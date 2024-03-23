A101 marketler Galaxy S23 ve Redmi Note 13 Pro satacak

A101 Ekstra teknoloji ürünleri
A101 internet mağazasında bu hafta başlayan Ekstra kampanyalarda Samsung Galaxy S23 telefon modeli yer alıyor. 6.1 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 50MP ana kamera, 3900mAh batarya gibi özelliklerle 29599TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan 6.67 inçlik AMOLED ekran, Helio G99 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 200MP arka kamera, 16MP ön kamera, 5000mAh batarya gibi özelliklere sahip Redmi Note 13 Pro modeli de 13999TL.
Bunların haricinde Xiaomi ilk nesil Mi Watch akıllı saat 1899TL, JBL Wave 200 tam kablosuz kulaklık 1249TL, OMIX X400 4GB akıllı telefon modeli 4799TL ve Lenovo IdeaPad Slim 3 dizüstü modeli de 12999TL olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.