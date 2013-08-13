LG Optimus Vu III bilgileri internete sızdı





Samsung'un Galaxy Note ile yeni segmentin adımını attığı dönemde, hemşehrisi LG de boş durmamış ve Optimus Vu adlı akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü.





4:3 gibi alışık olmadığımız bir görüntü oranına sahip olan Optimus Vu, iddialı olmasına karşın beklenen ilgiyi göremeyince Güney Kore ile sınırlı kaldı. Sonrasında LG, Optimus Vu II modeli ile bu konsepti devam ettireceğinin sinyallerini verdi. Ancak Vu II de çok başarılı satışlar yapamadı.





Buna rağmen konseptten vazgeçmeyen LG, Samsung'u Berlin'de vurmaya hazırlanıyor. Güney Kore'den gelen bilgilere göre firma 4 Eylül'de Optimus Vu III modelinin tanıtımını yapacak.





Doğrudan Galaxy Note 3 modelini hedeflese de Vu III modeli bazı yönlerden geride kalıyor. Snapdragon 800 işlemcisi ile amiral gemi modelleri ile aynı seviyeye çıkarken, 5.2 inçlik ekranda 1280x960 piksel çözünürlük onu biraz geriye düşürüyor. 4:3 görüntü oranını koruyan model görünüm olarak LG G2 modelinin biraz enli bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.





LTE-Advanced ağlarına destek sunacak olan modelin ilk etapta Gney Kore'de satışa sunulması bekleniyor.

http://www.androidheadlines.com/2013/08/lg-vu-iii-specs-leak-out-43-aspect-ratio-returns.html