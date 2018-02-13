LG, V30s modeli için Vision AI kamera özelliklerini duyurdu

Bildiğiniz üzere LG Electronics CEO'su Jo Seong-jin, LG G7'nin sil baştan tasarlanması için talimat vermişti. LG CEO'sunun bu emri, LG G7'nin MWC 2018'e yetişemeyeceği söylentilerine neden oldu. Bunun üzerine gözler geçtiğimiz yıl IFA fuarında tanıtılan LG V30 modeline çevrildi. LG V30'a yapay zeka entegre edilerek ve çeşitli iyileştirmelere tabii tutularak daha güçlü bir LG V30 modelinin geleceği söylentileri ortaya çıktı. LG bugün yaptığı açıklamalarla söylentilerin doğruluğunu kanıtladı ve MWC 2018'de tanıtacağı LG V30s modelinin yapay zeka entegrasyonlu Vision AI kamerasının özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

Güney Koreli teknoloji devinin,"LG Electronics, akıllı telefonları için yapay zeka teknolojilerini 25 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacak. Yeni teknolojiler LG'nin bugüne kadarki en iyi amiral gemisi telefonu LG V30'un 2018 sürümünde yer alacak." açıklamaları güncel teknolojilerle donatılan yeni bir LG V30 modelinin sinyallerini veriyor.

Vision AI: Yeni Nesil Görüntü Tanıma

Yeni nesil LG V30'un Vision AI kamera yeteneklerine geçmeden önce bir önceki modelin kamerasının teknik detaylarını hatırlamakta fayda var. Arka tarafta iki adet kamera sensörünün kullanıldığı telefonun birincil arka kamerası, 16 MP çözünürlüğe, 3 eksenli OIS’e ve f/1.6 diyafram açıklığına sahip. Birinci kameraya eşlik eden geniş açılı kamera ise 13 MP çözünürlüğünde ve f/1.9 diyagram açıklığına sahip.

Yukarıda değindiğimiz teknik detayların üzerine yapay zeka konfigürasyonunu inşa eden LG, yeni nesil V30'un Vision AI yetenekleri sayesinde nesneleri otomatik olarak analiz edebiliyor. Portre, yemek, evcil hayvan, manzara, şehir, çiçek, güneş doğuşu ve gün batımı olmak üzere sekiz mod arasından en iyi çekim modunu önerebiliyor. Telefon, en iyi ayarı önerebilmek adına kameranın odaklandığı nesneleri belirlemek için veritabanındaki görüntüleri analiz ediyor. Bu sayede görüş açısı, renk, yansımalar, arka aydınlatma ve doygunluk düzeyleri dikkate alınıyor.

LG bu işlevleri yerine getirebilmek için 100 milyondan fazla görüntüyü analiz ettiğini söylüyor. Çekilen bu görüntüler veritabanına kaydedilmiş ve siz bir fotoğraf çekmek istediğiniz zaman sistem veritabanında çeşitli analizler yapılarak objektife konu olan nesne için binin üzerinde görüntü kategorisinden en uygun olanı seçilip sizlere sunuluyor.

Vision AI'ın öne çıkan bir diğer önemli özelliği ise akıllı görüntü tanıma özelliğine sahip olması. Bu sayede QR kodlarını okutabilir, bir resim için arama başlatabilir ve o nesnenin en düşük fiyata nerede satıldığından tutun da benzer ürünleri alabileceğiniz yerlere kadar bilgi sahibi olabilirsiniz.

Google Asistan ile özel komutlar dahi verebileceğiniz yeni nesil LG V30'da kullanılacak Vision AI özellikli kamera, ortam ışığını otomatik olarak algılayabilecek ve görüntünün parlaklık seviyesini otomatik olarak ayarlayabilecek. LG tarafından yayınlanan basın bildirisine göre, 26 Şubat günü MWC 2018'de yeni nesil LG V30 modeli tanıtılacak.

http://www.lgnewsroom.com/2018/02/lg-to-introduce-own-smartphone-ai-at-mwc-2018/