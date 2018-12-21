Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG yeni 4K lazer sinema projeksiyon cihazını CES 2019 fuarına getiriyor

Yakın mesafeden en iyi görüntü kalitesini sunan LG CineBeam HU85L 4K lazer projeksiyon cihazı yakında satışa çıkıyor. Detaylar CES 2019 fuarında belli olacak.
5 ay
13,1b
2
6
Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemde yakın mesafeden en iyi görüntü kalitesini sunan projeksiyon cihazlarının ilgi çekmeye başladığını görüyoruz. Sinema havası yaşatan bu cihazlar oturma odalarında önemli bir alternatif sunuyor.

LG CineBeam HU85L özellikleri ve fiyatı

LG’nin henüz tanıttığı CineBeam HU85L modeli de bunlardan birisi. 4K çözünürlüğe sahip olan LG CineBeam HU85L lazer projeksiyon cihazı 17cm mesafeden 120 inç büyüklüğünde bir ekranı perdeye yansıtabiliyor.

Ayrıca Bkz. "LG’den FreeSync destekli 32 inçlik oyuncu monitörü"

HDR desteğinin olmadığı cihaz geniş bir renk gamına sahip. Ayrıca 5cm mesafeden 90 inç büyüklüğünde bir ekran da yansıtılabiliyor. 2500 ansi lümen parlaklık nispeten biraz daha karanlık ortamlar için ideal.

LG’nin ThinQ yapay zekâ teknolojisini de barındıran CineBeam HU85L modeli bu sayede sesli komutlar ile kontrol etmenizi sağlıyor. Projeksiyon cihazına Magic uzaktan kumanda da dahil edilmiş. Cihazın fiyatı ve çıkış tarihi fuarda belli olacak.

 

https://www.engadget.com/2018/12/20/lg-laser-4k-ces-2019/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fhrstw 5 ay en beğenilen
Elektronik eşya almak gerçekti hayal oldu tşk akparti
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
kayamtky 5 ay
Dolar 1,5 TL oldu. Hemen alıyorum bu cihazı.
Birde uyandım ki rüyaymış.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay Robot 5 ay
Kaç milyon milyar lira olacak acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fhrstw 5 ay en beğenilen
Elektronik eşya almak gerçekti hayal oldu tşk akparti
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 5 ay
Bununla oyun keyfi de deli olur.. Bize hayal olsa da.. :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bayugur 5 ay
Başlık: LG CineBeam HU85L özellikleri ve fiyatı
Fiyatı öğrenmek için okuyorsunuz.
Yazının sonu: Cihazın fiyatı ve çıkış tarihi fuarda belli olacak.
Başlık uymamış gibi.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x X x 5 ay bayugur
Boş versene kimin umrunda.
Burası lakayıt bir site olalı çok zaman geçti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay iPad mini 5 önümüzdeki yılın başlarında gelebilir 5 ay Geri dönüştürülebilir pipet 5 ay Infinity-O ekranlı Galaxy A8s'in fiyatı belli oldu 5 ay Akciğerden esinlenerek geliştirilen zar, hidrojen üretiminde verimi arttırdı 5 ay SpaceX yılın son görevini bugün gerçekleştiriyor [Güncellendi] 5 ay Rögar kapakları, 5G kapsama alanını genişletmek için kullanılabilir 5 ay Google Lens 1 milyar öğeyi tanıyabiliyor 5 ay NVIDIA, Ocak ayında GeForce RTX 2060 ve GeForce GTX 1160 GPU'larını piyasaya sürebilir 5 ay 2si1 İzleyici Ödülleri Kategorileri 2018 5 ay Inseego 5G NR Hotspot ilk 5G kablosuz açık bağlantı noktası olacak 5 ay Haftaya A101 marketlerde daha ucuz Honor 8X var, BİM marketler uygun fiyata Meizu hoparlör satacak 5 ay Angry Birds Dream Blast ön kayıtlara başladı 5 ay Firefox Focus tarayıcısına yeni gizlilik özellikleri eklendi 5 ay ABD ordusunun kullandığı Android uygulamalarında önemli açıklar bulundu 5 ay Mars'taki dev 'buz gölü' görüntülendi: İşte muhteşem fotoğraf 5 ay Trafik cezalarına 2019'da zam yapılmayacak 5 ay Nike, kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabısını daha uygun fiyat ile geri getiriyor 5 ay Monster yeni Pusat Serisi oyuncu ekipmanlarını satışa sundu 5 ay Google’un tuz kullanarak enerji depolama projesi kendi şirketine kavuştu 5 ay Samsung yeni Akıllı TV'lerine Google Asistan'ı ekliyor 5 ay GÖRÜNTÜLENEN LG yeni 4K lazer sinema projeksiyon cihazını CES 2019 fuarına getiriyor Sonraki 2018 yılında tanıtılan en ilgi çekici konsept araçlar [Galeri] 5 ay 48MP kameralı son telefon Umidigi S3 Pro oldu 5 ay 3000TL'ye oyuncu kasası olur mu? "DH-A2 incelemesi" 5 ay Bu yıl mobil uygulamalara 76 milyar dolar harcadık 5 ay 3 ön kameralı Meitu V7 Tonino Lamborghini tanıtıldı 5 ay AMD Athlon 220GE ve Athlon 240GE işlemcileri duyuruldu 5 ay Bir dönem Türkiye'de de satılan Daihatsu Copen'in coupe versiyonu tanıtıldı 5 ay PlayStation için yılbaşı indirimleri başladı 5 ay Porsche motoru takılan Transporter 580 beygirlik canavara dönüştü 5 ay Uygun Fiyata Ses Kasmalık 7.1 Oyun Kulaklığı: Trust Gxt350 Radius 5 ay iPhone şimdi de Almanya’da yasaklanıyor 5 ay Kendi gücünü sağlayan elektrikli bandaj, yaraları daha hızlı iyileştirebilir 5 ay DH ziyaretçilerine Glovo’da 20 TL indirim 5 ay Gameloft, ödüllü SongPop geliştiricisini satın aldı 5 ay LEGO The Lord of the Rings oyunu Steam üzerinde ücretsiz 5 ay Apple’ın Everyone Can Code girişimine ülkemizden 11 okul dahil oldu 5 ay Windows Sandbox ile şüpheli uygulamaları izole edebileceksiniz 5 ay Moto G7 serisinin basın görseli internete sızdırıldı 5 ay Men in Black International'ın ilk fragmanı yayımlandı 5 ay Xbox Live Gold Ocak 2019 ücretsiz oyunları duyuruldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim