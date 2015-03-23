LG, portatif Minibeam ailesine iki yeni projektör modeli eklediğini duyurdu

Güney Kore merkezli teknoloji devlerinden LG, portatif çözümlerin yer aldığı Minibeam ailesine PW800 ve PF1500 model isimli iki yeni projektör çözümünü eklediğini duyurdu.

LG'nin Minibeam serisi yeni projektörlerinden 1.5 KG'lık ağırlığa sahip olan modeli PW1500 daha çok ev sinema, PW800 modeli ise 600 gramlık ağırlığıyla her noktaya götürülebilecek TV odaklı bir çözüm oluşturuyor. Teknik özellikleriyle öne çıkan PF1500, bu doğrultuda 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlük, 1400 ANSI lümen parlaklık, 150,000:1 kontrast değeri, 30,000 saat kullanım ömrü bulunan RGB LED ışık kaynağı, 3.69 metreden 120-inç görüntü boyutu, Bluetooth, HDMI portu ve USB'den hızlı oynatma gibi detaylarla geliyor. PW800 ise 1280 x 800 piksel WXGA çözünürlük, 800 ANSI lümen parlaklık, 100,000:1 kontrast değeri, 30,000 saat kullanım ömrü bulunan RGB LED ışık kaynağı, 3.25 metreden 100-inç görüntü boyutu ve HDMI portu gibi detaylar barındırırken, iki projektör modeli de kablo ya da kablosuz olarak akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarlarla bağlantı kurarak görüntü aktarımı yapabiliyor.

LG'nin yeni projektör modellerinin bu ay içerisinde önce Amerika ve Kore daha sonra ise tüm dünya genelinde satışa çıkacağı belirtiliyor. Resmi satış fiyatları hakkında ise firma tarafından açıklanmış bir bilgi henüz bulunmuyor.

http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/65222