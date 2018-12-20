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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG’den FreeSync destekli 32 inçlik oyuncu monitörü

Uygun fiyata satılan oyuncu monitörlerinin sayısı giderek artıyor. Casper’dan sonra LG de orta seviyede mücadele edecek 32QK500-W oyuncu monitör modelini duyurdu.
5 ay
9,5b
1
12
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu monitörü pazarının karlı ve sürekli yükseliş içerisinde olması üreticilerin de iştahını kabartıyor. LG nispeten biraz daha uygun fiyatlı olarak hazırladığı yeni oyuncu monitörünü duyurdu.

LG 32QK500-W özellikleri ve fiyatı

32 inçlik 32QK500-W modeli uygun fiyatına göre oyuncuları tatmin edecek özelliklerle geliyor. 2,560 x 1,440 çözünürlüğe sahip olan monitör 8-bit + FRC IPS panel kullanmış. Bu sayede etkileyici görüş açıları ve 1.07 milyar renk desteğine ulaşabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Casper’dan yüksek yenileme hızına sahip oyuncu monitörü"

AMD FreeSync teknolojisi ile yırtılmaların ve gecikmelerin önüne geçebilen monitör ayrıca 75Hz tazeleme oranı ve 8ms tepki süresine sahip. FreeSync teknolojisi sadece HDMI üzerinden sağlanırken DisplayPort ve Mini DisplayPort girişleri mevcut.

Şık LG Edge-ArcLine standı ile eğimi ayarlanabilen monitör ayrıca duvara da monte edilebiliyor. Japonya’da piyasaya sürülen LG 32QK500-W monitör modeli için 300$ fiyat etiketi belirlenmiş. Firmanın geçtiğimiz ay duyurduğu 4K çözünürlüğündeki monitör de 499$ fiyat etiketine sahipti.

 

https://www.engadget.com/2018/12/17/lg-32-inch-gaming-monitor-ips/ Yorum Yaz
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kaptanos 5 ay en beğenilen
75hz oyuncu monitörü komikmiş
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kaya0 5 ay
ulan 300 birim para be 300. Ne çekti be bu ülke. Çalış çalış boşa gibi. Paranın bi değeri yok.
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-RAMMSTEIN- 5 ay
FreeSync olayını bilmeyenler yorumlarda güzel saçmalamış. :)
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tobepeople 5 ay
Hertz` den ziyade 8 ms ile oyuncu olunmaz zaten...
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huseyincarnege 5 ay
caper 2k 144hz veriyor ama 2k 75hz nedir
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kaya0 5 ay
ulan 300 birim para be 300. Ne çekti be bu ülke. Çalış çalış boşa gibi. Paranın bi değeri yok.
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-RAMMSTEIN- 5 ay kaya0
Öyle deme ''Yol yabdııııııı''
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renega 5 ay
Lg televizyon panelimden memnun değilim monitöre de güvenmem. bendeki lg g3 ekranı, 2017 model lg televizyonumdan daha net gösteriyor siyahları
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ssbrutality 5 ay
Casper’dan sonra LG de orta seviyede mücadele edecek.... :D
Gülen mi Ağlan mı..
LG sen kimsinki Casperla mücadele edersin!!!
Şakamı La Bu?
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10ff 5 ay
Bu boyutta bir monitörde insan nasıl her yere konsantre olabilir ki? En fazla 25 inç kadar olmalı bence. Birde 4k cikti. 4k sacmaligindansa 144hz fhd monitoru tercih ederim.
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brnk 5 ay 10ff
10ff
Bu boyutta bir monitörde insan nasıl her yere konsantre olabilir ki? En fazla 25 inç kadar olmalı bence. Birde 4k cikti. 4k sacmaligindansa 144hz fhd monitoru tercih ederim.


Hocam lgnin eski 32inc monitörünü kullanıyorum alışınca valla diğer monitörlerde oynanmıyor küçücük kalıyor hele Laptop ekranı falan adam göremiyorum :)
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stalker(1979) 5 ay
75Hz tazeleme oranı ve 8ms tepki süresi, FreeSync var G-Sync yok. Yani nvidia ekran kartı olanlar için iyi değil. 499 dolar = 2 622 TL vergileri vs ekle 3000 TL üstü yapar. Mantıksız geldi bana?
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kaptanos 5 ay en beğenilen
75hz oyuncu monitörü komikmiş
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