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LG Optimus Vu III bilgileri internete sızdı

5 yıl
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29
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG Optimus Vu III bilgileri internete sızdı

Samsung'un Galaxy Note ile yeni segmentin adımını attığı dönemde, hemşehrisi LG de boş durmamış ve Optimus Vu adlı akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü.

4:3 gibi alışık olmadığımız bir görüntü oranına sahip olan Optimus Vu, iddialı olmasına karşın beklenen ilgiyi göremeyince Güney Kore ile sınırlı kaldı. Sonrasında LG, Optimus Vu II modeli ile bu konsepti devam ettireceğinin sinyallerini verdi. Ancak Vu II de çok başarılı satışlar yapamadı.

Buna rağmen konseptten vazgeçmeyen LG, Samsung'u Berlin'de vurmaya hazırlanıyor. Güney Kore'den gelen bilgilere göre firma 4 Eylül'de Optimus Vu III modelinin tanıtımını yapacak.

Doğrudan Galaxy Note 3 modelini hedeflese de Vu III modeli bazı yönlerden geride kalıyor. Snapdragon 800 işlemcisi ile amiral gemi modelleri ile aynı seviyeye çıkarken, 5.2 inçlik ekranda 1280x960 piksel çözünürlük onu biraz geriye düşürüyor. 4:3 görüntü oranını koruyan model görünüm olarak LG G2 modelinin biraz enli bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

LTE-Advanced ağlarına destek sunacak olan modelin ilk etapta Gney Kore'de satışa sunulması bekleniyor.

http://www.androidheadlines.com/2013/08/lg-vu-iii-specs-leak-out-43-aspect-ratio-returns.html Yorum Yaz
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esqhia 5 yıl en beğenilen
Allah Diyen Tirbüşon
1280x960 da snapdragon 800le canavar olur ama o tasarımlada çöp olur.

Her haberin altına girip çöp diye yorum yapman kabak tadı verdi valla.Yorumlarının tamamı çöp.sistem başlığında kapak oldun hala yazıyosun pes..
Allah Diyen Tirbüşon1280x960 da snapdragon 800le canavar olur ama o tasarımlada çöp olur.Her haberin altına girip çöp diye yorum yapm...
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die_caprio 5 yıl
hatun güzelmiş
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kml1978 5 yıl
teknoloji nereye gidiyo arkadaş bırak s800 ü , 10-15 yıl once s 1 işlemciyle gameboy dan mario oynuyoduk,oyun sonundada +100 can oluyordu,şimdi s800 le realracing 3 oynuyacagımda kredisi bitecek para isteyecek benden...kendi kendimizi mahvediyoruz yeminle...
teknoloji nereye gidiyo arkadaş bırak s800 ü , 10-15 yıl once s 1 işlemciyle gameboy dan mario oynuyoduk,oyun sonundada +100 can oluyordu,şimdi s800 le realraci...
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xxxone 5 yıl
Ben 16:10 dan rahatsız oluyorum.. 4.3 ekranda film video çok sıkıntılı olur.
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sis651 5 yıl
16:9 be kardeşim. Onca para verip yarım ekran film mi izleyeyim.
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Sebastian Shaw 5 yıl
valla ben anlamadım lg nin bu serisini birde 3. nesilini çıkartıyor alan var demekki
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Batuist 5 yıl
o en boy orannı gördüğüm an özelliklerine bile bakma ihtiyacı duymam.. tasarım çok vasat bence..
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FTX58 5 yıl
Bezim vu yine sahalarda.Ben vu kullanıcısıyım enden geniş kullanım zorluğu çıkartmıyor deyil fakat samsung note serisi telefonlarla aynı ene sahip o kadarda abartmaya gerek yok. bu telefonun hayranı deyilim fakat 980tl'ye alınabilecek en iyi telefon
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mesincır 5 yıl
Keşke 3:2 oranında olsaymış. Görmek isterdim doğrusu.
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esqhia 5 yıl en beğenilen
Allah Diyen Tirbüşon
1280x960 da snapdragon 800le canavar olur ama o tasarımlada çöp olur.

Her haberin altına girip çöp diye yorum yapman kabak tadı verdi valla.Yorumlarının tamamı çöp.sistem başlığında kapak oldun hala yazıyosun pes..
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wolf silver 5 yıl
Bu aralar Lg nın kötü tasarımları samsungu da geçti.
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sangokudbgt 5 yıl
tasarımı apple yapmış heralde neredeyse kör oluyordum :)
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damn2u 5 yıl
Snapdragon S800 ve o çözünürlük ile gelecekse gerçekten performans canavarı olacaktır. Bence tasarımı ve 4:3 ekranı ne kadar eleştirilirse eleştirilsin standartın dışına çıkarak iyi denemeler yapıyor LG. Umarım güzel fiyatlandırma ve yazılım desteği alır da bu sefer istediği ilgiyi yakalar.
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CertificatedStaff 5 yıl
Kare yapmış işte
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erturk unal 5 yıl
ulan vu'yu biliyorduk da vu 2 ne ara çıktı da şimdi vu 3 çıkıyor? ülkemizde satışa çıkmadı mı acaba?
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kımyasal 5 yıl
Lg G2 ile tasarım harikası,Vu III ilede tasarım rezaleti.
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