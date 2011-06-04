LG yeni telefonu Optimus Black için Apple, HTC, SE ve Samsung'a göndermeler içeren video yayınladı

LG üst seviye akıllı telefon modellerinden Optimus Black için hazırladığı yeni tanıtım videosunda rakipleri Apple, Samsung, HTC ve Sony Ericsson'a göndermelerde bulundu. Android platformunu temel alan ve sahip olduğu 4-inç boyutundaki NOVA ekran ile ön plana çıkan Optimus Black için hazırlanan videoda performans, tasarım ve parlaklık seviyesi gibi detaylar üzerinden karşılaştırma yapılırken, yasal nedenlerden ötürü rakip firmalar ve karşılaştırmaya dahil edilen telefonlarının isimlerinin de değiştirildiğini görüyoruz.

LG'nin yeni videosuna geçmeden önce Optimus Black'in detaylarını kısaca hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Sahip olduğu işlemci platformu açısından günümüzün en hızlı telefonlarından biri olmayan Optimus Black modelinde LG, NOVA ekran teknolojisinin fark yarattığını söylüyor. 700nit parlaklık sunan NOVA ekran sayesinde açık hava kullanımında büyük avantaja sahip olduğu belirtilen telefon, 1GHz hızında çalışan Texas Instruments OMAP 3630 işlemcisi (tek çekirdekli) ve 1GB RAM ile geliyor.

Android 2.2 işletim sistemini kullanan 109 gram ağırlığındaki Optimus Black, Avrupa'da 380 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla sunuluyor.