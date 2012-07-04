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LG Prada 3.0 için Android 4.0 Ice Cream Sandwich Avrupa'da yayınlandı

6 yıl
9,3b
1
46
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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LG ve Prada'nın uzun bir aranın ardından tekrar iş birliğine giderek geliştirdiği Prada 3.0 tasarımını taşıyan akıllı telefonları, söz verildiği gibi Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi versiyonuna güncellenmeye başladı. 
Almanya ve İtalya'da yazılım dağıtımının başladığı LG Mobile resmi bloglarından resmen açıklandı. Kademeli olarak diğer Avrupa ülkeleri, Asya ve Amerika'daki kullanıcıların cihazlarını güncelleyebilecekleri tahmin ediliyor. Henüz Türkiye'deki kullanıcılar için kesin bir tarih verilmedi. Prada Phone 3.0 sahipleri Android 2.3 Gingerbread'den şuan için yayınlanan en güncel stabil versiyon olan Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich'i kullanabilecek. 
Prada 3.0 kullanıcı arayüzüyle zenginleştirilen yeni yazılım, Ice Cream Sandwich'in çok sayıda yeniliğiyle donatılacak. Ayrıca ses yükseltme ve ses kısma butonlarının her ikisine basılı tutarak açılan QuickMemo uygulaması da ön yüklü olarak gelecek.
Cihazı yeni sürüme yükseltmek için Windows işletim sistemli bir bilgisayara sahip olmalısınız. Buradan USB sürücülerini indirip kurun. Ardından LG Mobile Support Tool programı aracılığıyla LG P940 Prada Phone 3.0 akıllı telefonunuzu güncelleyebilirsiniz.

http://www.theverge.com/android/2012/7/4/3136992/lg-prada-phone-3-ice-cream-sandwich-update-germany-italy Yorum Yaz
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simaros 6 yıl en beğenilen
gözlerim doldu ana sayfada lg ve güncelleme aynı başlıkta
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Pardus Linux 6 yıl
Yahu bu güncelleme işi bu kadar zor olmamalı zaten aşırı zor olsa insanlar gönüllü olarak custom rom işine kalkışmaz kakışsa da bir iki cihaz ile sınırlı kalırdı ama en uç cihazdan en bilinen cihaza bütün cihazlara custom romlar ile güncellemeler verilirken koskoca firmaların abuk abuk bahaneler üretip tüketicinin gözünden düşmesi şaşırtıcı bir durum. Buna satış stratejisi desek oda olmuyor sen satıp bir daha ilgilenmezsen adam bir daha senden cihaz alır mı? Yani yine müşteri ve para kaybediyorsun. Adam akıllı güncelleseler başka cihaz üretmelerine bile gerek kalmaz aynı cihaz güncel kaldığı sürece satılır zaten. İsteler çatır çatır güncellerler de işlerine gelmiyor en olamdı forumlardaki gönüllü geliştiricileri toplarlar yine hallederler de kime konuşuyoruz. Söylediklerim LG ile sınırlı değil hepsi aynısını yapıyor hepsi için geçerli ama LG, Samsung ve HTC başta..
Yahu bu güncelleme işi bu kadar zor olmamalı zaten aşırı zor olsa insanlar gönüllü olarak custom rom işine kalkışmaz kakışsa da bir iki cihaz ile sınırlı kalırd...
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
ben hayatım da bu kadar sinir bozucu telefon görmedim ya telefon şarjı %15 e düştüğünde şebeke gidiyo . ben bu telefonun sürümünü nasıl yükseltebilirim? yardımcı olabilirseniz sevinirim.
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DH Misafiri 5 yıl
bu telefonun resim çekerken flash sesini kapatma şansı yok mu??????
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hellofdemon 5 yıl
Merhaba arkadaşlar bende LG Prada 3.0 almayı düşünüyorum hepsiburada da fiyatı 649 TL almaya değer mi sizce?
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asaf_asaf 5 yıl
hellofdemon şimdi 1gb ram biliyorsun öncelikle donma hiç yaşamadım.ekran ips ve ince lcd kullanilmis. 8mgpxl kamera yeterli oluyor fakat çekimlerdeki renkler bana göre solgun. browserda flash yok sanirim. ben bugune kadar en ufak takilma yasamadim.
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ycanatilgan 5 yıl
4.0 kaldi mi
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asaf_asaf 5 yıl
YAHU BEN TELEFONUN KENDİ MENÜSÜNDEN GÜNCELLEME YAPMAK İSTİYROUM. EN SON SÜRÜMÜ KULLANIYORSUNZU DİYOR. ANDORİD 2.6. NE YAPMALIYIM ? BİLGİSAYARA TAKTIM. ÜLKE AYARINI ALMANYA OLARAK DEĞİŞTİRDİM LG UPDATE İLE GÜNCELLEME BAŞLADI AMA YİNE AYNI SÜRÜMÜ YANİ 2.6 YI TEKRAR YÜKLEDİ. NA YAPAYIM BEN ?
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S60Doctor 5 yıl
Simdi optimus g2 cikardilar ya bakin pradaya ice cream surumunu verdik buna da 5.0 hatta ki 6.0 i da vericez bizi secin bizi secin diyerek DH'ye reklam verip konuyu ana sayfaya tasittilar heralde
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burakesan 5 yıl
Hangi dağda kurt öldü :D Lg, güncelleme konusunda çıkmış adını düzeltmeye mi çalışıyor dersiniz :P
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huseyinkastan 5 yıl
İce crem'mi :D. İce cream mi kalmış yahuuu. Android 4.3 çıkmış lg hala 4.0.4 verdik diye artistlik yapıyor. Ağlanacak hallerine seviniyorlar, bu nasıl iş :D.
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makaramasuko 5 yıl
Birazcik gec kalinmamis mi ?
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anldrms34 5 yıl
Kim hortlattıysa bi adım.öteye çıkabilirmi
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trucks_one 5 yıl
Konu hit yapmış. An itibarı ile 420266 gösterim yapmış.
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