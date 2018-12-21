LG yeni 4K lazer sinema projeksiyon cihazını CES 2019 fuarına getiriyor

Son dönemde yakın mesafeden en iyi görüntü kalitesini sunan projeksiyon cihazlarının ilgi çekmeye başladığını görüyoruz. Sinema havası yaşatan bu cihazlar oturma odalarında önemli bir alternatif sunuyor.

LG CineBeam HU85L özellikleri ve fiyatı

LG’nin henüz tanıttığı CineBeam HU85L modeli de bunlardan birisi. 4K çözünürlüğe sahip olan LG CineBeam HU85L lazer projeksiyon cihazı 17cm mesafeden 120 inç büyüklüğünde bir ekranı perdeye yansıtabiliyor.

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HDR desteğinin olmadığı cihaz geniş bir renk gamına sahip. Ayrıca 5cm mesafeden 90 inç büyüklüğünde bir ekran da yansıtılabiliyor. 2500 ansi lümen parlaklık nispeten biraz daha karanlık ortamlar için ideal.

LG’nin ThinQ yapay zekâ teknolojisini de barındıran CineBeam HU85L modeli bu sayede sesli komutlar ile kontrol etmenizi sağlıyor. Projeksiyon cihazına Magic uzaktan kumanda da dahil edilmiş. Cihazın fiyatı ve çıkış tarihi fuarda belli olacak.