sonra gelin
hadı eyw...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Atılgan oo 3 yıl
kendi sitesinde 4gb ram modeli 480 dolar. mukemmel bir telefon bence alinir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
telefon ne zaman tr de piyasaya çıkar bilen varmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Marquis-de-Sade` 3 yıl
ozkn_s
Ekrem bey haberi burada paylaşmanız ve yabancı sitelerle aynı zamanda olması güzel. Yalnız arkadaşlar bu telefonda ufs 2.0 standardı yok emmc standardıyla geliyor. Bu fiyat segmentinde büyük bir handikap. Ayrıca zte firması ürettiği telefonlara yazılım destegi sistem güncellemeleri ve android versiyon yükseltme konularında hiçbir destek sunmuyor. bu konulara dikkatinizi çekmek istedim. iyi forumlar.

Bilgilendirme için teşekkürler keşke iki kelime yazıp devamlı entera basmasaydın :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ßlaCKFOX 3 yıl
güncelleme vs. kısmını şimdilik pas geçersek alet güzel bir tasarıma sahip (CR7`nin reklam yüzü olmasını da sevmedim) fiyatı da iyi 128 GB depolama 6 GB ram olan versiyonu 525$ kur 1$=3 liradan hesaplasak bile 1575 TL civarında ediyor bu fiyatlarla hatta 2000 lira altında gelse çok satabilecek bir cihaz dezavantajları GG4 değil GG3 ekran oluşu ve 2k çözünürlük değil FHD çözünürlükte oluşu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KraftMK 3 yıl
Doğru düzgün 5 -5.2 inc cihaz yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
telefon güzel olmuş ....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grkwnxs 3 yıl
O değil de telefonlarda 2 gb ram olduğu zamanlarda da en iyi modern combat 5, gta san andreas kalitesinde oyunlar oynuyorduk şimdi 6 gb ram var ama oyunlar yine aynı
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 3 yıl
Ronaldo da parayı kırıyor ha. Türk Telekom ile taradı şimdi de ZTE ile taramaya devam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozkn_s 3 yıl en beğenilen
Ekrem bey haberi burada paylaşmanız ve yabancı sitelerle aynı zamanda olması güzel.

Yalnız arkadaşlar bu telefonda
ufs 2.0 standardı yok
emmc standardıyla geliyor.
Bu fiyat segmentinde büyük bir handikap.
Ayrıca zte firması ürettiği telefonlara
yazılım destegi
sistem güncellemeleri ve
android versiyon yükseltme konularında
hiçbir destek sunmuyor.
bu konulara dikkatinizi çekmek istedim.

iyi forumlar.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mete2649 3 yıl ozkn_s
ozkn_s
Ekrem bey haberi burada paylaşmanız ve yabancı sitelerle aynı zamanda olması güzel.

Yalnız arkadaşlar bu telefonda
ufs 2.0 standardı yok
emmc standardıyla geliyor.
Bu fiyat segmentinde büyük bir handikap.
Ayrıca zte firması ürettiği telefonlara
yazılım destegi
sistem güncellemeleri ve
android versiyon yükseltme konularında
hiçbir destek sunmuyor.
bu konulara dikkatinizi çekmek istedim.

iyi forumlar.

hangi bilgiyle sunmuyor diyorsunuz hiç nubia bir cihaz kullandınızmı bu cihaza 2 kesin destek gelicektir ben nubia z7 mini kullanıyorum ve cihaz ilk çıktığında 4.4 idi 5.1.1 güncellendi 2 yıl dolduğu için 6.0 gelmedi ve 10 fazla güncelleme almıştır 3 kere filanda arayüz güncellenmiştir
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11168 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
zte, zte nubia z11 ve
4 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Hubble'dan inanılmaz fotoğraf: Yıldızlararası havai fişek gösterisi 3 yıl TP-Link Neffos C5 "Segmentinde Karar" akıllı telefonu inceliyoruz 3 yıl En hızlı internet bağlantısı hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada? 3 yıl Google, reklamları kişiselleştirmenize olanak tanıyor 3 yıl iPhone’u ile evlenen adam 3 yıl ZTE Axon 7, Avrupa pazarına adım atıyor 3 yıl Google arama sonuçlarında artık deprem bilgileri de yer alacak 3 yıl Facebook, Haber Kaynağı’nı bir kez daha değiştiriyor 3 yıl Güvenlik kameraları ile devasa DDoS saldırısı 3 yıl SanDisk, 256GB kapasiteli microSD kartlarını duyurdu 3 yıl Windows 10 yıldönümü güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu 3 yıl Twitch, PayPal'ın yerine geçecek yeni bağış sistemini duyurdu 3 yıl Akıllı billboard’larla otoyollarda reklam dönemi başlıyor 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1060, 7 Temmuz’da geliyor 3 yıl Şok iddia: AMD Radeon RX 480 ekran kartı, PCI güç standartlarını karşılamıyor 3 yıl MIUI 8.0 sürümüne geçiş için Ağustos ayı duyuruldu 3 yıl İşte insanlığı Mars'a götürecek dev roket motorunun inanılmaz denemesi (VİDEO) 3 yıl Evinize özel IMAX salonu kurdurmanın bedeli 400 bin dolar 3 yıl AMD Radeon RX 480 inceleme videosu 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN ZTE Nubia Z11 duyuruldu: Sonsuz havuz efekti ve Cristiano Ronaldo Sonraki 2025 yılında kurulu fotovoltaik enerji kapasitesi 756 GW olacak 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 bataryasında yeni iddia 3 yıl Doom, ilk büyük güncellemesini 30 Haziran’da alıyor 3 yıl Microsoft, Windows 10 ısrarından vazgeçti 3 yıl Terör saldırılarından görüntüleri sosyal ağlarda paylaşanlara ceza gelebilir 3 yıl Atatürk Havalimanı'na yapılan saldırı sosyal medyayı vurdu 3 yıl Microsoft'tan ilgi çekici el takibi teknolojisi 3 yıl Dell’den 70 inçlik interaktif tahta 3 yıl Türkiye DDOS saldırılarına en çok kaynak olan üçüncü ülke 3 yıl Braun’dan DonanımHaber kullanıcılarına hediye traş makinesi: son 3 gün 3 yıl Açık kaynak Microsoft .NET Core 1.0 sürümü duyuruldu 3 yıl Google harita servislerinin görüntü kalitesi artırılıyor 3 yıl Game of Thrones'un sezon finali reyting rekorları kırdı 3 yıl AMD Radeon RX 480 fiyat bilgileri gelmeye başladı 3 yıl Asus ZenUI arayüzü indirilebilir durumda 3 yıl Oukitel’den 7000mAh bataryalı akıllı telefon 3 yıl Google Fit büyük yeniliklerle güncellendi 3 yıl Arktika’da bu yıl veya gelecek yıl deniz buzulları yok olabilir 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1060 internete sızdırıldı 3 yıl Braun Beard Trimmer BT5090 Saç sakal şekillendirici inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim