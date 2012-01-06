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LG Spectrum modeli LTE uyumlu olarak 19 Ocak'ta piyasada olacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Birbirinden önemli ürünleriyle CES fuarında boy göstermeye hazırlanan LG, bunun yanında amiral gemisi akıllı telefonlarını da yavaş yavaş piyasaya sürüyor. 4.5 inç HD ekrana sahip Nitro HD modelinden sonra bu kez Verizon operatörü için üretilen LG Spectrum'un basın görselleri internete sızdı.

Droid Life sitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre LG Spectrum, Verizon'un LTE ağına uyumlu olarak çalışacak. 4.5 inçlik 1280 x 720 piksel çözünürlükte IPS ekran 329ppi değerine ulaşırken işlemci olarak Qualcomm firmasının 1.5 GHz saat hızında çift çekirdekli APQ8060 model Snapdragon S3 yongada sistemi kullanılmış. 

1GB RAM, 4GB dahili depolama, 16GB microSD kart, anı yakalamak için 8MP LED flaşlı kamera, görüntülü görüşme için 1.3MP kamera, 1080p video kayıt, 1830mAh batarya ve Android 2.3 işletim sistemi diğer özellikleri arasında. Ice Cream Sandwich güncellemesi hakkında ise bir bilgi yok. 

LG Spectrum 19 Ocak itibariyle Verizon mağazalarından satışa sunulacak. Fiyatı bilinmese de aynı özelliklere sahip Nitro HD modelinin AT&T operatörü tarafından iki yıllık kontrat karşılığı 250$'dan satışa sunulduğunu belirtelim.

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darkaura 7 yıl en beğenilen
lg donanim olarak cok guzel kaliteli telefonlar cikariyor ama bir turlu yazilima vermesi gereken onemi ogrenemedi. hazirladigi 2.2-2.3 romlar kasim kasim kasiliyor. eski modelleri icinde ice cream guncellemesini 2012 3uncu ceyrege tarihlemis, 9 ay sonrasina. oda soyledigi tarihde cikarsa ki simdiye kadar verdigi hic bir tarihde guncellemeler zamaninda cikmadi. yazilim bolumlerini acilen yeniden elden gecirip genisletmeleri lazim.
lg donanim olarak cok guzel kaliteli telefonlar cikariyor ama bir turlu yazilima vermesi gereken onemi ogrenemedi. hazirladigi 2.2-2.3 romlar kasim kasim kasili...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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xLmNt13 7 yıl
Evt yazılım konusunda çok yavaşlar bu işi en iyi htc ve samsung kıvırıyor
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smartbidik 7 yıl
LTE modeller bldiğim kadarıyla 4G şebekeler için. Türkiye'ye gelse ne farkedecek ki? Zaten lg yazılım desteği sunmuyor. Buna da tamam güncelle çıkaracağız diyip aylarca oylaralar ve sonuç itibariyle çıkarmazlar. LG, bir kez sözünde dursa elimdeki telefonu 100 metre yüksekten aşağı atıp telefonumu intihar ettireceğim.
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RED LORD CHE 7 yıl
Yazılıma ve zamanında güncellemelere gerekli desteği verseler;
Android mobil pazarında Samsung ve HTC'e ciddi rakip olabilirler.
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RevyMan 7 yıl
Çok şık . Tek kelimeyle mükkemmel bir telefon lg den .
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Miyamoto Musashi 7 yıl
bir markette deneme fırsatım oldu lg telefonları eşimede 1 tane aldım YAZILIM DESTEĞİ şart yoksa güzel telefonlar
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mehmetferhat 7 yıl
Fiyat/ performans ürünü diyebiliriz
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darkaura 7 yıl en beğenilen
lg donanim olarak cok guzel kaliteli telefonlar cikariyor ama bir turlu yazilima vermesi gereken onemi ogrenemedi. hazirladigi 2.2-2.3 romlar kasim kasim kasiliyor. eski modelleri icinde ice cream guncellemesini 2012 3uncu ceyrege tarihlemis, 9 ay sonrasina. oda soyledigi tarihde cikarsa ki simdiye kadar verdigi hic bir tarihde guncellemeler zamaninda cikmadi. yazilim bolumlerini acilen yeniden elden gecirip genisletmeleri lazim.
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Technotronic 7 yıl
lg nin yaptıgı telefonların büyük bir çogunlugu tasarım özürlüsü gercekten
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-gg- 7 yıl darkaura
darkaura

lg donanim olarak cok guzel kaliteli telefonlar cikariyor ama bir turlu yazilima vermesi gereken onemi ogrenemedi. hazirladigi 2.2-2.3 romlar kasim kasim kasiliyor. eski modelleri icinde ice cream guncellemesini 2012 3uncu ceyrege tarihlemis, 9 ay sonrasina. oda soyledigi tarihde cikarsa ki simdiye kadar verdigi hic bir tarihde guncellemeler zamaninda cikmadi. yazilim bolumlerini acilen yeniden elden gecirip genisletmeleri lazim.

kasılma sebebi lg nin launcheri launcher güzel ama optimizasyonu yok
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