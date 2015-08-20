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LG, Tone Ultra serisine yeni bir üye ekliyor

3 yıl
1,7b
1
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG, Tone Ultra serisine yeni bir üye ekliyor

ABD'de LG'nin kablosuz kulaklık sektörünün yarısına hakim olmasını sağlayan Tone kulaklık ailesi, sürekli yeni üyelerle ürün gamını genişletiyor. LG, Tone Ultra serisine yeni bir üye daha eklediğini duyurdu.

LG Tone Ultra HBS-810 adındaki kablosuz kulaklık, firmanın JBL ile ortak geliştirdiği Tone Ultra HBS-800 modelinin devamı niteliğinde.  4 katmanlı hoparlör teknolojisi ile kulaklık, dinlediğiniz müziğe veya izlediğiniz videoya göre bass ve orta mesafe tonları ayarlayarak ekolayzırı optimize ediyor. Ayrıca silikon jelden imal edilen kulak içi parçaları daha iyi ses izolasyonu sağlıyor ve çevresel sesleri en aza indiriyor. 

Kulak içi kısmı kolay bir şekilde uzayan LG Tone Ultra HBS-810, iki yönlü tuş ile müzik kontrolünü de kolaylaştırıyor. LG'nin premium özellikleri en uygun fiyat ile sunma garantisi verdiği LG Tone Ultra HBS-810, ay sonunda ABD'de daha sonra ise Asya ve Avrupa'da satışa sunulacak. Modelin fiyatlandırması ise IFA 2015 fuarında belli olacak.  

http://androidcommunity.com/lgs-new-tone-ultra-is-affordable-but-with-premium-features-20150819/ Yorum Yaz
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