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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG ve HERE Technologies otonom araçlar için yeni bir platform oluşturacak

LG ve Here Technologies, otonom araçlar için yeni bir platform oluşturmak üzere işbirliği yapıyor. Çözüm, LG'nin telematik teknolojisi ile HERE'ın harita ve konum servislerini bir araya getirecek.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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LG ve HERE Technologies sürücüsüz otomobiller için yeni bir platform oluşturmak üzere işbirliği yapacaklarını duyurdu. Platform otonom araçlar için yeni nesil telematik çözümü sunacak. HERE Technologies, 2015 yılına kadar Nokia bünyesindeydi. Dijital haritalama ve konum hizmetleri sağlayıcısı olarak saygın bir geçmişe sahip şirket şu anda Mercedes, BMW ve Audi'nin yer aldığı bir konsorsiyuma ait.
Ayrıca Bkz. "Elon Musk açıkladı: Tesla'dan elektrikli pickup geliyor"
Geliştirilecek yeni platform, LG'nin gelişmiş telematik teknolojisi ile HERE Open Location Platform tarafından sağlanacak yüksek hassasiyetli harita verileri ve konum servislerini bir araya getiriyor. Planlanan işbirliği sayesinde otomobil üreticilerine hem yarı hem de tam otonom araçları için güçlü ve güvenli veri iletişim merkezi sunulmuş olacak.

Güçlü ve güvenilir bir otonom araç platformu geliyor

HERE'ın HD Live Map teknolojisi, geliştirilen bu yeni platforma dahil edilecek. Sokak levhalarını okuyabilen bu teknoloji yoldaki nesneleri gerçek zamanlı olarak algılama yeteneğine sahip. LG, HD Live Map teknolojisinin, otomobil üreticilerine sunacakları ortak çözümde önemli bir rol oynayacağını söylüyor.
Yeni platformda ilk olarak, otomobildeki sensörler (radar, kamera ve lidar) çevreyi tarayacak ve ardından bu veriler analiz için buluta gönderilecek. Toplanan tüm veriler sırayla analiz edilerek, özelleştirilmiş sürüş bilgisi için araçların telematik sistemlerine geri iletilecek. Here Technologies şu anda üç büyük otomobil firmasına ait olmasına rağmen henüz hiçbir otomobil üreticisi bu platformla olan bağlılığını doğrulamış değil.

https://www.gizbot.com/miscellaneous/news/lg-here-technologies-self-driving-cars-solution-046706.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ahmet1905_47 1 yıl
Arac biryerden sonra surekli start stop dongusune girmesin
Kim yazacak diye beklemektense kendim yaziyim dedim lg severim ama klise oldu artik kusura bakmasinlar :)
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