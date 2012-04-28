LG Optimus True HD LTE'nin Avrupa yolculuğu Almanya, Portekiz ve İsveç'ten başlıyor

Güney Kore'nin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumundaki LG Mobile, Optimus True HD LTE için resmi internet sitesi üzerinden bir basın duyurusu yayımladı. Yayımlanan basın duyurusuna göre akıllı telefon Avrupa kıtasında Almanya, Portekiz ve İsveç'te, Asya kıtasında ise Hong Kong ve Singapur'da satışa sunulacak.



Halihazırda ABD, Kanada, Japonya ve Güney Kore'de satılmakta olan Optimus True HD LTE (nam-ı diğer Optimus LTE / Nitro HD), 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM, 4.5-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik IPS ekran, 8 MP kamera, Full HD video kaydı ve 1830 mAh batarya gibi niteliklerle donatılmış. LG Mobile, akıllı telefonun satış fiyatına dair bilgi vermemiş.



http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/62172