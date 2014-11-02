LG profesyonellere yönelik 4K monitörünü duyurdu

Haber Editörü
Piyasada son kullanıcıya yönelik 4K çözünürlükteki monitörlerin sayısı hızla artarken, özellikle içerik üretme işleriyle uğraşan profesyonellere yönelik ürünlerin sayısı azınlıkta kalıyor. LG bu açıdan yeni monitörünün hedef kitlesini buna göre belirlemiş.
31MU97 adlı 4K monitör Digital Cinema 4K kategorisi altında yerini almış. Standart son kullanıcı monitörlerinin sunduğu 3840x2160 piksel çözünürlük yerine LG gerçek 4K olarak da nitelenen 4096x2160 piksel çözünürlüğü kullanmayı tercih etmiş.
17:9 görüntü oranına sahip olan bu çözünürlük videoların ekrana uymak için aşağı ölçeklendirilmesine gerek bırakmıyor ve 4K içerik üretme ile ilgilinene profesyonellere de ideal bir alternatif olarak ortaya çıkıyor.
31 inçlik IPS bir panele sahip olan 31MU97 modeli Adobe RGB yelpazesinin yüzde 99.5'ini kapsayacak şekilde kalibre edilmiş. Ayrıca LG, monitörünü DCI-P3 renk yelpazesinin yüzde 97'sini kapsayacak şekilde kalibre etmeyi de ihmal etmemiş.
LG'nin profesyonel monitör pazarında pazar payını artırmayı hedeflediği yeni monitörü; yükseklik ayarı, eksen ayarı, Mini-DisplayPort, DisplayPort, iki HDMI girişi ile 4 adet USB 3.0 portu bulunan bir hub da sunuyor. Model 1400$ fiyat etiketine sahip.
Kaynak:http://www.tomshardware.com/news/lg-31mu97-ips-4k-monitor,27988.html
http://www.tomshardware.com/news/lg-31mu97-ips-4k-monitor,27988.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca, igzo panel, henüz birkaç yıldır geliştirilen ve hedef olarak da, özellikle innolux'un yatırımı açısından, 6" civarına kadar olan panellerde daha parlak görüntü ile daha az enerji tüketimi sağlamaya çalışan bir teknoloji. Üreticisi olan sharp da, apple için bu teknolojileri geliştiren innolux de, kendi açıklamalarında, esas hedeflerinin cep telefonu panelleri olduğunu da, teknoloji geliştirmenin henüz başlangıç aşamasında olduğunu da zaten belirtmişti. Bu kadar büyük ekranlarda daha parlak görüntü daha iyi demek de olmayabilir, enerji tasarrufu komik de kaçabilir. Diyelim ki, parlak görüntü ve enerji tasarrufu da istiyor olalım, igzo'nun daha gelişmesi lazım ki, bu ölçekte ekranlarda gerçekten tercih edilebilir hale gelsin.
Bunun da dışında, henüz 4k içerik bile oldukça kısıtlyken, televizyonlarda zaten daha teknoloji devreye girmemiş ve pcler için de mumla arayıp bulunurken, apple sevdalılarının "apple 5k var, bunlar da monitör mü" diye ortada gezinmesi, klasik, acemi, param var apple aldım zihniyetli kullanıcı yorumunun ötesinde değil. Hemen bir bakalım, o 5k paneli neymiş acaba diye, -27"WS LG.Display IPS (LM270QQ1-SDA2)-
Bu apple sevdalıları, öyle tanrısal bir apple düşlüyorlar ki, her forumda karşınıza çıkarlar, yok efendim apple kendi ekranını üretiyor diye üretici listeleri hazırlarlar falan feşmekan. Öyle bir dünya olmadığını anlama zamanı, apple sandığınız gibi bir teknoloji geliştirme firması değil, bir marka değeri firması. Piyasada kim neyi iyi üretiyorsa ondan alır, sözleşme yapar ve ürününe monte eder.
Yine bir yanlış anlaşılmayı daha düzeltelim, şu firma şu paneli kullanıyor, panelini şundan alıyor diye birşey de yok, her firma, eğer kendisi panel üreticisi değilse, birçok değişik panel üreticisinden ürün tedarik edebilir. Apple örneğinde olduğu gibi, apple panellerinin neredeyse %80ini LG-Philips üretim bandından temin etse de, piyasada S-LCD corps etiketli birçok panel bulunduran ürünü de var. Daha ziyade, TN-Film panelleri samsung-sony işbirliğinin panel üreticisi olan S-LCD'den, Oled ve diğer IPS veya H-IPS panelleri LG'den tedarik ediyorlar. Cep telefonlarında ise daha ziyade innolux brand kullanıyolar.
