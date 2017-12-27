Elon Musk açıkladı: Tesla'dan elektrikli pickup geliyor

Tesla'yı bugüne kadar sadece elektrikli otomobil üreten bir şirket olarak tanıyorduk ancak kısa süre önce Tesla Semi ismindeki elektrikli tırını tanıtarak farklı bir alana giriş yaptı. Bununla birlikte otomobilden daha büyük bir araca ihtiyaç duyanlar için iyi haberler var. Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter aracılığıyla şirketin gelecekte elektrikli bir pickup yapacağını doğruladı.

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Musk'ın tweet'ine göre pickup, Model Y'den sonra üretilecek. Kendisine yöneltilen bir soruyu cevaplayan Musk "Model Y'den hemen sonra bir pickup yapacağımıza söz veriyorum. Neredeyse 5 yıldır aklımda temel dizayn/mühendislik unsurları var. Bunu yapmak için can atıyorum" dedi. Hatırlayacağınız gibi şirket Model Y olarak adlandırılan yeni kompakt SUV modeli ile ilgili teaser görseller yayınlamıştı. Otomobilin 2019 ve 2020 yılları arasında ortaya çıkması bekleniyor.

Tesla'dan yine fütüristik bir araç gelebilir

Tesla marka pickup'ın Model Y'den sonra gelecek olması elektrikli kamyonet bekleyen müşterilerin birkaç sene daha sabretmesi gerektiğini gösteriyor. Muhtemelen yol haritasında beklenmeyen gecikmeler de olacak. Tesla tarafından geliştirilecek pickup'ın hangi özelliklerle gelebileceğini ya da neye benzeyeceğini söylemek için henüz erken. Ancak, önceki Tesla tasarımlarını düşündüğümüzde bunun oldukça fütüristik bir araç olacağını söyleyebiliriz.

https://twitter.com/elonmusk/status/945713737729634304