LG yılın 3. çeyreğini kârda kapamayı başardı ancak mobil departman zararda

Teknoloji devi LG 3. çeyreğe ilişkin mali raporunu yayınladı. Raporda TV satışlarındaki düşüş ve mobil departmanın zarar etmesi göze çarpıyor. Geçtiğimiz çeyrekte sattığı her akıllı telefondan 1.2 Cent kâr eden üretici bu kez ise 3 aylık dönemde toplam 67.8 Milyon dolar zarar etti. Bu da departmanın her günü ortalama 750 bin dolar zararla kapattığı anlamına geliyor.

Mobil departmanın satışları geçtiğimiz yıla göre %3 düşse de 14.1 Milyon satış rakamına ulaşmayı başarmış. Bu satışlarda 3.33 Milyar dolarlık bir gelir elde edilse de bu para departmanın kâr etmesine yeterli olmuyor. Bu durum geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan V10'un satış rakamlarını getirmiş durumda. Hatırlanacağı üzere V10 şimdilik sadece Güney Kore'de satılıyor, ancak son satış rakamları akıllı telefonun Kore'de en çok satılan ilk 10 model arasına giremediği hatta 15. sırada kendine yer bulduğunu gösteriyor. Şirketin kurtarıcı olarak gördüğü V10'un global pazarda ne yapacak bilinmez ancak kısa bir süre önce satışa sunulan Nexus 5X'de ikinci bir kurtarıcı olabilir.

LG Ev aletleri ve havalandırma çözümleri departmanı ise gelirlerini yükseltmeyi başarmış. Bölüm toplamda 4.09 Milyar Dolar gelir elde ederken, bu miktarın 266 Milyon doları net kâr olarak şirketin kasasına girmiş durumda. Böylece departman da kâr oranını geçtiğimiz yıla göre %6 yükseltmiş oldu.

LG Araç bileşenleri departmanı ise 410 Milyon dolarlık gelire rağmen 1.37 Milyar dolarlık zarar açıklamış durumda. Bu rakamlar ise araç departmanının çok iyi gitmediğini gösteriyor, ancak zararın gelecek için yapılan yatırımlar olması muhtemel. Araç teknolojileri geliştiren departman önümüzdeki dönemler için bu yatırımı kazanca çevirerek kâr elde etmeye başlayabilir.



Şirketin genel tablosuna baktığımızda ise 3. çeyrekte toplam 206 Milyon dolarlık bir kâr görüyoruz. TV bölümünde satışların azalması ve mobil departmanın zarar geçmesi ilerleyen dönemlerde tehlike çanlarının çalmasına sebep olabilir.

http://www.lgnewsroom.com/2015/07/lg-announces-second-quarter-2015-financial-results/

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TV pazarındaki küçülme de satışlara yansımış ve satışlar geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %7.6 seviyesinde gerilemiş, ancak TV departmanı kâr etmeye devam ediyor. Toplam satış geliri 12.69 Milyar dolar olurken bu rakamın 222.5 Milyon dolarlık bölümü net kâr olarak şirketin kasasına girmiş durumda.