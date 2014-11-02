LG profesyonellere yönelik 4K monitörünü duyurdu





Piyasada son kullanıcıya yönelik 4K çözünürlükteki monitörlerin sayısı hızla artarken, özellikle içerik üretme işleriyle uğraşan profesyonellere yönelik ürünlerin sayısı azınlıkta kalıyor. LG bu açıdan yeni monitörünün hedef kitlesini buna göre belirlemiş.





31MU97 adlı 4K monitör Digital Cinema 4K kategorisi altında yerini almış. Standart son kullanıcı monitörlerinin sunduğu 3840x2160 piksel çözünürlük yerine LG gerçek 4K olarak da nitelenen 4096x2160 piksel çözünürlüğü kullanmayı tercih etmiş.





17:9 görüntü oranına sahip olan bu çözünürlük videoların ekrana uymak için aşağı ölçeklendirilmesine gerek bırakmıyor ve 4K içerik üretme ile ilgilinene profesyonellere de ideal bir alternatif olarak ortaya çıkıyor.





31 inçlik IPS bir panele sahip olan 31MU97 modeli Adobe RGB yelpazesinin yüzde 99.5'ini kapsayacak şekilde kalibre edilmiş. Ayrıca LG, monitörünü DCI-P3 renk yelpazesinin yüzde 97'sini kapsayacak şekilde kalibre etmeyi de ihmal etmemiş.





LG'nin profesyonel monitör pazarında pazar payını artırmayı hedeflediği yeni monitörü; yükseklik ayarı, eksen ayarı, Mini-DisplayPort, DisplayPort, iki HDMI girişi ile 4 adet USB 3.0 portu bulunan bir hub da sunuyor. Model 1400$ fiyat etiketine sahip.

http://www.tomshardware.com/news/lg-31mu97-ips-4k-monitor,27988.html