LG ilk 4K çözünürlükteki monitörünü duyurdu





Görüntüleme sistemlerinin yavaş yavaş benimsemeye başladığı 4K çözünürlük trendine Güney Koreli LG de ilk uyumlu monitörü ile katılma kararı aldı.





31 inçlik bir boyuta sahip olan 31MU95 modeli rakiplerinden farklı olarak DCI 4K olarak adlandırılan çözünürlüğe sahip. Bunun anlamı rakip modellerin ekran çözünürlüğü 3840x2160 piksel iken 31MU95 modelinin çözünürlüğü 4096x2160 piksel seviyesinde.





Bu çözünürlük formatının en büyük avantajı ise RED firmasının Epic ve Scarlet kameraları ile kaydedilen 4K formatındaki videolara uyum sağlaması oluyor. Ürün 21:9 geniş ekran oranını yansıtıyor.





Monitörde 20Gbps veri aktarımına imkan tanıyan Thunderbolt 2 bağlantısı mevcut ve bu sayede aynı anda hem 4K içeriği görüntülemek hem de yedeklemek mümkün hale geliyor. IPS panel barındıran ürün yüzde 99 oranında renk gamını görüntüleyebiliyor ve True Color adlı kalibrasyon yazılımına sahip.





Bunun dışında 3440x1440 piksel çözünürlüğe sahip 34 inçlik ve 29 inçlik iki monitör daha mevcut. Tüm bu 4K monitörler gelecek yıl başındaki CES 2014 fuarında ziyaretçilere sergilenecek.

http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/64053