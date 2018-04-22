LG V35 geliyor

LG’nin mobil bölümün beklenen performansı gösterememesi nedeniyle amiral gemi tarafında biraz kısıntıya gideceği haberleri gündeme gelmişti. Ne var ki tam aksine firma bu yıl çok hareketli.

LG V35 ThinQ özellikleri

MWC 2018 fuarında yapay zekâ ile desteklediği LG V30S ThinQ modelini piyasaya süren firma gelecek ay da LG G7 ThinQ amiral gemisini hazırlıyor. Bununla birlikte LG V35 ThinQ iddiaları ortaya çıktı.

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Sektörden gelen bilgilere göre LG G7 amiral gemi modelinin tanıtıldığı aynı dönem içerisinde LG V35 ThinQ adıyla yeni bir üst seviye akıllı telefon daha piyasaya çıkacak.

LG V35ThinQ orijinal serinin biraz kırpılmışı olacak. 6 inçlik AMOLED ekranda 18.9 görüntü oranı barındıran modelin 16MP çözünürlüğünde çift arka kameraya sahip olacağı ifade ediliyor. 32-bit ESS Sabre 9228 quad DAC dönüştürücüsü de sunacak olan modelin diğer özellikleri ise tam olarak bilinmiyor.

Amiral gemileri haricinde LG Q7 ThinQ ve LG V35 ThinQ modellerinin biraz daha üst seviyeye doğru bir hamle olacağını söyleyebiliriz. Görülen o ki firma bu yıl son bir kez daha yoğun bir telefon akınıyla şansını denemek istiyor.