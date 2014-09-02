LG bu hafta Swarovski işlemeli OLED televizyonunu tanıtacak

Haber Editörü
Swarovski kristallerini genelde aksesuarlarda ve mobil cihazlarda lüks amaçlı kullanıma yönelik olarak görüyoruz. Ancak LG ünlü mücevher markası ile televizyonları için işbirliği yapıyor.
Kısa süre sonra başlayacak IFA 2014 fuarı için hazırlanan yeni kavisli OLED televizyonu, alt kısmında 460 adet Aurora Borealis kristalinden oluşan parlak desen işlemesi ile dikkat çekiyor.
Kristaller el yoluyla işlendi ve üç farklı boyutta kristal mevcut. LG teknoloji dünyasında çığır açan televizyonunu bir sanat eserine dönüştürmek istediğini açıkladı. Televizyonun özellikleri ve fiyat bilgisi fuarda açıklanacak. Ancak model bu yıl bitmeden Avrupa pazarına sunulmuş olacak.
http://lgnewsroom.com/newsroom/contents/64681 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
OLED TV'de bile lag sorunu olmasına hem şaşırdım, hem üzüldüm, bu zamanda kimse lag sorunu olan TV'yi mazur görmez. 5 sene önce neyse de, şu anda bunun adı arızadır. Hangi modellerde lag olduğunu bizim satıcıların tespit edip, onlardan uzak durmaları gerekir.
lcd den 1000 kat hızlı olan panelin kendsi fakat tvnin işlemcisi bu hıza çıkamıyor o yüzden lag oluyor . Gerçi şimdi 2. nesil oledleri piyasaya sürdüler.
2 kat daha parlaklar ve panelin hz değeri 240 hz hızına çıktı. İnput lag değeri ne alemde onu bilmiyorum : ))
Kim diyor bunu "1000 kat" diye,veya kim sallamış 1000 kat diye????
veya "atış" serbestmi yine
Bize alınabilir seviyede oled'leri ne zaman göreceğiz onlardan haber versinler.