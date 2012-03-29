LG, esnek e-kağıtların üretimine Nisan ayında başlama sözü verdi

Son dönemde yeni iPad modeli için Retina ekran tedariğinde problemler yaşayan LG Display, bununla birlikte farklı bir ekran teknolojisini Nisan ayında üretime sokmak için gün sayıyor.





Tek veya çok renkli esnek e-kağıt ekranlar basılı gazetelerin ve dergilerin gelecekteki yerini alması için üzerinde çalışılan ekran teknolojilerinden birisi. LG Display de kendi üretimi olan 6 inçlik ve 1024 x 768 piksel çözünürlük sunabilen e-kağıt ekranını bugün tanıttı.





Cam yerine plastik alt tabaka kullanılan LG e-kağıt ekranı, geleneksel e-kağıt ekranın yarı ağırlığına sahip ve 40 derecelik açıya kadar bükülebiliyor. Sadece 0.7mm kalınlığa sahip.





Ekran dayanıklı olduğu için hem hafif hem de sağlam cihazların da önü açılmış oluyor. LG Display, ekranın 1.5 metreden düşmelere dayanıklı ve plastik çekiç darbelerine karşı da çizilmeyen sağlamlığa sahip olduğunu belirtiyor.





LG'nin yanında Samsung da esnek AMOLED ekranları bu yıl kullanmayı düşünüyor. Ancak bunlar çok fazla bükülebilir değil ve genelde sabit eğimli şekilleriyle kullanılabiliyor.





LG Display esnek e-kağıt ekranları Nisan ayında Avrupa pazarına sunulacak. Ekranları hangi firmaların sipariş ettiği henüz belli değil.





Günlük hayatımızdaki e-okuyucularda da kullanılan e-kağıt ekranlar, daha büyük, daha yüksek çözünürlüklü, daha sağlam ve daha hafif hale geldikçe gazete ve dergilerin yanında e-okuyucu cihazlarının da büyük bir değişim yaşamasına sebep olacaktır.