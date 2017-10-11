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LG mobil bölümü yine zararda

LG G6, LG Q6 ve LG Q8 gibi ilgi çeken modellere rağmen firmanın mobil bölüm bir türlü istenen seviyeye gelemedi. Yılın üçüncü çeyreğinde kayıplar daha da arttı.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG mobil bölümü yine zararda

2017 yılının üçüncü çeyrek dönemi de geride kalırken firmaların mali tabloları merakla beklenmeye başladı. LG resmi duyuru öncesinde üçüncü çeyrek ile ilgili ilk tahminlerini paylaştı.

Ayağa kalkamadı

Firmadan paylaşılan rakamlara göre şirket genelinde çok büyük bir sıçrama yaşanıyor. Ekran ve beyaz eşyaya olan talebin artması ile birlikte firma üçüncü çeyrekte 13 milyar dolar civarında gelir bekliyor. Geçen yıla göre yüzde 15 civarında bir artış var. Faaliyet karı ise 450 milyon dolar civarında gerçekleşecek ve yıl bazında yüzde 82 artış yaşanacak.

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LG Mobile ise bir türlü bekleneni veremiyor. Üçüncü çeyrekte bölüm yine zarar yazdırdı. 176 milyon dolarlık faaliyet zararı geçen yılın 117 milyon dolar zararının çok üstüne çıkmış oldu. LG G6 yanında yeni tanıtılan LG Q6 ve Q8 modelleri de düşük satış rakamlarında kaldı. LG V30 ise ancak yılın dördüncü çeyreğinde tablolara yansıyabilecek.

LG’nin genel anlamda faaliyet karı elde ediyor oluşu mobil bölümün zararlarını örtüyor. Eğer mobil bölüm kara geçse firmanın 700 milyon dolara yakın bir faaliyet karı elde edeceği konuşuluyor ki bu da tarihi bir rekor anlamına geliyor. 

Yılın dördüncü çeyreği itibariyle LG V30 satışlarının artması bekleniyor. Yeni amiral gemisi mobil bölüme katkı yapacak ve faaliyet zararının azalmasını sağlayacak. Diğer taraftan panel ve ev aletleri üretiminin artarak devam etmesi bekleniyor. 

 

http://www.lgnewsroom.com/2017/10/lg-releases-preliminary-earnings-for-third-quarter-2017/ Yorum Yaz
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basartenk 1 yıl en beğenilen kumutlu
kumutlu

batsa da kutulsak

o batsa, bu batsa
ondan sonra telefona 10 bin verirsiniz
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viper17 1 yıl
v30 konusunda bir yorum vardı
Life is Gronik
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lucas10 1 yıl
Bende LG kullandım Stylus serisi V20 G6 ve Q6 da kronik sorun duymadım.

LG nin yapması gereken mobil ekibini değiştirmek.


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kadirirdem 1 yıl
İnşallah batmazlar,rekabet iyidir bizlere yarar.
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Tolgá 1 yıl
lg g2 nin üstüne telefon yapamazsan ve kronik arızalı olursa bu telefonlar normal.g2nin tek problemi ekran sararmasıydı.
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Lumibrite 1 yıl
diğer elektronik cihazlarda Samsung'un muadili gibi... cihazları da benziyor, mobil kısmında bir anormalliktir gitti.
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hanox 1 yıl
LG kendini toplasa iyi iş çıkarır ama,yaptığı acemiliker bitmedi gitti.
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hector_1990 1 yıl
lg kullanıcısını süründürdü ve sorunlu ürünler ile hep iş yaptı
sonra markaya güven kalmadı
bu saatten sonra lg = pişmanlıktır
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tugares 1 yıl
V30 a da 5000 tl ister artık
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zero fear 1 yıl
G2'yi aynı malzemeyle makyajlayıp upgrade etsinler çıktığı günün ertesi alırım.
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Ömerayhan 1 yıl
dandik malzemeden üretiyorlar telefonları sonra zarar..
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mu5tafa 1 yıl
Anakart arızası vermeyen g3 yok gibi bir şey..
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