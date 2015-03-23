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LG, portatif Minibeam ailesine iki yeni projektör modeli eklediğini duyurdu

4 yıl
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7
Projeksiyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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LG, portatif Minibeam ailesine iki yeni projektör modeli eklediğini duyurdu
 
Güney Kore merkezli teknoloji devlerinden LG, portatif çözümlerin yer aldığı Minibeam ailesine PW800 ve PF1500 model isimli iki yeni projektör çözümünü eklediğini duyurdu.
LG'nin Minibeam serisi yeni projektörlerinden 1.5 KG'lık ağırlığa sahip olan modeli PW1500 daha çok ev sinema, PW800 modeli ise 600 gramlık ağırlığıyla her noktaya götürülebilecek TV odaklı bir çözüm oluşturuyor. Teknik özellikleriyle öne çıkan PF1500, bu doğrultuda 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlük, 1400 ANSI lümen parlaklık, 150,000:1 kontrast değeri, 30,000 saat kullanım ömrü bulunan RGB LED ışık kaynağı, 3.69 metreden 120-inç görüntü boyutu, Bluetooth, HDMI portu ve USB'den hızlı oynatma gibi detaylarla geliyor. PW800 ise 1280 x 800 piksel WXGA çözünürlük, 800 ANSI lümen parlaklık, 100,000:1 kontrast değeri, 30,000 saat kullanım ömrü bulunan RGB LED ışık kaynağı, 3.25 metreden 100-inç görüntü boyutu ve HDMI portu gibi detaylar barındırırken, iki projektör modeli de kablo ya da kablosuz olarak akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarlarla bağlantı kurarak görüntü aktarımı yapabiliyor.
LG'nin yeni projektör modellerinin bu ay içerisinde önce Amerika ve Kore daha sonra ise tüm dünya genelinde satışa çıkacağı belirtiliyor. Resmi satış fiyatları hakkında ise firma tarafından açıklanmış bir bilgi henüz bulunmuyor.

http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/65222 Yorum Yaz
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spenks 4 yıl
PF 1500. PW 1500 diye model yok youtube.com/...
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parka 4 yıl
profesyonel olarak iş odaklı düşünürseniz, iş yapar daha küçük modelini yaklaık 6 yıldır kullanıyoruz, eğitim amaçlı sunumlarda.
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umut_baris 4 yıl
700 liradan fazla vermem.
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Adorer 4 yıl umut_baris
umut_baris
700 liradan fazla vermem.

1.700'den asagiya olmaz
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