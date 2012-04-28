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LG Optimus True HD LTE'nin Avrupa yolculuğu Almanya, Portekiz ve İsveç'ten başlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,8b
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14
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG Optimus True HD LTE'nin Avrupa yolculuğu Almanya, Portekiz ve İsveç'ten başlıyor
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Güney Kore'nin en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumundaki LG Mobile, Optimus True HD LTE için resmi internet sitesi üzerinden bir basın duyurusu yayımladı. Yayımlanan basın duyurusuna göre akıllı telefon Avrupa kıtasında Almanya, Portekiz ve İsveç'te, Asya kıtasında ise Hong Kong ve Singapur'da satışa sunulacak.
Halihazırda ABD, Kanada, Japonya ve Güney Kore'de satılmakta olan Optimus True HD LTE (nam-ı diğer Optimus LTE / Nitro HD), 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM, 4.5-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik IPS ekran, 8 MP kamera, Full HD video kaydı ve 1830 mAh batarya gibi niteliklerle donatılmış. LG Mobile, akıllı telefonun satış fiyatına dair bilgi vermemiş.
LG Optimus True HD LTE'nin Avrupa yolculuğu Almanya, Portekiz ve İsveç'ten başlıyor
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http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/62172 Yorum Yaz
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RaymondSerway 7 yıl en beğenilen pijama61
kemalsaygin

tutturmuş herkes batarya batarya diye. hem ince olsun hem 8 mp kamera olsun hem 4 çekirdek olsun hem bataryası 3-4 bin olsun. o işte öyle olmuyor. nihayetinde 4,5 inc akıllı tel. bu teli alan adam hakkını vermeden elinden bırakmıyor pc den daha cok teli kullanıyor. diyelim ki 3 bin mah bataryası oldu aksam eve gitti bataryası yarıda kalmıs. 3 binde olsa 1800 mahda olsa sen o teli yatarken sarja koyacaksın zaten. 8-9 mm lik tele ne bataryası beklenir bilmiyorum...


motorola droid razr maxx den haberiniz yok sanırım.
kemalsaygintutturmuş herkes batarya batarya diye. hem ince olsun hem 8 mp kamera olsun hem 4 çekirdek olsun hem bataryası 3-4 bin olsun....
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1 Yanıt Yanıtla +6
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montiszhish 7 yıl
bu teli alan adam hakkını vermeden elinden bırakmıyor pc den daha cok teli kullanıyor. diyelim ki 3 bin mah bataryası oldu aksam eve gitti bataryası yarıda kalmıs. 3 binde
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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fendur 7 yıl
Fiyat ne olacak asıl önemli o. S III Htc one X güzelde 2000 tl nasıl vereyim abi
ben, öğrenciyiz. Yeni telefonlar çıksında bir öncekiler düşsün diye bekliyoruz
ama hikaye stokları bitirmede yeni modelleri getirmiyorlar getirselerde faiş
fiyat koyup millete eski modeli biraz düşük fiyata okutuyorlar. Maselesef işler
böyle yürüyor.
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E_Aydin35 7 yıl
Tasarımı gayet güzel, teknik özellikleri artık eleştiirmiyorum yani tüm amiral geöilerinde olan donanımlar tabi bazıları hariç (Samsung,Apple) Lg bu model ile iddasını uzun süre sürdürür herhalde.. S3'e kadar muhtemelen :) yani o kadar uzun değil :))
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Gelu 7 yıl
soldaki hatunu bir filmde gormustum :)
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depeche35 7 yıl
Vallahi aklımı okudun, ya S2 ya Note yada 5ay bekleyip Note2 alayım mı ne dersiniz?
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iismailcu 7 yıl
depeche35
Alma arifesinde onu mu bekliim bunu mu alayım dedirttirip duruyorlar.Var mı işin içinden gerçekten çıkan ???

samsung s2 al bence s3 te cıkıyor iice ucuzlar bence
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pijama61 7 yıl
tutturmuş herkes batarya batarya diye. hem ince olsun hem 8 mp kamera olsun hem 4 çekirdek olsun hem bataryası 3-4 bin olsun. o işte öyle olmuyor. nihayetinde 4,5 inc akıllı tel. bu teli alan adam hakkını vermeden elinden bırakmıyor pc den daha cok teli kullanıyor. diyelim ki 3 bin mah bataryası oldu aksam eve gitti bataryası yarıda kalmıs. 3 binde olsa 1800 mahda olsa sen o teli yatarken sarja koyacaksın zaten. 8-9 mm lik tele ne bataryası beklenir bilmiyorum...
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RaymondSerway 7 yıl pijama61
kemalsaygin

tutturmuş herkes batarya batarya diye. hem ince olsun hem 8 mp kamera olsun hem 4 çekirdek olsun hem bataryası 3-4 bin olsun. o işte öyle olmuyor. nihayetinde 4,5 inc akıllı tel. bu teli alan adam hakkını vermeden elinden bırakmıyor pc den daha cok teli kullanıyor. diyelim ki 3 bin mah bataryası oldu aksam eve gitti bataryası yarıda kalmıs. 3 binde olsa 1800 mahda olsa sen o teli yatarken sarja koyacaksın zaten. 8-9 mm lik tele ne bataryası beklenir bilmiyorum...


motorola droid razr maxx den haberiniz yok sanırım.
1 Yanıt Yanıtla +6
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depeche35 7 yıl
Alma arifesinde onu mu bekliim bunu mu alayım dedirttirip duruyorlar.Var mı işin içinden gerçekten çıkan ???
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lysipe 7 yıl
batarya
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KayhanKaan 7 yıl
Artık bütün telefonlar neredeyse aynı.
Kasa ve donanım kalitesinde farklılık yapabilenler piyasayı süpürür gibime geliyor.
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