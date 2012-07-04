LG Prada 3.0 için Android 4.0 Ice Cream Sandwich Avrupa'da yayınlandı





LG ve Prada'nın uzun bir aranın ardından tekrar iş birliğine giderek geliştirdiği Prada 3.0 tasarımını taşıyan akıllı telefonları, söz verildiği gibi Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi versiyonuna güncellenmeye başladı.

Almanya ve İtalya'da yazılım dağıtımının başladığı LG Mobile resmi bloglarından resmen açıklandı. Kademeli olarak diğer Avrupa ülkeleri, Asya ve Amerika'daki kullanıcıların cihazlarını güncelleyebilecekleri tahmin ediliyor. Henüz Türkiye'deki kullanıcılar için kesin bir tarih verilmedi. Prada Phone 3.0 sahipleri Android 2.3 Gingerbread'den şuan için yayınlanan en güncel stabil versiyon olan Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich'i kullanabilecek.

Prada 3.0 kullanıcı arayüzüyle zenginleştirilen yeni yazılım, Ice Cream Sandwich'in çok sayıda yeniliğiyle donatılacak. Ayrıca ses yükseltme ve ses kısma butonlarının her ikisine basılı tutarak açılan QuickMemo uygulaması da ön yüklü olarak gelecek.

http://www.theverge.com/android/2012/7/4/3136992/lg-prada-phone-3-ice-cream-sandwich-update-germany-italy