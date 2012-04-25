LG Optimus True HD LTE, Almanya pazarı için duyuruldu

Güney Kore merkezli akıllı telefon üreticisi LG Mobile'ın, 2011 yılının kasım ayında resmiyet kazandırdığı modeli Optimus LTE'nin, Optimus True HD LTE adı altında Almanya pazarına giriş yapacağı, LGBlog tarafından duyuruldu.



Avrupa kıtasına doğru yelken açan Optimus True HD LTE, 1.5 GHz çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM, Android Gingerbread işletim sistemi, 4.5-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik IPS ekran, Full HD video kaydedebilen 8 megapiksel kamera ve 1830 mAh batarya gibi teknik özellikleri bünyesinde barındırıyor. Akıllı telefonun ileride Android 4.0 Ice Cream Sandwich güncellemesine kavuşması beklenmekte.

LG Mobile'ın ağ günlüğü yeni akıllı telefonun ne zaman ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağına dair bilgi vermemiş.



www.lgblog.de/2012/04/25/lg-optimus-true-hd-lte-das-high-speed-smartphone-kommt-nach-deutschland-lglte12/?ystfuv