Şimdi bu tartışmada, LG sempatizanına çok yüklendik, diğer arkadaşa hiç laf etmedik diye haksızlık da olmasın, ona da değineceğiz. Ama önce DELL konusuna açıklık getirelim. Piyasada en çok kullanılan panel aşağı yukarı LG panel. Bunda en büyük etken, IPS teknolojisinin bir trade mark LG teknolojisi olması, OLED kalitesi gibi birkaç etmen. Ancak, DELL, piyasada herhalde en az LG panel kullanan firmadır. 20" üzeri IPS panelleri LG olsa da, en fazla kullandığı paneller, S-LCD corps üretimi, samsung-sony panellerdir. Özellikle TN Film panellerinin tümü S-LCD corps. Bazı modellerinde özellikle dikkatli olun, S-PVA panelleri samsung iken, aynı modelin IPS tipinde LG kullanabilir. AMVA panellerinin hemen tümü Au Optonics üretimidir ki pek tavsiye edilmez. Düşük boyutlu ekranlarında ise düz LCDler için, Chunghwa Pictures panel kullanıyor. Piyasada bu kadar çeşitli panel kullanan başka firma bulamazsın.
Diğer bir arkadaşıma üzücü bir bilgi vermek isterim, bu panellerin üzerine oturduğu karttan bahsederek, altta yatan teknoloji dersi vermek istemiş ancak, sanırım kendisi benim gibi biraz yaşca ilerde, 1990'ların sıkı argümanı olan, "asıl kart önemli baba", sendromuna gömülmüş. Sene 2016, Türkiyede mikroçip üretiliyor, ve artık çinde merdiven altında silikon devre ve kartlar, insan sağlığını hiçe sayarak, farelerin arasında ve 20 yıldır yıkanmayan kazanlarda pişirilip, pide ve lavaş arası ayaküstü tüketiliyor. Abim sen ne yaptın be, kart nedir ? 1986 james bond filminde misin ? Sana üzücü bir bilgi verelim, kart hiçbirşeydir, suzuzluk herşey, altyapıda monitörün hızını, tarama kalitesini veya geçişlerdeki akıcılığını sağlayacak birşey varsa o da işlemcidir, bunu da ne lg üretir, ne dell üretir ne de apple. Tamamı ya american megatrends, texas instruments, nexgen gibi firmalarda daha ucuz mikro işlemciler alacak veya intel gibi devlerden, smart içerik için daha uygun ve pahalı ürün temin edecek. Allahınızı severseniz sallamayın yok kart önemli de, yok allahın taşından çıkan silikonun içine kablo döşemek çok büyük teknoloji gibi... Geçti onlar, 30 sene önceydi. Panelden başka birşey yok, panelin kaliteliyse, işlemcin güçlüyse, konu kapanmıştır.
Bu piyasada, kendi panelini üretmeyen tek dev firma apple. Diğer devler, en azından iki firma birleşip, panellerini üretirler. Tabi ki buradan anlayabileceğin bir basit ayrıntı var, DELL öncelikle dev değil, sonrasında bir monitör üreticisi değil. IBM gibi, bilgisayar konusundaki üstün başarısı yüzünden marka değeri çok yükselmiş ve bu marka adını da diğer ürünlerde, başka firmalardan aldığı teknolojinin üzerine oturtarak piyasada biraz haketmediği fiyatlardan satmayı başarmış bir üretici. Laptopları, eğer uzakdoğu değil de, avrupa üretimi bulabilirsen, efsanedir, o ayrı.
