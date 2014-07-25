LG yılın ikinci çeyreğini rekor akıllı telefon satışı ile kapattı





Amiral gemi modeli G3 ile özellikle ülkesinde başarılı satışlar yapan LG, yılın ikinci çeyreğine ait bilançosunda yeni rekorlara da imza attı. Firmanın Dünya Kupası'ndaki televizyon satışları da bu rekorlara katkıda bulundu.





Yılın ikinci çeyreğinde firma toplamda 15 milyar dolar gelir elde etti. Faaliyet karı yaklaşık 600 milyon dolar olurken, net kar ise 359 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rakamlar analiz beklentilerinin de üzerine çıktı.





LG ikinci çeyrekte toplam 14.5 milyon adet akıllı telefon sattı ve firma tarihinde rekor kırıldı. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 20 artış yaşanırken, 4G uyumlu modeller ağırlıktaydı.





Aslında LG'nin yükselişi Optimus G ve Nexus 4 ile başladı diyebiliriz. Stok sıkıntısı nedeniyle pek çok ülkeye geç gitse de modeller oldukça beğenildi ve LG G2-Nexus 5 ikilisinin popülaritesini tetikledi. G3 modeli ile de LG pek çok açıdan ilki yaşadı ve bu da mali tablolara olumlu yansıdı. LG mobil bölümü 3.5 milyar dolarlık satış gelirine imza atarken, 84 milyon dolar faaliyet karı elde edildi.





LG rekabetin sürüdürlebilir olması açısında Ar-Ge çalışmalarına da önem veriyor ve son çeyrekte yaklaşık 1.2 milyar dolarlık yatırım yapıldı. LG sonraki çeyreklerde de yükselişini sürdürmeyi bekliyor. Bilançonun açıklanması ile birlikte firmanın hisseleri de yüzde 4.2 oranında artış gösterdi.