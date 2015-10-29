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LG yılın 3. çeyreğini kârda kapamayı başardı ancak mobil departman zararda

Geçtiğimiz çeyrekte telefon başına 1.2 Cent kâr etmesiyle oldukça konuşulan LG Mobile bu çeyrekte ise sınırın altına düşerek zarar açıkladı. Şirket genelinde ise kârlılık devam ediyor
3 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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LG yılın 3. çeyreğini kârda kapamayı başardı ancak mobil departman zararda
 
Teknoloji devi LG 3. çeyreğe ilişkin mali raporunu yayınladı. Raporda TV satışlarındaki düşüş ve mobil departmanın zarar etmesi göze çarpıyor. Geçtiğimiz çeyrekte sattığı her akıllı telefondan 1.2 Cent kâr eden üretici bu kez ise 3 aylık dönemde toplam 67.8 Milyon dolar zarar etti. Bu da departmanın her günü ortalama 750 bin dolar zararla kapattığı anlamına geliyor.

TV pazarındaki küçülme de satışlara yansımış ve satışlar geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %7.6 seviyesinde gerilemiş, ancak TV departmanı kâr etmeye devam ediyor. Toplam satış geliri 12.69 Milyar dolar olurken bu rakamın 222.5 Milyon dolarlık bölümü net kâr olarak şirketin kasasına girmiş durumda.

Mobil departmanın satışları geçtiğimiz yıla göre %3 düşse de 14.1 Milyon satış rakamına ulaşmayı başarmış. Bu satışlarda 3.33 Milyar dolarlık bir gelir elde edilse de bu para departmanın kâr etmesine yeterli olmuyor. Bu durum geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan V10'un satış rakamlarını getirmiş durumda. Hatırlanacağı üzere V10 şimdilik sadece Güney Kore'de satılıyor, ancak son satış rakamları akıllı telefonun Kore'de en çok satılan ilk 10 model arasına giremediği hatta 15. sırada kendine yer bulduğunu gösteriyor. Şirketin kurtarıcı olarak gördüğü V10'un global pazarda ne yapacak bilinmez ancak kısa bir süre önce satışa sunulan Nexus 5X'de ikinci bir kurtarıcı olabilir. 
LG Ev aletleri ve havalandırma çözümleri departmanı ise gelirlerini yükseltmeyi başarmış. Bölüm toplamda 4.09 Milyar Dolar gelir elde ederken, bu miktarın 266 Milyon doları net kâr olarak şirketin kasasına girmiş durumda. Böylece departman da kâr oranını geçtiğimiz yıla göre %6 yükseltmiş oldu.
LG Araç bileşenleri departmanı ise 410 Milyon dolarlık gelire rağmen 1.37 Milyar dolarlık zarar açıklamış durumda. Bu rakamlar ise araç departmanının çok iyi gitmediğini gösteriyor, ancak zararın gelecek için yapılan yatırımlar olması muhtemel. Araç teknolojileri geliştiren departman önümüzdeki dönemler için bu yatırımı kazanca çevirerek kâr elde etmeye başlayabilir.

Şirketin genel tablosuna baktığımızda ise 3. çeyrekte toplam 206 Milyon dolarlık bir kâr görüyoruz. TV bölümünde satışların azalması ve mobil departmanın zarar geçmesi ilerleyen dönemlerde tehlike çanlarının çalmasına sebep olabilir. 

http://www.lgnewsroom.com/2015/07/lg-announces-second-quarter-2015-financial-results/ Yorum Yaz
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Asus535 3 yıl en beğenilen
Türkiye'ye G Pro 2'yi getirmediniz, büyük ekran telefon isteyenleri Note 3'ün kucağına bıraktınız, belliydi böyle olacağı. Neymiş? G3 satışlarını azaltmak istememişler.

Sonra G3 Beat, G4 Beat, G4 C diye modeller var. Çöp. 1 GM RAM, 8 GB Depo'lu ürünler senin gibi büyük firmaya yakışmıyor. Kendini bu seviyeye indirirsen, zarara da engel olamazsın. Düşük modellerle uğraşacağına G2'yi 1000 TL'ye çekip satmaya devam etsen, 700-800 TL'lik telefonların önüne geçerdin

Umarım G Pro 3 diye bir model çıkar da, Türkiye'ye getirirsiniz.
Türkiye'ye G Pro 2'yi getirmediniz, büyük ekran telefon isteyenleri Note 3'ün kucağına bıraktınız, belliydi böyle olacağı. Neymiş? G3 satışlarını azaltmak iste...
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Red_devil33 3 yıl
Lg g2 yi ve lg g3 ü geliştirip sunsaydı ozaman zarar etmezdi.
Lf g2 ye lazer otofocus koy pili 3100 yap ön kamerayı 5 yap arja 13 kalsın fiyatıda 1300-1400 yap bak nasıl kar editon
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Volkanbaba 3 yıl
Mobildeki zararlarının büyük kısmını lg g3 yüzünden yaşıyor olabilirler. Kronik sorunu nedeniyle her g3 kullanıcısı neredeyse servisten bir kere yeni cihaz aldi. Buna g2 nin ekran sorunlarını vs eklersek baya bir yük oluşturduğu kesin firmaya. Ben bile bir haftalık g4umu ölü pixel sorunu nedeniyle servisten degistirdim.

