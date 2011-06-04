LG yeni telefonu Optimus Black için Apple, HTC, SE ve Samsung'a göndermeler içeren video yayınladı

LG üst seviye akıllı telefon modellerinden Optimus Black için hazırladığı yeni tanıtım videosunda rakipleri Apple, Samsung, HTC ve Sony Ericsson'a göndermelerde bulundu. Android platformunu temel alan ve sahip olduğu 4-inç boyutundaki NOVA ekran ile ön plana çıkan Optimus Black için hazırlanan videoda performans, tasarım ve parlaklık seviyesi gibi detaylar üzerinden karşılaştırma yapılırken, yasal nedenlerden ötürü rakip firmalar ve karşılaştırmaya dahil edilen telefonlarının isimlerinin de değiştirildiğini görüyoruz.
LG'nin yeni videosuna geçmeden önce Optimus Black'in detaylarını kısaca hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Sahip olduğu işlemci platformu açısından günümüzün en hızlı telefonlarından biri olmayan Optimus Black modelinde LG, NOVA ekran teknolojisinin fark yarattığını söylüyor. 700nit parlaklık sunan NOVA ekran sayesinde açık hava kullanımında büyük avantaja sahip olduğu belirtilen telefon, 1GHz hızında çalışan Texas Instruments OMAP 3630 işlemcisi (tek çekirdekli) ve 1GB RAM ile geliyor.
Android 2.2 işletim sistemini kullanan 109 gram ağırlığındaki Optimus Black, Avrupa'da 380 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla sunuluyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fiyatı şuanda 999 TL
Bugün bir müşteri HTC DHD almak için mağazamıza geldi.Bende bizim elimizde bulunmadğını ama cihazın şarj süresinin 1 gün bile gitmediğini ayrıca servisliğini veren teleservice denilen firmanın iyi çalışmadığını anlattım.Ki yalanda değil mayısın 9'unda yazılım yükletmek için gönderdiğim desire hala servisten gelmedi ! Müşterimiz bunları duyunca tabiki de HTC DHD'den otomatik olarak soğudu ki bence en akıllı tercihini yaptı
Demem olucakki firmalar istedikleri kadar reklam yaparsa yapsınlar herşey mağazadaki satış danışmanlarının elinde.Ben gelen müşteriye istersem Galaxy S'de satardım ama hem fiyatı yüksekti hemde bir kaç sorun mevcut cihazda
Yalnız forum üyelerinin de şu "Optimus 2X ile yapsalardı daha iyi olurdu" , "Galaxy S2 daha iyi" falan gibi laflarını da komik buldum.
Sonuçta bu cihaz bizde 999 Lira , Galaxy S 2 ise ennnn az 2000 lira olacak. Ne ile neyi karşılaştırsalardı ki? LG salak mı? O kadar Dünyaca ünlü bir firmada 1 tane akıllı adam yok mu sandınız ki, Optimus 2X inin de Galaxy S2 den daha kötü olduğunu bilmeyecekler mi. Tabii ki biliyorlar. Galaxy S2 ile kapışamayacaklarına göre tabii ki şu fiyat segmentinde kendilerine daha az dişli rakipler seçecekler. Optimus 2X reklamı olsaydı o zaman Galaxy S2 ile karşılaştırmak zorunda kalırlardı ki onu niye yapıp kendilerini rezil etsinler. Tabii ki SGS2 daha yüksek.
Adamlar bence mantıklı reklam yapmış. Bu fiyata Dünyadaki en parlak ekran, pek çok cihazdan daha ince, 1Ghz ile hiç yoktan idare edecek kadar hızlı, ekranı 4 inç olup en hafif cihazlardan birisini almak isterseniz Optimus Black var demişler.
Ben reklamı başarılı buldum. Anlatılmak isteneni veriyor...