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LG, esnek e-kağıtların üretimine Nisan ayında başlama sözü verdi

7 yıl
5,1b
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde yeni iPad modeli için Retina ekran tedariğinde problemler yaşayan LG Display, bununla birlikte farklı bir ekran teknolojisini Nisan ayında üretime sokmak için gün sayıyor.

Tek veya çok renkli esnek e-kağıt ekranlar basılı gazetelerin ve dergilerin gelecekteki yerini alması için üzerinde çalışılan ekran teknolojilerinden birisi. LG Display de kendi üretimi olan 6 inçlik ve 1024 x 768 piksel çözünürlük sunabilen e-kağıt ekranını bugün tanıttı. 

Cam yerine plastik alt tabaka kullanılan LG e-kağıt ekranı, geleneksel e-kağıt ekranın yarı ağırlığına sahip ve 40 derecelik açıya kadar bükülebiliyor. Sadece 0.7mm kalınlığa sahip.

Ekran dayanıklı olduğu için hem hafif hem de sağlam cihazların da önü açılmış oluyor. LG Display, ekranın 1.5 metreden düşmelere dayanıklı ve plastik çekiç darbelerine karşı da çizilmeyen sağlamlığa sahip olduğunu belirtiyor.

LG'nin yanında Samsung da esnek AMOLED ekranları bu yıl kullanmayı düşünüyor. Ancak bunlar çok fazla bükülebilir değil ve genelde sabit eğimli şekilleriyle kullanılabiliyor.

LG Display esnek e-kağıt ekranları Nisan ayında Avrupa pazarına sunulacak. Ekranları hangi firmaların sipariş ettiği henüz belli değil.

Günlük hayatımızdaki e-okuyucularda da kullanılan e-kağıt ekranlar, daha büyük, daha yüksek çözünürlüklü, daha sağlam ve daha hafif hale geldikçe gazete ve dergilerin yanında e-okuyucu cihazlarının da büyük bir değişim yaşamasına sebep olacaktır.

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napolyon94 7 yıl en beğenilen
Şimdi kağıt kokusu bağımlıları burayı basar
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peters 7 yıl
Kuponları nasıl kesecez ozaman:)
1 Yanıt Yanıtla +11
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darklord4 7 yıl
Ben, artık teknolojinin ilerlemesinden korkuyorum...
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aziz77 7 yıl
amoled ekran gibisi yok.
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E_Aydin35 7 yıl
LG iyi düşünmüş birazda gerçekten geleceğe yönelik bir çalışma olmuş tabi bunlar dah ane evrimler geçiricek..:)
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Cremiesto 7 yıl
Tuvalet kağıtlarıdamı ileride böyle olucak :S
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ilgezer 7 yıl
bunu
sofra bezi
araba güneşliği
çekirdek kasesi
pencere sileceği
kül tabakası
ve minder
olarak kullanamam
bu nedenle işe yaramaz
boşuna uğraşıyorlar
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ultra_storm 7 yıl
darklord4
Ben, artık teknolojinin ilerlemesinden korkuyorum...

Aynen insan gözüne takma niyetleri var cep telefonlarını lens ile allah akıl fikir versin.
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savinelli 7 yıl
başlama sözü mü verdi? nasıl yani yemin mi etti :)
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koagulant 7 yıl
peters
Kuponları nasıl kesecez ozaman:)

bu en güzel yaklaşım olmuş. koptum valla.
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peters 7 yıl
Kuponları nasıl kesecez ozaman:)
1 Yanıt Yanıtla +11
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KayhanKaan 7 yıl peters
peters

Kuponları nasıl kesecez ozaman:)

Güzeldi
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zerocontrol 7 yıl
4Crumby
zerocontrolAcaba ekran siyah-beyaz mı olucak yoksa renkli mi
Haberi okursaniz cevabi alicaksiniz o yuzden soylemicem :D

:D Gözümden kaçmış :D
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haymatloshan 7 yıl
Güzel gelişmeler,zaten inanılmaz derecede çoğalıyoruz yeşil alan bırakmayacaklar yakında.Kağıt üretimi için ağaç kesilmesinin önüne geçilir hiç değilse.
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