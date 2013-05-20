LG, bu hafta 7 inçlik Full HD ekran ile 5 inçlik kırılmaz ve esnek OLED ekranlarını tanıtacak





Samsung'un uzun süredir esnek AMOLED ekranlar üzerinde çalıştığı biliyor. Her amiral gemi modeli öncesinde Samsung'un esnek ekrana yer vereceği söylentileri yoğunlaşsa da bu bir türlü gerçekleşmedi. Gelen son bilgiler Samsung'un gelecek yıl esnek AMOLED ekranlara yer vereceği yönünde.





Ancak Güney Kore'nin diğer elektronik devi LG, yıl sonuna kadar esnek ekranlı bir modeli piyasaya sürmeye kararlı ve bu açıdan Samsung'un bir adım önüne geçmiş durumda.





Firmadan yapılan duyuruda bu hafta başlayan SID görüntü teknolojileri fuarında 5 inçlik esnek ve kırılmaz OLED ekranlar ve 55 inçlik eğimli OLED TV modellerinin tanıtımının yapılacağı açıklandı.





5 inçlik esnek OLED ekran plastik materyalden imal edildiği için hem esnek hem de kırılmaz bir yapıya bürünüyor. Panel özellikle akıllı telefonlar için üretilecek.

Bunun yanında firma gelecek nesil TFT olarak tanımladığı Oxide TFT adlı ekran teknolojisinin de tanıtımını yapacak. 5 ve 7 inçlik boyutlara sahip LCD paneller, bu teknoloji sayesinde daha ince, daha şeffaf hale geliyor ve daha az enerji tüketiyor. 5 inçlik HD panel, 1mm kalınlıkta ekran çerçevesine imkan tanıyor. Böylece çerçevesiz ve daha az ısı yayan akıllı telefonların önü açılıyor. 7 inçlik panel ise dokunmatik fonksiyonu da içerisine entegre ediyor ve mobil cihazlar daha ince bir tasarıma kavuşabiliyor.





LG ayrıca 55 inçlik eğimli OLED TV modellerini, dünyanın ilk Ultra HD çözünürlüğe sahip 23.8 inçlik monitörlerini, 14 inçlik 2,560X1,440 piksel çözünürlükte laptop panellerini ve dünyanın ilk 7 inçlik Full HD panelini de fuarda tanıtacak.