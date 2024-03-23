A101 marketler Galaxy S23 ve Redmi Note 13 Pro satacak

Tam Boyutta Gör A101 marketler zinciri mağaza aktüel ürünlerin yanında artık internet mağazasında da sürekli teknoloji kampanyaları yapmaya başladı. A101 Ekstra kampanyaları bu hafta da dikkat çekici indirimlere sahip.

A101 Ekstra teknoloji ürünleri

A101 internet mağazasında bu hafta başlayan Ekstra kampanyalarda Samsung Galaxy S23 telefon modeli yer alıyor. 6.1 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP ana kamera, 3900mAh batarya gibi özelliklerle 29599TL fiyat etiketine sahip.

22 Mart BİM iPhone 15 9 sa. önce eklendi

Diğer taraftan 6.67 inçlik AMOLED ekran, Helio G99 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 200MP arka kamera, 16MP ön kamera, 5000mAh batarya gibi özelliklere sahip Redmi Note 13 Pro modeli de 13999TL.

Bunların haricinde Xiaomi ilk nesil Mi Watch akıllı saat 1899TL, JBL Wave 200 tam kablosuz kulaklık 1249TL, OMIX X400 4GB akıllı telefon modeli 4799TL ve Lenovo IdeaPad Slim 3 dizüstü modeli de 12999TL olarak satılacak.

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