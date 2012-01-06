LG Spectrum modeli LTE uyumlu olarak 19 Ocak'ta piyasada olacak

Birbirinden önemli ürünleriyle CES fuarında boy göstermeye hazırlanan LG, bunun yanında amiral gemisi akıllı telefonlarını da yavaş yavaş piyasaya sürüyor. 4.5 inç HD ekrana sahip Nitro HD modelinden sonra bu kez Verizon operatörü için üretilen LG Spectrum'un basın görselleri internete sızdı.





Droid Life sitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre LG Spectrum, Verizon'un LTE ağına uyumlu olarak çalışacak. 4.5 inçlik 1280 x 720 piksel çözünürlükte IPS ekran 329ppi değerine ulaşırken işlemci olarak Qualcomm firmasının 1.5 GHz saat hızında çift çekirdekli APQ8060 model Snapdragon S3 yongada sistemi kullanılmış.





1GB RAM, 4GB dahili depolama, 16GB microSD kart, anı yakalamak için 8MP LED flaşlı kamera, görüntülü görüşme için 1.3MP kamera, 1080p video kayıt, 1830mAh batarya ve Android 2.3 işletim sistemi diğer özellikleri arasında. Ice Cream Sandwich güncellemesi hakkında ise bir bilgi yok.





LG Spectrum 19 Ocak itibariyle Verizon mağazalarından satışa sunulacak. Fiyatı bilinmese de aynı özelliklere sahip Nitro HD modelinin AT&T operatörü tarafından iki yıllık kontrat karşılığı 250$'dan satışa sunulduğunu belirtelim.