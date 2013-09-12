LG, dünyanın ilk WiDi entegreli LCD panelini duyurdu





Intel'in kendi işlemci ve WiFi yongası üzerinden kablosuz görüntü aktarımına imkan tanıdığı WiDi teknolojisi, uyumlu dizüstü bilgisayarlar ve harici ekranlar tarafından benimsenmiş durumda. LG de 2011 sonunda Intel ile bir ortaklık imzalamış ve WiDi teknolojisini televizyonlarında kullanmaya başlamıştı.





5. nesil WiFi yongalarına bu yıl başından itibaren HD TV modellerinde yer veren LG, WiDi teknolojisini yaygınlaştırmaya ve güçlendirmeye çalışıyor.





Firmanın son geliştirdiği LCD monitör ile WiDi teknolojisinin entegre edildiği ilk LCD bileşen ünvanını elde ettiğini belirtiyor. Böylece WiDi uyumlu dizüstü modellerine sahip olan kullanıcılar herhangi bir kablo olmadan içeriklerini monitöre aktarabilecekler. LG'nin tanıttığı monitörün boyutu 23.8 inç civarında.





LG monitörünü ticari amaçtan ziyade diğer ekran üreticilerinin ilgisini çekmek amacıyla tanıttı. Firma yakın zamanda entegre panel teknolojisini diğer üreticilerin kullanımına sunacağını belirtiyor.

http://lgdnewsroom.com/press_releases/2784