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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG yeni telefonu Optimus Black için Apple, HTC, SE ve Samsung'a göndermeler içeren video yayınladı

7 yıl
46,9b
1
99
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG üst seviye akıllı telefon modellerinden Optimus Black için hazırladığı yeni tanıtım videosunda rakipleri Apple, Samsung, HTC ve Sony Ericsson'a göndermelerde bulundu. Android platformunu temel alan ve sahip olduğu 4-inç boyutundaki NOVA ekran ile ön plana çıkan Optimus Black için hazırlanan videoda performans, tasarım ve parlaklık seviyesi gibi detaylar üzerinden karşılaştırma yapılırken, yasal nedenlerden ötürü rakip firmalar ve karşılaştırmaya dahil edilen telefonlarının isimlerinin de değiştirildiğini görüyoruz.

LG'nin yeni videosuna geçmeden önce Optimus Black'in detaylarını kısaca hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Sahip olduğu işlemci platformu açısından günümüzün en hızlı telefonlarından biri olmayan Optimus Black modelinde LG, NOVA ekran teknolojisinin fark yarattığını söylüyor. 700nit parlaklık sunan NOVA ekran sayesinde açık hava kullanımında büyük avantaja sahip olduğu belirtilen telefon, 1GHz hızında çalışan Texas Instruments OMAP 3630 işlemcisi (tek çekirdekli) ve 1GB RAM ile geliyor.

Android 2.2 işletim sistemini kullanan 109 gram ağırlığındaki Optimus Black, Avrupa'da 380 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla sunuluyor.




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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Bugün optimus black'i inceleme ve satışını gerçekleştirme fırsatım oldu.Cihaz çok hafif bendeki atrix 4G'nin yanında tüy gibi kalıyor.Ekranı çok net daha önce desire vardı bende ondan çok daha iyi
Fiyatı şuanda 999 TL
Bugün bir müşteri HTC DHD almak için mağazamıza geldi.Bende bizim elimizde bulunmadğını ama cihazın şarj süresinin 1 gün bile gitmediğini ayrıca servisliğini veren teleservice denilen firmanın iyi çalışmadığını anlattım.Ki yalanda değil mayısın 9'unda yazılım yükletmek için gönderdiğim desire hala servisten gelmedi ! Müşterimiz bunları duyunca tabiki de HTC DHD'den otomatik olarak soğudu ki bence en akıllı tercihini yaptı
Demem olucakki firmalar istedikleri kadar reklam yaparsa yapsınlar herşey mağazadaki satış danışmanlarının elinde.Ben gelen müşteriye istersem Galaxy S'de satardım ama hem fiyatı yüksekti hemde bir kaç sorun mevcut cihazda
Bugün optimus black'i inceleme ve satışını gerçekleştirme fırsatım oldu.Cihaz çok hafif bendeki atrix 4G'nin yanında tüy gibi kalıyor.Ekranı çok net daha önce d...
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OverClocK1ng 7 yıl
Ben reklamı eğlenceli buldum.
Yalnız forum üyelerinin de şu "Optimus 2X ile yapsalardı daha iyi olurdu" , "Galaxy S2 daha iyi" falan gibi laflarını da komik buldum.
Sonuçta bu cihaz bizde 999 Lira , Galaxy S 2 ise ennnn az 2000 lira olacak. Ne ile neyi karşılaştırsalardı ki? LG salak mı? O kadar Dünyaca ünlü bir firmada 1 tane akıllı adam yok mu sandınız ki, Optimus 2X inin de Galaxy S2 den daha kötü olduğunu bilmeyecekler mi. Tabii ki biliyorlar. Galaxy S2 ile kapışamayacaklarına göre tabii ki şu fiyat segmentinde kendilerine daha az dişli rakipler seçecekler. Optimus 2X reklamı olsaydı o zaman Galaxy S2 ile karşılaştırmak zorunda kalırlardı ki onu niye yapıp kendilerini rezil etsinler. Tabii ki SGS2 daha yüksek.
Adamlar bence mantıklı reklam yapmış. Bu fiyata Dünyadaki en parlak ekran, pek çok cihazdan daha ince, 1Ghz ile hiç yoktan idare edecek kadar hızlı, ekranı 4 inç olup en hafif cihazlardan birisini almak isterseniz Optimus Black var demişler.
Ben reklamı başarılı buldum. Anlatılmak isteneni veriyor...
Ben reklamı eğlenceli buldum.Yalnız forum üyelerinin de şu "Optimus 2X ile yapsalardı daha iyi olurdu" , "Galaxy S2 daha iyi" falan gibi laflarını da komik ...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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Lath.Crusader 7 yıl
"Tavuk bir defa yumurtlar, onda da yaygarayı basar"
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fuckulteli 7 yıl
Reklam güzel ama uzun :)
Ayrıca, her reklamı yapılan pazarlanmaya çalışan telefonu en üst segmentteki rakibiyle karşılaştırmamak gerek.. f/p ürünü olabilir.. En üst seviyeye modeli olma gibi bir iddiası yoktur ve daha düşük bütçe ayıranlar için alternatif olabilir zaten reklamda onu anlatmak istemiş.. İşlemci gübü vs. bahsetmemiş. Oyun performansı falan..
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Tr@mmler 7 yıl
SAMSON'S GARY S. JR ve ARCHİE isimleri çok yaratıcı olmuş :D
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milyondabir 7 yıl
fiyatı yine emsallarina göre iyiymis.
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OverClocK1ng 7 yıl
O kadar adam reklamı izlemiş. Yahu kardeşim, bir tanesi bile Galaxy S2 nin normalde en ince kısmının 8.5mm olduğu ama altında bombeli bir şişkinlik olduğunu ve orasının kalınlığının da videoda zaten 9.9mm diye yazdığını görmemiş. Nerenizle izliyorsunuz anlamıyorum ki, hiç mi dikkat etmiyorsunuz arkadaşlar yaa...
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balomer 7 yıl
yapma bunu lg yapma kimi kandırıyon sen bizim
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teknofobi 7 yıl
guldurdu
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berkcombil 7 yıl
Reklamda ki oyuncaklardan bile reklamın ancak çoluk çocuğu kandırabileceğini görmeyen kaldı mı acaba


