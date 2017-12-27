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Elon Musk açıkladı: Tesla'dan elektrikli pickup geliyor

Tesla'nın patronu Elon Musk, her zaman olduğu gibi bu kez de Twitter üzerinden şirketin gelecek planlarına dair ipuçları verdi. Musk, Model Y'nin ardından bir kamyonet yapacaklarını açıkladı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla'yı bugüne kadar sadece elektrikli otomobil üreten bir şirket olarak tanıyorduk ancak kısa süre önce Tesla Semi ismindeki elektrikli tırını tanıtarak farklı bir alana giriş yaptı. Bununla birlikte otomobilden daha büyük bir araca ihtiyaç duyanlar için iyi haberler var. Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter aracılığıyla şirketin gelecekte elektrikli bir pickup yapacağını doğruladı.
Ayrıca Bkz. "Adolf Hitler'in Mercedes'i açık arttırmaya çıkıyor"
Musk'ın tweet'ine göre pickup, Model Y'den sonra üretilecek. Kendisine yöneltilen bir soruyu cevaplayan Musk "Model Y'den hemen sonra bir pickup yapacağımıza söz veriyorum. Neredeyse 5 yıldır aklımda temel dizayn/mühendislik unsurları var. Bunu yapmak için can atıyorum" dedi. Hatırlayacağınız gibi şirket Model Y olarak adlandırılan yeni kompakt SUV modeli ile ilgili teaser görseller yayınlamıştı. Otomobilin 2019 ve 2020 yılları arasında ortaya çıkması bekleniyor.

Tesla'dan yine fütüristik bir araç gelebilir

Tesla marka pickup'ın Model Y'den sonra gelecek olması elektrikli kamyonet bekleyen müşterilerin birkaç sene daha sabretmesi gerektiğini gösteriyor. Muhtemelen yol haritasında beklenmeyen gecikmeler de olacak. Tesla tarafından geliştirilecek pickup'ın hangi özelliklerle gelebileceğini ya da neye benzeyeceğini söylemek için henüz erken. Ancak, önceki Tesla tasarımlarını düşündüğümüzde bunun oldukça fütüristik bir araç olacağını söyleyebiliriz.

https://twitter.com/elonmusk/status/945713737729634304 Yorum Yaz
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neo01470 1 yıl en beğenilen FRAPS_TR
anadolu86
Yeter artık , Her Allahın günü elon musk , tesla marka araba haberi yapıyorsunuz.İçi boş sadece bahsedelim mantığıyla yapılmış haberler... Adam dh sitenin banka hesabına paramı gönderiyor haberimi yapın diye...

Dh anasayfa haberleri

Elon musk haberi yapalım.
Apple samsung haberi yapalım
Bitcoin madencilik haberi yapalım.


Kaç tane elektrikli pick up haberi gördünüz ?
anadolu86Yeter artık , Her Allahın günü elon musk , tesla marka araba haberi yapıyorsunuz.İçi boş sadece bahsedelim mantığıyla yapılmış haber...
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Yanıtla +19
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nefendim 1 yıl

Şu elektrikli el arabası ne zaman geliyor onu da söyleseydi bari..
İnşaat sektörü kan ağlıyor??
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Farmer Jax 1 yıl
0-100'ü 1 sn altı bekliyorum artık
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El Gato Negro 1 yıl
Ben yakında tesladan elektrikli çim biçme makinası sonra da uzay mekiği haberi bekliyorum.
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Panthér 1 yıl
Şu Musk'da olmasa ne yapardık??
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Barni Moloztaş 1 yıl
Napayım alamıcam ki
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drjacob 1 yıl
gelsin oda gelsin nede olsa onuda alamayacağız
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haberelectro 1 yıl
Ayranı yok içmeye...
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Glitz 1 yıl
İçi neden boş olsun adam söylüyor 2 yıl sonra da piyasaya sürüyor. Yerli oto mu bu içi boş olsun.
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Guest-38F9BBB0B 1 yıl
sen dur elon hazretleri, 2023 te bor çıkartıp seni yok edecek reyizimiz.
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vuslat3477 1 yıl
Adam kafaya koymuş herşeyi elektrik ile çalıştırmaya ama takdir ediyorum çalışıyor
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BekirTemel 1 yıl
Herşeye el atacam, pazar paylarını ben alacam vermezlerse uzay aracım ile Ankaraya kaçacam.
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9 etiket daha elon musk elektrikli otomobil model y araç kamyonet pickup Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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