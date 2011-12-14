LG tasarım odaklı yeni telefonu Prada 3.0'ı duyurdu

Akıllı telefon dünyasının iddialı isimlerinden LG, lüks giyim markası Prada olan birlikteliğini sürdürüyor. İki şirket yaptıkları açıklamayla yeni telefonları LG Prada 3.0'ı tanıttılar.

Prada'nın tasarımdaki mükemmelleyitçeliği ve LG'nin yenilikçi teknolojisinin bir ürünü sloganıyla tanıtılan telefon, tasarımı kadar güçlü donanım özellikleriyle de dikkat çekiyor.

4.3-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde Nova Plus ekrana sahip olan telefon, Texas Instruments'ın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli OMAP4430 işlemcisini kullanıyor. 8 Megapiksel çözünürlüğünde oto-fokus özellikli kamerası ile 30 kare/saniye hızında 1080p video kaydedebilen telefonda ayrıca ön kameraya da yer veriliyor.

Yerleşik depolama kapasitesi 8GB olan ve 32GB kapasiteli hafıza kartı ile toplamda 40GB'lık kapasiteye ulaşabilen telefonda yakın alan iletişimi teknolojisi NFC de unutulmamış.

1540 mAh kapasiteli pilden güç alan LG Prada 3.0, Android 2.3.7 işletim sistemini ve onun üzerinde LG'nin geliştirdiği özel arayüzün siyah-beyaz versiyonuna yer veriliyor.

Ocak ayında satışa çıkacak olan LG Prada 3.0'ın fiyatı ise açıklanmadı.