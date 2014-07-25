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LG yılın ikinci çeyreğini rekor akıllı telefon satışı ile kapattı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG yılın ikinci çeyreğini rekor akıllı telefon satışı ile kapattı

Amiral gemi modeli G3 ile özellikle ülkesinde başarılı satışlar yapan LG, yılın ikinci çeyreğine ait bilançosunda yeni rekorlara da imza attı. Firmanın Dünya Kupası'ndaki televizyon satışları da bu rekorlara katkıda bulundu.

Yılın ikinci çeyreğinde firma toplamda 15 milyar dolar gelir elde etti. Faaliyet karı yaklaşık 600 milyon dolar olurken, net kar ise 359 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rakamlar analiz beklentilerinin de üzerine çıktı.

LG ikinci çeyrekte toplam 14.5 milyon adet akıllı telefon sattı ve firma tarihinde rekor kırıldı. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 20 artış yaşanırken, 4G uyumlu modeller ağırlıktaydı. 

Aslında LG'nin yükselişi Optimus G ve Nexus 4 ile başladı diyebiliriz. Stok sıkıntısı nedeniyle pek çok ülkeye geç gitse de modeller oldukça beğenildi ve LG G2-Nexus 5 ikilisinin popülaritesini tetikledi. G3 modeli ile de LG pek çok açıdan ilki yaşadı ve bu da mali tablolara olumlu yansıdı. LG mobil bölümü 3.5 milyar dolarlık satış gelirine imza atarken, 84 milyon dolar faaliyet karı elde edildi. 

LG rekabetin sürüdürlebilir olması açısında Ar-Ge çalışmalarına da önem veriyor ve son çeyrekte yaklaşık 1.2 milyar dolarlık yatırım yapıldı. LG sonraki çeyreklerde de yükselişini sürdürmeyi bekliyor. Bilançonun açıklanması ile birlikte firmanın hisseleri de yüzde 4.2 oranında artış gösterdi.  

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india_ipekyolu 4 yıl en beğenilen
Lg G2 gibi telefonu bu fiyatlar satarsa tabiki o rakamlarıda görür. Piyasayı darma duman etti adamlar.
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revelax 4 yıl
televizyonda satılıyor 2bin tl telefonda satılıyor 2bin tl ye biri hersene degişiyor biri miladilik, sen olsan hangisine yönelirsin.
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samsung95 4 yıl
g3 al g3lü ol :))
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okan_cehapelioglu 4 yıl
doğru hamlelerin meyvesini topluyorlar
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MyWorldLife 4 yıl
LG gercekten cok iyi adimlar atiyor.Gerek fiyatlandirma gerek kalite.

Bir LG kullanicisi olarak memnunum

Sunuda soylemek lazim LG ve SAMSUNG bunlar Kore'de kardes firmalar.Bizim yaptigimiz gibi Samsung vs Lg fanboyluklari yapmiyorlar.

Bizim millet kullandigi ne varsa göklere cikartiyor.

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BekirTemel 4 yıl
G2 ye teşekkür etmeliler.
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Darısı Zony'nin de başına
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emre_fan_club 4 yıl
fiyat stratejileri iyi adamların. başkası gibi telefonu çıkarıp 2200den pusuya yatmadılar.
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LİVERPOOLYWNA 4 yıl
G3 te G2 gibi bir fiyata çıksaydı daha da artardı satışlar
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NeroWin 4 yıl
LG Google'ın Nexus projesi sayesinde yükselişe geçti.Nexus cihazları ile tecrübelendi.Nexus 4 kullanıyorum ve gerçekten memnunum.LG den Nexus 4 tasarımında çift tarafı cam olan cihazları da görmek isterim..
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DH Misafiri 4 yıl
Şahsım adına LG ayrı bi sempatim var seviyorum nedensiz. Ama gerçekten Lg2 ile Süper ataga kalktı Lg telefonda ilk defa bu kadar büyük oynadı. Çokta güzel telefon yaptılar . Lg3 çıktı Gene aynı şekilde rakiplerinden hiç bir eksigi yok gibi hatta fazlası var. Lg2 Fiyatı çok güzel yerlere geldi o fiyata alınacak en akıllı telefon bu bnce. Ben 805 'ler çıkmadan tel almıcam.Ama takipteyim :)Aslında herkes iyi telefon çıkarsın ki 1 2 yıl sonra şuanki 2bin tllik teller 500 falan olsun teknolojileride 2 katına çıksın yeni çıkacak telefonların. Artık Pc devri sona eriyor. Bi 5 seneye masaüstü kalkar. Teşekkler Hayırlı geceler.
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Tom Hagen 4 yıl
Piyasayi sallayan telefonlar cikardilar olacak tabi..

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rockclimber 4 yıl
Rekabet güzeldir. Samsung haketmediği halde ön plandaydı.
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BiqBrav3 4 yıl
Lg g2 alarak ben de katkı yaptım adamlara yani bu kadar güzel telefon yapılır mı be hemde o fiyata tabii ki rekorla kapatır adamlar.
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emre4335 4 yıl
G2 gibi bi telefondan sonra gayet normal
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