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LG, dünyanın ilk WiDi entegreli LCD panelini duyurdu

5 yıl
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12
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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LG, dünyanın ilk WiDi entegreli LCD panelini duyurdu

Intel'in kendi işlemci ve WiFi yongası üzerinden kablosuz görüntü aktarımına imkan tanıdığı WiDi teknolojisi, uyumlu dizüstü bilgisayarlar ve harici ekranlar tarafından benimsenmiş durumda. LG de 2011 sonunda Intel ile bir ortaklık imzalamış ve WiDi teknolojisini televizyonlarında kullanmaya başlamıştı.

5. nesil WiFi yongalarına bu yıl başından itibaren HD TV modellerinde yer veren LG, WiDi teknolojisini yaygınlaştırmaya ve güçlendirmeye çalışıyor.

Firmanın son geliştirdiği LCD monitör ile WiDi teknolojisinin entegre edildiği ilk LCD bileşen ünvanını elde ettiğini belirtiyor. Böylece WiDi uyumlu dizüstü modellerine sahip olan kullanıcılar herhangi bir kablo olmadan içeriklerini monitöre aktarabilecekler. LG'nin tanıttığı monitörün boyutu 23.8 inç civarında.

LG monitörünü ticari amaçtan ziyade diğer ekran üreticilerinin ilgisini çekmek amacıyla tanıttı. Firma yakın zamanda entegre panel teknolojisini diğer üreticilerin kullanımına sunacağını belirtiyor.  

http://lgdnewsroom.com/press_releases/2784 Yorum Yaz
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ozican0148 5 yıl en beğenilen
Helal lg
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eozenir 5 yıl
lg diye almam. ama başka tv çıkarırsa alırım. bilgisayarımda wifi var adaptör var ama tv yok :)
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onur01651 5 yıl
filmler için çok iyide, oyun lar falan için yavaş kalıyor, daha hızlı çalışması lazım, ayrıca cep telefonlarda uygulama yapması lazım ekran payllaşımı için, ama gelişme güzel.
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umut_baris 5 yıl onur01651
onur01651

filmler için çok iyide, oyun lar falan için yavaş kalıyor, daha hızlı çalışması lazım, ayrıca cep telefonlarda uygulama yapması lazım ekran payllaşımı için, ama gelişme güzel.

LG'nin tablet ve cepler için uygulaması var zaten?
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@CAN@ 5 yıl
Bu tasarımla satışa çıkarsalar varya tutar.
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Ciginix 5 yıl
Tasarım almış başını gitmiş
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casperfriendly 5 yıl
Tipi harika
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FreeRun 5 yıl
aman yarabbi müthiş birşey bu.
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ozican0148 5 yıl en beğenilen
Helal lg
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