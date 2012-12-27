LG, gelecek yıl Cinema 3D Smart TV modellerine yeni oyunlar ekleyecek





Smart TV sektöründe başarı kovalayan firmalardan olan LG, Cinema 3D Smart TV ürünlerini gelecek yıl önemli oyunlarla destekleyeceğini açıkladı.





Yeni yapımlar oturma odasındaki oyun keyfini artırırken, televizyonlarda bulunan Magic Remote kumandası ve akıllı telefon uygulamaları ile bu oyunları oynayabileceksiniz.





Bu oyunlar Where's My Water, The Sims Free Play, Air Penguin, Mini Motor Racing gibi pek çok yapımdan oluşuyor.





Where's My Water, The Sims Free Play, Air Penguin yapımları Magis Remote haricinde uygulama mağazasından indireceğiniz kumanda uygulamaları ile oynanabilecek. Mini Motor Racing ise Dual Play özelliğini destekliyor. Bu özellik LG'nin polarize yönteminin gelişmişi sayılan 3D film desen yavaşlatıcı - FPR teknolojisini temel alıyor ve iki kişinin aynı anda tek bir ekranmış gibi kendi karakterini tam ekranda görmesini sağlıyor. Böylece ekran keyfi ikiye bölünmemiş oluyor.





LG'nin Cinema 3D Smart TV modelleri için sunacağı oyunların tamamı CES 2013 fuarında ziyaretçilere tanıtılacak. Oyunlar yılın ilk çeyreğinde SmartWorld platformundan indirilebilir olacak.