Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG tasarım odaklı yeni telefonu Prada 3.0'ı duyurdu

7 yıl
24,4b
1
21
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG tasarım odaklı yeni telefonu Prada 3.0'ı duyurdu
Tam Boyutta Gör
Akıllı telefon dünyasının iddialı isimlerinden LG, lüks giyim markası Prada olan birlikteliğini sürdürüyor. İki şirket yaptıkları açıklamayla yeni telefonları LG Prada 3.0'ı tanıttılar.
Prada'nın tasarımdaki mükemmelleyitçeliği ve LG'nin yenilikçi teknolojisinin bir ürünü sloganıyla tanıtılan telefon, tasarımı kadar güçlü donanım özellikleriyle de dikkat çekiyor.
4.3-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde Nova Plus ekrana sahip olan telefon, Texas Instruments'ın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli OMAP4430 işlemcisini kullanıyor. 8 Megapiksel çözünürlüğünde oto-fokus özellikli kamerası ile 30 kare/saniye hızında 1080p video kaydedebilen telefonda ayrıca ön kameraya da yer veriliyor.
Yerleşik depolama kapasitesi 8GB olan ve 32GB kapasiteli hafıza kartı ile toplamda 40GB'lık kapasiteye ulaşabilen telefonda yakın alan iletişimi teknolojisi NFC de unutulmamış.
1540 mAh kapasiteli pilden güç alan LG Prada 3.0, Android 2.3.7 işletim sistemini ve onun üzerinde LG'nin geliştirdiği özel arayüzün siyah-beyaz versiyonuna yer veriliyor.
Ocak ayında satışa çıkacak olan LG Prada 3.0'ın fiyatı ise açıklanmadı.
LG tasarım odaklı yeni telefonu Prada 3.0'ı duyurdu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
artenis 7 yıl en beğenilen
Sayın Ana Sayfa Haber Editörümüz ,
Artık Telefon haberi görmekten gerçektan sıkıldık, bir ara otomobile çevrilmişti şimdi yine TELEFON-TELEFON, bir zahmet şu beğenmediğimiz Tom's Hardware bakın neler olmuş neler, ama biz hala HONEYCOMB, Win8 phone vb. şeyler okuyoruz... hepsi telefon birazda tablet...

Lütfen dikkate alınız,

Kolay gelsin


Bkz:
tomshardware.com/...
Sayın Ana Sayfa Haber Editörümüz ,Artık Telefon haberi görmekten gerçektan sıkıldık, bir ara otomobile çevrilmişti şimdi yine TELEFON-TELEFON, bir zahmet ...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vito_scaletta 7 yıl
2.3.7 :O lg Allah belanı....
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darkaura 7 yıl
akli olan lg almaz. donanim olarak guzel cihazlari var ama yazilim destegi tam rezalet. hala guncel satilan modellerine 2.3 ginger bread i getirmis degil. ustelik 6 ay onceye tarih vermis olmasina ragmen. en son kasim ayi icin kesin gun verdi. hala ortada bir gunceleme yok. bide utanmadan facebook sayfasinda 2012 ilk ceyreginde tum modellerinin android 4 destegini alacagini soyluyor. yerseniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stanislas Xavier 7 yıl
Tasarım burada tam belli değil çok daha güzel bir tasarım , N9 gibi monoblok yapısı bence çok hoş ayrıca arkasındaki yüzey çok güzel ve elit görünüyor..
forum.donanimhaber.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
2.3.7 gayet iyi, kısa bir sürede ics olarak çıkması zaten mümkün değildi. 3-5 ay sonra ics güncellemesi de gelir, kaldı ki piyasada halen 2.3.4 telefonlar satılıyor (bkz : ben; geçen hafta evo3d aldım 2.3.4'lü).
Tasarım gayet normal, mükemmeliyetçi falan değil, bence güzel bile değil hatta.
Temayı beğenen arkadaşlar, Android marketteki launcher uygulamalarında bu tür temalar var. Go Launcher idi galiba, onlarca tema var, ben bu tür bir temayı kurmuştum. Ama ilk birkaç saat çok şık gibi görünse de sonrasında çok fena sıkıyor.
4.3" ekranda 480x800 çözünürlük az gibi görünse de, aslında çözünürlükten önce ekran büyüklüğü ve kalitesi daha önemliymiş, bunu evo3d alınca daha iyi anladım. Çözünürlük artsa ve internet sayfalarında daha büyük bir alan tek seferde görüntülenebilse bile, yazılar o kadar küçük görünüyor ki, okuyamıyorsunuz, zoom yapıyorsunuz. O zaman ekran büyümedikçe çözünürlüğün artması performans kaybından başka bir işe yaramıyor. Galiba 4.3" için en ideal fayda/maliyet oranı 480x800 çözünürlük ve herhangi bir amoled ekran türünde var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LAZASLANI 7 yıl
Lgnin yazılımda çuvalladığı aşikar ama 2.3.7 ye tepkiler neden acaba çok merak ediyorum. ICS dağıtılmaya başlayalı nekadar olduki şurda bu telefonun en az 6 aylık arge çalışması vardır. 2.3.7 ile çıkması çok normal bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snow-leopard 7 yıl
lg bl40 modelinin android ve biraz büyümüşü gibi görünüş olarak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kobrakai 7 yıl
telefon şık :) ama 2.3.7 daha çekici ^^
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugacomtr 7 yıl
telefonumda hep böyle bir tema arıyordum. lg direk telefonla piyasaya sürmüş. helal...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oyyil 7 yıl
o kadar iddali bir tasarim degil
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 7 yıl
Biraz kaba gözüküyor telefon.Onun dışında özellikleri ve arayücü hoş gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tufancan82 7 yıl
valla ben bu halinden memnunum DH'nin
arkadaşlar galiba google'a cep telefonu haber sitesi yazıp en üstteki sitenin DH olduğunu görmüşler :)
yaşasın DH iyiki varsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cmert 7 yıl
ikonlar çok şık olmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IL EST MON COCAINE 7 yıl
İyi ki birisi eleştirdi artık dolup taşar burası 'DH eskisi gibi değil' diyenlerle...en bol malzeme mobil piyasada.. 5 dakkaya bir haber yapmak kolay mı sanıyorsunuz?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
24353 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg ve
2 etiket daha akıllı telefon android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Lenovo Ideapad K1 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim