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LG, bu hafta 7 inçlik Full HD ekran ile 5 inçlik kırılmaz ve esnek OLED ekranlarını tanıtacak

6 yıl
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18
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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LG, bu hafta 7 inçlik Full HD ekran ile 5 inçlik kırılmaz ve esnek OLED ekranlarını tanıtacak

Samsung'un uzun süredir esnek AMOLED ekranlar üzerinde çalıştığı biliyor. Her amiral gemi modeli öncesinde Samsung'un esnek ekrana yer vereceği söylentileri yoğunlaşsa da bu bir türlü gerçekleşmedi. Gelen son bilgiler Samsung'un gelecek yıl esnek AMOLED ekranlara yer vereceği yönünde. 

Ancak Güney Kore'nin diğer elektronik devi LG, yıl sonuna kadar esnek ekranlı bir modeli piyasaya sürmeye kararlı ve bu açıdan Samsung'un bir adım önüne geçmiş durumda. 

Firmadan yapılan duyuruda bu hafta başlayan SID görüntü teknolojileri fuarında 5 inçlik esnek ve kırılmaz OLED ekranlar ve 55 inçlik eğimli OLED TV modellerinin tanıtımının yapılacağı açıklandı.

5 inçlik esnek OLED ekran plastik materyalden imal edildiği için hem esnek hem de kırılmaz bir yapıya bürünüyor. Panel özellikle akıllı telefonlar için üretilecek.  
Bunun yanında firma gelecek nesil TFT olarak tanımladığı Oxide TFT adlı ekran teknolojisinin de tanıtımını yapacak. 5 ve 7 inçlik boyutlara sahip LCD paneller, bu teknoloji sayesinde daha ince, daha şeffaf hale geliyor ve daha az enerji tüketiyor. 5 inçlik HD panel, 1mm kalınlıkta ekran çerçevesine imkan tanıyor. Böylece çerçevesiz ve daha az ısı yayan akıllı telefonların önü açılıyor. 7 inçlik panel ise dokunmatik fonksiyonu da içerisine entegre ediyor ve mobil cihazlar daha ince bir tasarıma kavuşabiliyor. 

LG ayrıca 55 inçlik eğimli OLED TV modellerini, dünyanın ilk Ultra HD çözünürlüğe sahip 23.8 inçlik monitörlerini, 14 inçlik 2,560X1,440 piksel çözünürlükte laptop panellerini ve dünyanın ilk 7 inçlik Full HD panelini de fuarda tanıtacak.

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Guest 6 yıl en beğenilen
Gebze//
ama çizilmez değil :D

çizilmez olması panelin üzerindeki camın özelliği. telefon yere düştü ve ekranın üzerindeki çizilmez cam kırıldı diyelim, panele hiç bir şey olmuyor. tabii telefon üreticileri çakallık yapıp panelden ayrı cam değişimi yapmaz o da ayrı mesele
Gebze//ama çizilmez değil :Dçizilmez olması panelin üzerindeki camın özelliği. telefon yere düştü ve ekranın üzerindeki çizilmez cam kı...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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DH Misafiri 5 yıl
plastik panel birilerinde alerji yapar istemezük
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digimon52 6 yıl
esnek ekran , ekrani ileri geri sallayinca lobo lobo diye ses cikartir :D
ben pek gözüm tutmadi
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saltooo 6 yıl
güzel haber
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jay jay justified 6 yıl
Sharp'ın IGZO panellerine baksın pil ömrü diyenler. %80-90 tasarruf sağlıyor söylenene göre bu paneller. Bükünce kırılmayan panel gibi 10 kişiden 9'unun sadece "bag bag kırılmıyo bag allah aşkına yav" diye elinde gezdireceği şeylerdense, gerçekten ihtiyaç duyulan teknolojilere yatırım yapılsa öncelikli olarak keşke.
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necros76 6 yıl
7 saat şarj gididyor batarya yapınlannnn
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mlhkhy 6 yıl
esnek ekran değil esnek pil istiyoruz çektiğinde büktüğünde pilin şarj süresi uzasın ;)
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General. 6 yıl
Lg bu yıl tanıtırsa bizim ülkemize 3 yıl sonra gelir boşuna sevinmeyin
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LilTunechi 6 yıl
Pil istiyoruz pil esnek ekran var 1 gun gitmiyor pil ne yapalim onu
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wolf silver 6 yıl
LG çıkarsa ne olur 5-6 ay sonra samsung çıkarır güzel bir reklam yapar. Herkes samsungun çıkardığını zannedecek..
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byhackermstf 6 yıl
samsung ìstese hemen sürer pìyasayada hem üretm masrafı artacak hemde panel değşmnden dolayı ekran kırılmalarından karı düşecek
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1OOOOOO 6 yıl
Şu pil teknolojisini de geliştirseniz az ne güzel olur
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orhanyıldız 6 yıl
Lg akıllı telefonlarında kullansa nolur kullanmasa nolur. Lgnin tasarım olarakda arayüz olarakda hiçbir telefonunu begenmiyorum.
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Guest 6 yıl en beğenilen
Gebze//
ama çizilmez değil :D

çizilmez olması panelin üzerindeki camın özelliği. telefon yere düştü ve ekranın üzerindeki çizilmez cam kırıldı diyelim, panele hiç bir şey olmuyor. tabii telefon üreticileri çakallık yapıp panelden ayrı cam değişimi yapmaz o da ayrı mesele
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swat882 6 yıl
yüksek ihtimalle yine samsung bu işi götürecektir.
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