LG’den FreeSync destekli 32 inçlik oyuncu monitörü

Oyuncu monitörü pazarının karlı ve sürekli yükseliş içerisinde olması üreticilerin de iştahını kabartıyor. LG nispeten biraz daha uygun fiyatlı olarak hazırladığı yeni oyuncu monitörünü duyurdu.

LG 32QK500-W özellikleri ve fiyatı

32 inçlik 32QK500-W modeli uygun fiyatına göre oyuncuları tatmin edecek özelliklerle geliyor. 2,560 x 1,440 çözünürlüğe sahip olan monitör 8-bit + FRC IPS panel kullanmış. Bu sayede etkileyici görüş açıları ve 1.07 milyar renk desteğine ulaşabiliyor.

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AMD FreeSync teknolojisi ile yırtılmaların ve gecikmelerin önüne geçebilen monitör ayrıca 75Hz tazeleme oranı ve 8ms tepki süresine sahip. FreeSync teknolojisi sadece HDMI üzerinden sağlanırken DisplayPort ve Mini DisplayPort girişleri mevcut.

Şık LG Edge-ArcLine standı ile eğimi ayarlanabilen monitör ayrıca duvara da monte edilebiliyor. Japonya’da piyasaya sürülen LG 32QK500-W monitör modeli için 300$ fiyat etiketi belirlenmiş. Firmanın geçtiğimiz ay duyurduğu 4K çözünürlüğündeki monitör de 499$ fiyat etiketine sahipti.