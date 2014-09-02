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LG bu hafta Swarovski işlemeli OLED televizyonunu tanıtacak

4 yıl
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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LG bu hafta Swarovski işlemeli OLED televizyonunu tanıtacak

Swarovski kristallerini genelde aksesuarlarda ve mobil cihazlarda lüks amaçlı kullanıma yönelik olarak görüyoruz. Ancak LG ünlü mücevher markası ile televizyonları için işbirliği yapıyor. 

Kısa süre sonra başlayacak IFA 2014 fuarı için hazırlanan yeni kavisli OLED televizyonu, alt kısmında 460 adet Aurora Borealis kristalinden oluşan parlak desen işlemesi ile dikkat çekiyor. 

Kristaller el yoluyla işlendi ve üç farklı boyutta kristal mevcut. LG teknoloji dünyasında çığır açan televizyonunu bir sanat eserine dönüştürmek istediğini açıkladı. Televizyonun özellikleri ve fiyat bilgisi fuarda açıklanacak. Ancak model bu yıl bitmeden Avrupa pazarına sunulmuş olacak.  

http://lgnewsroom.com/newsroom/contents/64681 Yorum Yaz
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nepasvior 4 yıl
Yakında iznik çinili tv de çıkarır bunlar, hey allahım ne günlere kaldık, satmak için ne yapacaklarını şaşırdılar
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1963bursa 4 yıl
Vatan bilgisayarın stoklarında şu an hiç bir model Oled kalmamış, bahsi geçen tv'de aynı fiyattan tükenmiş zaten. Filtreye OLED seçeneği eklemeliler. vatanbilgisayar.com/...
OLED TV'de bile lag sorunu olmasına hem şaşırdım, hem üzüldüm, bu zamanda kimse lag sorunu olan TV'yi mazur görmez. 5 sene önce neyse de, şu anda bunun adı arızadır. Hangi modellerde lag olduğunu bizim satıcıların tespit edip, onlardan uzak durmaları gerekir.
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ugurmurat360x 4 yıl
Bildiğimiz 55 ea 980v model oled tv.Fiyatı Teknosada 6.900 TL kadar düştü.Aynı tv'yi taşlarla süslemişler.Lcd'den 1000 kat hızlı dedikleri bu tv'de lag'dan imkanı yok oyun oynanmıyor.Lag sorununu çözmek için uğraşacaklarına boş işlerle meşguller.
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arkadasx 4 yıl ugurmurat360x
ugurmurat360x
Bildiğimiz 55 ea 980v model oled tv.Fiyatı Teknosada 6.900 TL kadar düştü.Aynı tv'yi taşlarla süslemişler.Lcd'den 1000 kat hızlı dedikleri bu tv'de lag'dan imkanı yok oyun oynanmıyor.Lag sorununu çözmek için uğraşacaklarına boş işlerle meşguller.

lcd den 1000 kat hızlı olan panelin kendsi fakat tvnin işlemcisi bu hıza çıkamıyor o yüzden lag oluyor . Gerçi şimdi 2. nesil oledleri piyasaya sürdüler.
2 kat daha parlaklar ve panelin hz değeri 240 hz hızına çıktı. İnput lag değeri ne alemde onu bilmiyorum : ))
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albani 4 yıl ugurmurat360x
ugurmurat360x

Bildiğimiz 55 ea 980v model oled tv.Fiyatı Teknosada 6.900 TL kadar düştü.Aynı tv'yi taşlarla süslemişler.Lcd'den 1000 kat hızlı dedikleri bu tv'de lag'dan imkanı yok oyun oynanmıyor.Lag sorununu çözmek için uğraşacaklarına boş işlerle meşguller.

Kim diyor bunu "1000 kat" diye,veya kim sallamış 1000 kat diye????

veya "atış" serbestmi yine
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PowerPC 4 yıl
Taşsızını aldıkta taşlısı kaldı.
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FerdosParadise 4 yıl
Cennet Televizyonu gibi :)
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teramit 4 yıl
arap müşterilerin istekleri karşılanmış oldu böylece :)
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Umutcan 4 yıl
Ultra zenginlere hitap eden bir ürün, çenemizi yormaya değmez :)
Bize alınabilir seviyede oled'leri ne zaman göreceğiz onlardan haber versinler.
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Lockheed 4 yıl
Vestel'den Kütahya porselen kaplamalı televizyon bekliyoruz.
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V4LKyR 4 yıl
Aurora Borealis kristali de nesi? O bir gök olayı değil miydi?
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MrKemal17 4 yıl
Görseldeki gibiyse olmamış.
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huseyincarnege 4 yıl
lg cok güzel bir tv daha bıravoo
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