Yani cihaz yapılırken böyle küçük ayrıntılara dikkat edilmesse firmaların başına büyük dert açabiliyor.
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MegaWolt38 3 yıl
Adam gibi tepe model çıkarıp, devamlı yazılım desteği verirsen ayakta kalırsın. Yoksa bunların geleceği de samsung gibi olur. binlerce model olacak ama destek olmayacak.
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serhdemir 3 yıl MegaWolt38
MegaWolt38
Adam gibi tepe model çıkarıp, devamlı yazılım desteği verirsen ayakta kalırsın. Yoksa bunların geleceği de samsung gibi olur. binlerce model olacak ama destek olmayacak.

Geleceği Samsung gibi olsa daha ne istesin ki , samsung sürekli kâr açıklıyor, ama bu kârın fazla model çıkartmakla alakası yok, apple samsung pazarı domine etmiş durumda, yarın diğer firmalar samsung yada apple gibi davransalar hepten batarlar
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Pi 3 yıl
Hep diyorum lg g2 yapti. Gerisini saldi. G4 iyi olabilir. Ancak onemli bir yeniligi yok maalesef. Tek avantaji fiyati denebilir.
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Qonrul 3 yıl
g2 gibi efsane çıkarsa düzelir bence
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Asus535 3 yıl
Türkiye'ye G Pro 2'yi getirmediniz, büyük ekran telefon isteyenleri Note 3'ün kucağına bıraktınız, belliydi böyle olacağı. Neymiş? G3 satışlarını azaltmak istememişler.

Sonra G3 Beat, G4 Beat, G4 C diye modeller var. Çöp. 1 GM RAM, 8 GB Depo'lu ürünler senin gibi büyük firmaya yakışmıyor. Kendini bu seviyeye indirirsen, zarara da engel olamazsın. Düşük modellerle uğraşacağına G2'yi 1000 TL'ye çekip satmaya devam etsen, 700-800 TL'lik telefonların önüne geçerdin

Umarım G Pro 3 diye bir model çıkar da, Türkiye'ye getirirsiniz.
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King Stannis 3 yıl
Mobil sektörde herkes zarar ediyor, bi Apple bi Samsung bide vergiler sayesinde bizim devletimiz kârda geri kalan herkes zarar.
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St Batuhan 3 yıl
1.2 cent evet saçma gibi gelebilir ama ciddi manada karlar düşük, özellikle LG'nin. Adamlar sonuçta zarara ramak kalan durumlardan bahsettiği için minik kar da makul olmalı eğer hesap kitap kısmına bakmak istemezseniz. Diğer yönden şöyle düşünün:
14,1 milyon satış var ve bundan oluşan gelir 3330 milyon dolar. Yani ürün başına 234,04 dolar. Demek ki ortalama cihaz maliyeti adamların bundan yüksek kaldığı için zararda ya da bunun hemen altında olup kar elde edebilirler. Cihaz başı maliyet unsurlarına ihtimam göstermeliler.
Sony ise 6,7 milyon cihaz satmış ve gelirleri 2327 milyon dolar. Bu da cihaz başına 347,31 dolar gelir var demek. Onlar da zarar ediyor. LG'den daha yüksek cihaz başına gelir elde ediyorlar ama harcamalar yüksek kalıyor.
Tabii belirtmem gerekir ki cihaz başına gelirle cihazın maliyetini kıyaslamıyorum. Reklam çalışması ve ar-ge kısmı da dahil olarak LG'nin cihaz başı maliyeti 234 dolar civarında ve Sony'nin 347 dolardan yüksek. Elbette bu konuya kafa yormak isteyen bu dediklerimden yola çıkıp daha doğru, daha açık bir yorum yazabilir. Ben sadece olaya dair bir bakış açısı katmak, bir gidiş yolu koymak istedim.
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AMERICAN 3 yıl
Tvleri gayet güzel.
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Patren 3 yıl
hiç yoksa 206 Milyon kar yapmışlar zarar etmekten iyidir
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fuujitsu 3 yıl
1.2 cent kısmı bana da çok saçma geldi.
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