LG süper parlak IPS ekrana sahip Tegra 2'li telefon hazırlıyor

Optimus 2X modeliyle Nvidia Tegra 2 tabanlı ilk telefonu lanse ederek dikkatleri üzerine çeken LG, yeni model çalışmalarını sürdürüyor. 2011 için üst seviye akıllı telefon pazarında güçlü bir performans sergilemeyi planlayan ve bu hedefi doğrultusunda çok sayıda yeni model üzerinde çalışan firmanın sürprizlerinden biri de B kod adlı yeni model olacak. Ekran kalitesi açısından Samsung Galaxy S ve Apple iPhone 4'ten daha iyi olacağı öne sürülen yeni telefonunda LG, panel üretimindeki tüm hünerlerini gösterecek gibi görünüyor.

Panel tedarikçisi olduğu iPhone 4 ve iPad'deki IPS panel ile aynı teknoloji kullanılarak üretilen ancak daha yüksek parlaklık seviyesine sahip olduğu belirtilen paneliyle LG B, farklı ışık koşullarında rakip telefonlardan daha iyi kullanım deneyimi sunabilir. Yapılan açıklamalara göre Galaxy S'in Super AMOLED ekranı 300-nit, iPhone 4'ün IPS panelli ekranı ise 500-nit parlaklık sağlarken, LG B'de bu değerin 700-nit olacağı iddia ediliyor. Nvidia Tegra 2 platformundan güç alması ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde 4-inç ekrana sahip olması beklenen B kod adlı yeni telefonuyla LG, önemli bir kısmını sessiz geçirdiği 2010'un aksine yeni yıla hızlı bir başlangıç yapacak gibi görünüyor.

LG tarafından detaylı özellikleri ve çıkış tarihi henüz açıklanmayan yeni telefonun, 2011 başında raflardaki yerini alması bekleniyor.