Kısacası, bir konuda efsane olarak tanıdığınız markanın, bu tip forumlarda fanatikliğini yapmadan önce, bu iş o firmanın işi midir diye düşünün. IBM efsanedir, dünyanın tartışmasız en iyi serverlarını üretir, e monitörde de efsane mi olacak? Hayır efendim, taş gibi sağlam ama beş para etmez kalitede ve dizayn olarak ahıra konulmayacak monitör üretir. LG monitör konusunda, telefonlarında olduğu gibi, oldukça başarılı ve belki en iyi, bunu da şöyle düşün, çamaşır makinesi de üretiyor LG, orda da efsane mi? Geçiniz, 10 yaşındaki BOSCH makineyi gözün kapalı ikinci el tercih edersin. Dell profesyonelmiş, LG amatörmüş gibi bol keseden sallamadan önce, profesyonel monitör üreticisi olduğu iddia edilen marka, nasıl olur da kendi panelini üretmez, onu açıkla. Sonra titre, düşün ve farkına var ki, Dell, bu işten anlamayanları marka ile etkilemek için cool durmaya çalışan amatör üreticidir. Kendi içinde uyumluluğu bile sorunludur. Bir de teknik servislerle konuş bakalım, Dell nasıl sorunlar yaşıyor. Kendi 3-5 yıllık ve bir veya iki monitörlük deneyiminizle, herşeye karar vermeye çalışmayın, yanılırsınız. Ben arkadaşıma Casper laptop aldırdım, 3 senedir sorunsuz çalışıyor, yaziym o zaman hemen, Casper süper gerisi elini öper diye. ksagdhksa
Kendi yorumum olarak ise, fiyatı güzel bence, kıyaslamayı ancak iki ayrı monitörü kullanınca yapabiliriz ama fiyat olarak uygun olmuş. Apple 5k denemesine kıyasla, kullanım alanı açısından biraz lüzumsuz bir boşluk bırakıp uçuk bir fiyat ile sunulacağına, daha ekonomik bir panel boşluğu bırakıp, fiyatı uygun seviyede tutmuşlar. Ancak sorun şurda ki, profesyonel manada bu tip sistemlere verilecek paralar sorun olmasa da, bu tip bir ekranı gerçek 4k beklentisi ile kalkıp ev bilgisayarına yerleştirmeye çalışırsanız, bir de 4k oyun oynarım diye heveslenirseniz, sanırım ekran kartına vereceğiniz parayı iki kere daha gözden geçirmeniz lazım çünkü şu an piyasada bu ekranı tek başına besleyecek ekran kartı ya yok, ya da varsa da, bu ekrandan pahalı. dual hatta three-way sli veya crossfire gibi beklentileri olacaktır bu monitörün. Tabi eğer 4k olayını tamamen kullanmak niyetindeyseniz. Profesyonele dert değil, onlar zaten ekran kartlarına servet ödemeye alışkınlar.
Şu gecenin bir saatinde bakınırken bir şekilde yolum buraya düştü ve sizin mesajınıza tesadüf ettim.
Demek ki, bizler hâlâ ölmemişiz: -Naçizane bendeniz gibi- yazmaya üşenmeyen ve yazarken “nokta / virgül / cümle / paragraf / dahî anlamında -de / -da” bilen birileri hâlâ varmış. Buna, inanın sevindim.
Çok da güzel anlatmışsınız, tebrik ve teşekkür ederim.
Saygılarımla.
SAMSUNG U28D590D 28" 3840x2160 1ms 4K (led panel) 1500 tl
ASUS 31.5" PQ321QE 4K UHD (igzo panel) 7950 tl
izgo:ASUS PQ321QE Gerçek 4K UHD monitörde, geleneksel amorf silikon yerine ışık yansımasını önleyen İndiyum Galyum Çinko Oksit (IGZO) panel kullanılmıştır. IGZO panel, amorf silikona kıyasla daha küçük transistörleri destekler, böylece daha küçük pikseller kullanarak daha fazla ayrıntı gösterir. Hem dikey hem de yatay eksende ultra geniş 176 derecelik görüntüleme açısı ile bir araya geldiğinde, neredeyse her açıdan saf bir görüntü elde edersiniz. Dahası, IGZO panel enerji tasarrufunu arttırmak için piksel saydamlığını arttırır ve akım sızıntısını azaltır.
yine de, bu haliyle bile, televizyona 3000 TL verenler için alınabilir güzel bir monitör bence.
Ben bu monitöre MOBİL EKRAN KARTLI bir PC bağlamam mesela bilmem anlatabildim mi ;)
pro urunden bahsediliyor burda. ortama ev kullanicisinin 2k film izlemek icin aldigi ekrandan bahsetmiyoruz. pro urunden bahsediyorsak cozunurlukden cok daha baska ozellikleri icermesi gerekir. ve emin olun gercek profesyonel kullanimdan bahsediyorsak 1400dolarlik donanim hic bir seydir. yeri geldiginde yuzbinlerce dolarlik cihazlar alinir, kullanilir.