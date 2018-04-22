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LG V35 geliyor

Bu yıl amiral gemisi ve üst seviye segmentte çok hareketli olan LG ardı ardına telefonlar tanıtmaya hazırlanıyor. Önce LG G7 ve Q7 sonrasında ise LG V35 ve V40 modelleri gelecek.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG’nin mobil bölümün beklenen performansı gösterememesi nedeniyle amiral gemi tarafında biraz kısıntıya gideceği haberleri gündeme gelmişti. Ne var ki tam aksine firma bu yıl çok hareketli.

LG V35 ThinQ özellikleri

MWC 2018 fuarında yapay zekâ ile desteklediği LG V30S ThinQ modelini piyasaya süren firma gelecek ay da LG G7 ThinQ amiral gemisini hazırlıyor. Bununla birlikte LG V35 ThinQ iddiaları ortaya çıktı.

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Sektörden gelen bilgilere göre LG G7 amiral gemi modelinin tanıtıldığı aynı dönem içerisinde LG V35 ThinQ adıyla yeni bir üst seviye akıllı telefon daha piyasaya çıkacak.

LG V35ThinQ orijinal serinin biraz kırpılmışı olacak. 6 inçlik AMOLED ekranda 18.9 görüntü oranı barındıran modelin 16MP çözünürlüğünde çift arka kameraya sahip olacağı ifade ediliyor. 32-bit ESS Sabre 9228 quad DAC dönüştürücüsü de sunacak olan modelin diğer özellikleri ise tam olarak bilinmiyor.

Amiral gemileri haricinde LG Q7 ThinQ ve LG V35 ThinQ modellerinin biraz daha üst seviyeye doğru bir hamle olacağını söyleyebiliriz. Görülen o ki firma bu yıl son bir kez daha yoğun bir telefon akınıyla şansını denemek istiyor.

 

https://www.gizmochina.com/2018/04/20/lg-v40-codenamed-as-storm-may-launch-in-late-summer/ Yorum Yaz
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Fx_57,5 1 yıl en beğenilen
lg kardeşim yapman gereken koşulsuz garanti kapsamına almak bu saaten sonra, en iyisinide yapsan kimse almaz aldırmaz.
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TearsForFears 1 yıl Bluedn
Boş yapma.
LG v30 çok güzeldi s8-s9 ile kafa kafaya rekabet edebilecek bir telefondu. Fakat insanlar samsung varken niye lg alalım diyor. O güveni geri kazanması lazım lg nin.
Boş yapma.LG v30 çok güzeldi s8-s9 ile kafa kafaya rekabet edebilecek bir telefondu. Fakat insanlar samsung varken niye lg alalım diyor. O güveni geri kaza...
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S-AINT 1 yıl
Şu rezilliğe bakın ya 10 mesajdan 8 i laf sokma aşağılama çabasında bi bitin artık temizlensin şuralar. Herkese hitap etmeyen kendine has bi telefon. Şuan 3 4 bin telefona verecek olsam ciddi şekilde düşünürüm herkeste olan samsung iphone yerine v serisini tercih ederim.
Şu rezilliğe bakın ya 10 mesajdan 8 i laf sokma aşağılama çabasında bi bitin artık temizlensin şuralar. Herkese hitap etmeyen kendine has bi telefon. Şuan 3 4 ...
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m.can123 1 yıl
V30 serisi tasarim olarak guzel bir cihazdi. Malesef lg nin kotu gecmisine takilidi. Eminim lg market arastirmasini yapmistir tinede bir anda bu kadar cihaz cikarmasi kafalarda soru isareti yaratacaktir
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astegon 1 yıl
G2 fırtına gibi girip tel tel döküldü.
G3 de daha beter rezil oldu
G4 ile toparlayayım derken tüy dikti.
5,6,7 olsun
V serisi olsun kimse yanına yaklaşmıyor artık.
Neden yaklaşsın ki...
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P2edatoR 1 yıl
Gelmesede olur mu ? Olur...
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Rachsuchtig 1 yıl
Sanal buton kullanmayan mi var?
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S-AINT 1 yıl
Şu rezilliğe bakın ya 10 mesajdan 8 i laf sokma aşağılama çabasında bi bitin artık temizlensin şuralar. Herkese hitap etmeyen kendine has bi telefon. Şuan 3 4 bin telefona verecek olsam ciddi şekilde düşünürüm herkeste olan samsung iphone yerine v serisini tercih ederim.
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selahattın ısık 1 yıl
Kimseye memnun olup olmadigini sormadim.
Kullanim aliskanligindan dolayi sanal butonlu vihaz kullanmayacagimi ifade ettim.
Firma calisani gibi kalkip iyidir veya soyledir diye savumaniza gerek yok.
Note serisi ayni audio daci kullandigi surece samsungun berbat arayuzune ragmen asla sanal butonlu lg cihaz almam.
Kapasitif butonlu vihazda kikse sanal biton icin ekstra bir aeye gerek duymuyor ama ben sanal bitonlu vihaz alip gizleme ekleme cikarma vs zorunda kaliyorsam cihaz bana degil ben ona hizmet etmis oluyorum..
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Ussuz 1 yıl
Lg nin yerinde olsam bir kaç yıl piyasadan uzak durur, şimdiye kadar şirket içinde telefon ile ilgili çözemedikleri(!) sorunları çözer ve yepyeni bir tasarım, tarz ve fiyat ile (aynı g2 döneminde ki gibi) piyasaya çıkardım.
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Bluedn 1 yıl
samsungla aralarında fark yok ikisi de ölü alım
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BekirTemel 1 yıl
lg yarışta geri mi kaldı ne ekisi kadar dikkat çekmiyor artık sanki? g2den nerelere
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renega 1 yıl selahattın ısık
Valla sanal butondan çooook memnunum, videolarda zaten kalkıyor, kalkmayan uygulamalarda ayarlardan kalıyorsun. tekrar gerekince aşağıdan yukarı kaydırıyorsun sanal buton geliyor. Bence buton için gereksizce ekrandan fedakarlık yapmak saçmalık.
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