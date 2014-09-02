LG bu hafta Swarovski işlemeli OLED televizyonunu tanıtacak





Swarovski kristallerini genelde aksesuarlarda ve mobil cihazlarda lüks amaçlı kullanıma yönelik olarak görüyoruz. Ancak LG ünlü mücevher markası ile televizyonları için işbirliği yapıyor.





Kısa süre sonra başlayacak IFA 2014 fuarı için hazırlanan yeni kavisli OLED televizyonu, alt kısmında 460 adet Aurora Borealis kristalinden oluşan parlak desen işlemesi ile dikkat çekiyor.





Kristaller el yoluyla işlendi ve üç farklı boyutta kristal mevcut. LG teknoloji dünyasında çığır açan televizyonunu bir sanat eserine dönüştürmek istediğini açıkladı. Televizyonun özellikleri ve fiyat bilgisi fuarda açıklanacak. Ancak model bu yıl bitmeden Avrupa pazarına sunulmuş olacak.

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