Hele son düzlükte sona kalan iPhone'u geçmesi.Kimi sona bırakıp da geçeceklerini iyi seçmişler



Black,Galaxy S'ten bile geri bir telefon.Şu haliyle de tercih konusunda biraz şüpheyle bakarım
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alibotan 7 yıl
@Fx57, Bilgilerde yer alan 1 GB RAM yanlış bir bilgi bütün sitelerde 512 MB diye geçiyor.
Saygılarımla Alibotan
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Elektroterm 7 yıl
DH Misafiri
Senin bir çok cihazı gelicek türkiyeye bunu size söyleyebilirim.Cihazları oldukça iyi ki bunu 550TLlik fiyat etiketiyle X10 miniden de anlayabilirsinizXperia Arcı açıkçası pek beğenmedim.O cihaza Adreno 205 hiç gitmemiş.Tegra 2 platformlu bi cihaz olsa çok daha iyi olurdu.Ama cihazın kamera performansı çok iyiArcı ilk açtığınızda ekranlarda çok fazla widget var ki buda insana ben nasıl karmaşık bi cihaz aldım havası veriyor.SEnin eğitimlerinden öğrendiğim kadarıyla 8 yada 10 civarında Xperia cihazı gelicek.X10-X10 Pro-X8-X8 Pro-X10 Mini-X10 Mini Pro-Xperia Arc-Xperia NeoŞahsi olarak Neonun tasarımını oldukça beğendim.Ama üzülerek söyleyebilirim ki sony eski günlerine dönmeyecek arkadaşlar...Bu arada TİM çalışanıyım {:

Kardeş miniler ne zaman geliyor.
3 inch ekran bana yetecek tuğla taşımak istemiyorumda.
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Spiel05 7 yıl

Elektroterm

DH Misafiri

Senin bir çok cihazı gelicek türkiyeye bunu size söyleyebilirim.Cihazları oldukça iyi ki bunu 550TLlik fiyat etiketiyle X10 miniden de anlayabilirsinizXperia Arcı açıkçası pek beğenmedim.O cihaza Adreno 205 hiç gitmemiş.Tegra 2 platformlu bi cihaz olsa çok daha iyi olurdu.Ama cihazın kamera performansı çok iyiArcı ilk açtığınızda ekranlarda çok fazla widget var ki buda insana ben nasıl karmaşık bi cihaz aldım havası veriyor.SEnin eğitimlerinden öğrendiğim kadarıyla 8 yada 10 civarında Xperia cihazı gelicek.X10-X10 Pro-X8-X8 Pro-X10 Mini-X10 Mini Pro-Xperia Arc-Xperia NeoŞahsi olarak Neonun tasarımını oldukça beğendim.Ama üzülerek söyleyebilirim ki sony eski günlerine dönmeyecek arkadaşlar...Bu arada TİM çalışanıyım {:


Kardeş miniler ne zaman geliyor.
3 inch ekran bana yetecek tuğla taşımak istemiyorumda.



DH misafiri geldi
X10 mini-x8-X10-Xperia arc (çok sınırlı sayıda bile olsa) stoklarda mevcut
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DH Misafiri 7 yıl
Se'nin bir çok cihazı gelicek türkiye'ye bunu size söyleyebilirim.Cihazları oldukça iyi ki bunu 550TL'lik fiyat etiketiyle X10 mini'den de anlayabilirsiniz
Xperia Arc'ı açıkçası pek beğenmedim.O cihaza Adreno 205 hiç gitmemiş.Tegra 2 platformlu bi cihaz olsa çok daha iyi olurdu.Ama cihazın kamera performansı çok iyi
Arc'ı ilk açtığınızda ekranlarda çok fazla widget var ki buda insana ben nasıl karmaşık bi cihaz aldım havası veriyor.SE'nin eğitimlerinden öğrendiğim kadarıyla 8 yada 10 civarında Xperia cihazı gelicek.X10-X10 Pro-X8-X8 Pro-X10 Mini-X10 Mini Pro-Xperia Arc-Xperia Neo
Şahsi olarak Neo'nun tasarımını oldukça beğendim.Ama üzülerek söyleyebilirim ki sony eski günlerine dönmeyecek arkadaşlar...
Bu arada TİM çalışanıyım {:
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M@U 7 yıl
Saçma olmuş. Ayrıca güzel bir konsept de değil. Yani çok alakasız noktalar karşılaştırılmış ve çarpıtılmış.

Bir de Nokia'nın hiçbir modeline yer verilmemiş olması acı. Nokia ile dalga bile geçmiyorlar artık, yani o derece silik durumda.
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El Fuego 7 yıl
1- nokia
2- lg
3- samsung


parasinin karsiligini vermekten uzak, ilk uc 5 para etmez marka...
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