LG mobil bölümü yine zararda

2017 yılının üçüncü çeyrek dönemi de geride kalırken firmaların mali tabloları merakla beklenmeye başladı. LG resmi duyuru öncesinde üçüncü çeyrek ile ilgili ilk tahminlerini paylaştı.

Ayağa kalkamadı

Firmadan paylaşılan rakamlara göre şirket genelinde çok büyük bir sıçrama yaşanıyor. Ekran ve beyaz eşyaya olan talebin artması ile birlikte firma üçüncü çeyrekte 13 milyar dolar civarında gelir bekliyor. Geçen yıla göre yüzde 15 civarında bir artış var. Faaliyet karı ise 450 milyon dolar civarında gerçekleşecek ve yıl bazında yüzde 82 artış yaşanacak.

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LG Mobile ise bir türlü bekleneni veremiyor. Üçüncü çeyrekte bölüm yine zarar yazdırdı. 176 milyon dolarlık faaliyet zararı geçen yılın 117 milyon dolar zararının çok üstüne çıkmış oldu. LG G6 yanında yeni tanıtılan LG Q6 ve Q8 modelleri de düşük satış rakamlarında kaldı. LG V30 ise ancak yılın dördüncü çeyreğinde tablolara yansıyabilecek.

LG’nin genel anlamda faaliyet karı elde ediyor oluşu mobil bölümün zararlarını örtüyor. Eğer mobil bölüm kara geçse firmanın 700 milyon dolara yakın bir faaliyet karı elde edeceği konuşuluyor ki bu da tarihi bir rekor anlamına geliyor.

Yılın dördüncü çeyreği itibariyle LG V30 satışlarının artması bekleniyor. Yeni amiral gemisi mobil bölüme katkı yapacak ve faaliyet zararının azalmasını sağlayacak. Diğer taraftan panel ve ev aletleri üretiminin artarak devam etmesi bekleniyor.