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LG ilk 4K çözünürlükteki monitörünü duyurdu

5 yıl
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Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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LG ilk 4K çözünürlükteki monitörünü duyurdu

Görüntüleme sistemlerinin yavaş yavaş benimsemeye başladığı 4K çözünürlük trendine Güney Koreli LG de ilk uyumlu monitörü ile katılma kararı aldı. 

31 inçlik bir boyuta sahip olan 31MU95 modeli rakiplerinden farklı olarak DCI 4K olarak adlandırılan çözünürlüğe sahip. Bunun anlamı rakip modellerin ekran çözünürlüğü 3840x2160 piksel iken 31MU95 modelinin çözünürlüğü 4096x2160 piksel seviyesinde. 

Bu çözünürlük formatının en büyük avantajı ise RED firmasının Epic ve Scarlet kameraları ile kaydedilen 4K formatındaki videolara uyum sağlaması oluyor. Ürün 21:9 geniş ekran oranını yansıtıyor.

Monitörde 20Gbps veri aktarımına imkan tanıyan Thunderbolt 2 bağlantısı mevcut ve bu sayede aynı anda hem 4K içeriği görüntülemek hem de yedeklemek mümkün hale geliyor. IPS panel barındıran ürün yüzde 99 oranında renk gamını görüntüleyebiliyor ve True Color adlı kalibrasyon yazılımına sahip.

Bunun dışında 3440x1440 piksel çözünürlüğe sahip 34 inçlik ve 29 inçlik iki monitör daha mevcut. Tüm bu 4K monitörler gelecek yıl başındaki CES 2014 fuarında ziyaretçilere sergilenecek. 

http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/64053 Yorum Yaz
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abdispowerr 5 yıl
Monitörden daha ziyade o güzellik dikkatimi çekti :D Bekar mı acaba ?
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hacı.basat 5 yıl
4k olduğu zaman en küçük 29" var şu an, dokunmatiklerde de ekran büyüdükçe maliyet artıyor, OLED yapsalar en az 6 bin lira olacak, üretici seçim yapmakta zorlanıyor, hatırlayın geçen seneki kablosuz bağlantılı ekranlar artık üretilmiyor, halbuki kullanışlıydı, ekranı herhangi bir fişe takıyordunuz ve başka kablo olmaksızın wifi ile bilgisayarı gösteriyordu.
Hepsi bir arada yapılmaz mı tabiki yapılabilirde kim kaç lira verip alır o muamma. Artık ihtiyaca göre tüketici seçecek, mesela ben yazılımcıyım ve dokunmatikle ilgili kodlamalarımda dokunmatik lazım oluyor, dolayısıyla önceliğim dokunmatik.
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Behlül 5 yıl
Of of of, ekran kartı hiç saklanma yavrum sen çık bakim oradan abilerin gelecek.
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bellair 5 yıl
daha 2560x 21.9 lar bile yaygınlaşmadı güzel ülkemde
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killnOd 5 yıl
2014 yili 4K yili olacak.Ama uygun fiyatli 4K lari TR sartlarinda en erken 2015 yilinda gorebilecegiz.Tabi 2015 de 120hz lik IPS 22" lik 4K lar cikmis olurmu ve fiyati ne olur orasida mechul.
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Jacobıan 5 yıl
arkadaki abla yine dikkat çekti ah lg ah
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E_Aydin35 5 yıl
Elinde doğayı tutuyormuşsun edasında bir fotoğraf olmuş.. Monitörlerde de 4K'nın yaygınlaşması artık tamamen hayatımıza girmiş ve kendine yer edinmiş olduğunuda gösterir bir nevi.. Bir oyuncu ve bilişimci, kim istemezki böyle bir monitörü? :)
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34sem 5 yıl
21:9 monitoörde oyuun oynanır mıs sizce?
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ugurmurat360x 5 yıl
Böyle bir monitörde 3d olmaması büyük eksiklik.
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hayyam_karadenizli 5 yıl
Uygun fiyatlı 4k modellerin yayılacağı kesin zaten, sorun dokunmatiklerde, monitorler dokunmatik konusunda sınıfta kaldı, şu güne kadar sorana tavsiye edebildiğim tek dokunmatik monitor Viewsonic 22" TD2220, o da en ucuz 550 liraya satılıyor.
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depeche35 5 yıl
LG 29' EA93 adlı model çok iyi ama 2013 Ocak ayında çıkan bu monitör bile ytürkiye pazarında bulunmuyorken bu yeni tanıtılacak modellerin atürkiye pazarındaki payını siz düşünün.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Cep telefonu aranesındada başarılar dilerim.Panel üretimi yapıyor zaten markayı biraz daha ön plana çıkartacak hamleler lazım.
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