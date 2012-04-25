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LG Optimus True HD LTE, Almanya pazarı için duyuruldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,6b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore merkezli akıllı telefon üreticisi LG Mobile'ın, 2011 yılının kasım ayında resmiyet kazandırdığı modeli Optimus LTE'nin, Optimus True HD LTE adı altında Almanya pazarına giriş yapacağı, LGBlog tarafından duyuruldu.
Avrupa kıtasına doğru yelken açan Optimus True HD LTE, 1.5 GHz çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM, Android Gingerbread işletim sistemi, 4.5-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik IPS ekran, Full HD video kaydedebilen 8 megapiksel kamera ve 1830 mAh batarya gibi teknik özellikleri bünyesinde barındırıyor. Akıllı telefonun ileride Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesine kavuşması beklenmekte.
LG Mobile'ın ağ günlüğü yeni akıllı telefonun ne zaman ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağına dair bilgi vermemiş.

www.lgblog.de/2012/04/25/lg-optimus-true-hd-lte-das-high-speed-smartphone-kommt-nach-deutschland-lglte12/?ystfuv Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Akıllı telefonun ileride Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesine kavuşması beklenmekte.
LG sen o telefon dükkanını kapat hadi aslanım benim
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alp0007 7 yıl
Özellikler güzel,ama tasarımı bana kalite hissi vermiyor.
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iismailcu 7 yıl
hayret lg estetik bi telefon yapmıssss
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E_Aydin35 7 yıl
Aslında hem tasarım olsun hem teknik özellikler bakımından olsun gayet yeterli, son teknoloji ile donanmış, bu arada işlemci markası nedir? bu belirtilmemiş onun yanında göze hitap eden şık bir telefon..
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Bamya Avcisi 7 yıl
Ee bu nitro Hd,amerikada 450 dolara satiliyordu gecen.
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Sharelock 7 yıl
''İleride Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesine kavuşması beklenmekte.''
LG yazılım desteği konusunda gerçekten ciddi sıkıntıları var daha yeni LG Optimus HUB aldım kendi temasında geçişlerde telefon kasıyor hiç stabil çalışmıyor daha sonra kendim tema yüklemek zorunda kaldım.
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IL EST MON COCAINE 7 yıl
BU aletin kamerası ve ekranı gerçekten iyi ve arada kaynıyor diye Lg ismini değiştirip true hd koydu.. theverge.com/...
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Akıllı telefonun ileride Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesine kavuşması beklenmekte.
LG sen o telefon dükkanını kapat hadi aslanım benim
Yanıtla +9
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