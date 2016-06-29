ZTE Nubia Z11 duyuruldu: Sonsuz havuz efekti ve Cristiano Ronaldo

Çinli ZTE’nin bir süredir ipuçlarını verdiği yeni amiral gemi modeli Nubia Z11, nihayet bugün itibariyle resmiyet kazandı. Euro 2016 finallerinde olsa da, ZTE’nin reklam yüzü ünlü futbolcu Ronaldo da afişlerde yer almayı ihmal etmedi.

Tasarım

Tasarım ve işçiliğin öne çıktığı akıllı telefon serisi olan Nubia’da, firma özel bir ekran teknolojisi kullanıyor. Sonsuz havuz şeklinde tanımlanan bu çözümde, kenar kısımlarda özel bir aydınlatma kullanılıyor ve sanki tamamen çerçevesiz bir ekran hissi uyandırılıyor. Kullanılan panel ise aRC Glass olarak adlandırılmış.

5.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Nubia Z11, 500 nit parlaklık değeri ile dış ortamlarda daha kaliteli bir görüntü tecrübesi sunuyor. Ekran Gorilla Glass 3 kaplama ile sağlamlaştırılmış. 2.5D ekran kavisi ise premium hissiyatı artırıyor. Üst kısımda 3.5mm kulaklık girişi ve iki adet hoparlör, alt kısımda ise USB Type-C girişi yer alıyor. Metal kasaya sahip cihazın kalınlığı 7.5mm olarak belirlenmiş.

Donanım

Snapdragon 820 yonga setinden gücünü alan cihaz, 4GB LPDDR4 RAM ve 64GB artırılabilir kapasite ile 6GB LPDDR4 RAM ve 128GB artırılabilir kapasite seçenekleri ile sunulacak. Elbette 6GB RAM kapasiteli versiyonun çok daha iyi bir performans sunacağını söylemeye gerek yok.

Cihazın arka kamerası 16MP çözünürlüğünde ve Sony IMX298 sensör barındırıyor. OIS ve faz algılamalı otomatik odaklama ile desteklenen modelin ön kısmında ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Ön kamera geniş açılı bir lense sahip.

3000mAh kapasiteli batarya ile enerji ihtiyacını karşılayan model, Nubia Fast Charge teknolojisi ile standart telefonlardan 4 kat daha hızlı şarj olabiliyor. Android 6.0 işletim sistemi üzerinde Nubia 4.0 kullanıcı arayüzü tercih edilmiş. Ekran kenar kısımlarına fonksiyon atanabilmesi de küçük bir ayrıntı olarak dikkat çekiyor.

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ZTE Nubia Z11 modelinin başlangıç fiyatı 376$ civarında. 5 Temmuz 2016 tarihinde satışlar başlıyor. Nubia markasının ülkemize geleceği bir süredir dilden dile aktarılıyor. Umarız Blade serisinden sonra Nubia serisi de ülkemiz raflarında yerini alır.