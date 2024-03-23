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    A101 marketler Galaxy S23 ve Redmi Note 13 Pro satacak

    A101 Ekstra teknoloji indirimleri arasında Samsung Galaxy S23, Redmi Note 13 Pro, OMIX X400 4GB akıllı telefon modelleri ve çeşitli aksesuarlar yer alıyor.      
    A101 Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zinciri mağaza aktüel ürünlerin yanında artık internet mağazasında da sürekli teknoloji kampanyaları yapmaya başladı. A101 Ekstra kampanyaları bu hafta da dikkat çekici indirimlere sahip.

    A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    A101 internet mağazasında bu hafta başlayan Ekstra kampanyalarda Samsung Galaxy S23 telefon modeli yer alıyor. 6.1 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP ana kamera, 3900mAh batarya gibi özelliklerle 29599TL fiyat etiketine sahip.

    Diğer taraftan 6.67 inçlik AMOLED ekran, Helio G99 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 200MP arka kamera, 16MP ön kamera, 5000mAh batarya gibi özelliklere sahip Redmi Note 13 Pro modeli de 13999TL.

    Bunların haricinde Xiaomi ilk nesil Mi Watch akıllı saat 1899TL, JBL Wave 200 tam kablosuz kulaklık 1249TL, OMIX X400 4GB akıllı telefon modeli 4799TL ve Lenovo IdeaPad Slim 3 dizüstü modeli de 12999TL olarak satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 23 saat önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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