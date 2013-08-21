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LG yöneticisi, yoldaki ürünleri hakkında konuştu

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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LG yöneticisi, yoldaki ürünleri hakkında konuştu

Elektronik dünyasının büyük oyuncularından LG’nin Bulgaristan operasyonunun başındaki isim Dimitar Valev, verdiği röportajda firmanın yolda olan ürünleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dnevnik.bg sitesine konuşan yöneticinin açıklamalarına göre firmanın yakın zamanda hem tablet, hem akıllı telefon hem de akıllı saat alanlarında ürünler bulunuyor. Tablet konusundaki açıklamalarıyla birkaç gün önce Bluetooth sertifikasyonunda ismi geçen V500 iddialarını üstü kapalı olarak doğrulayan Valev, akıllı telefon alanında 5.5 inçlik Optimus G Pro ile gelecek yılın başında Firefox OS’li akıllı telefonu satışa sunacaklarını söyledi.

Ürünler arasında en dikkat çeken açıklama ise şüphesiz akıllı saat alanında oldu. Birkaç sene önce lanse edilen GD910 akıllı saatine değinen yönetici, yeni akıllı saatin esnek LCD teknolojisiyle öne çıkabileceğine işaret ederken, donanımsal yetenekleriyle ilgili şimdilik susmayı tercih ettiğini söyledi.


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Guest-0DECB8E5A 5 yıl
Akilli saatleri samsung apple gibi markalar cikarmali bnce ilk cunku teknolojiyi kullaniyorlar , diger markalarda bunlardan esinlenerek yola cikabilir
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DH Misafiri 5 yıl
Yeni ürünlerin gelmesi güze. Bir şey ve bu arada bugün lg optumus l9 model Telefonuna bugün güncelleme geldi.
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Guest-0DECB8E5A 5 yıl
LG'nin son 2-3 yaptigi telefon cok iyi gercekten G2'yle birlikte tam not aldi zaten , son zamanlarda iyi isler cikariyor LG'nin tek eksigi guncelleme desteginin olmamasi , guncellemelerin arkasinda durmuyor , bence cok ucmamali piyasada iPad ve samsungun tabletleri varken tablet cikarmasi pek akil isi degil ama beklemek lazim bakalim belki G2 deki gibi bir surpriz yaparlar
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bu büyük oyuncuların neden wp değilde firefoxa yöneldiklerini anlayamadım firefox'ta bişey var hem ücretsiz olması bide stabilse androidi bile tehdit eder
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RayMcCall 5 yıl
Lg yoneticisi guncellemelerden de haber versin bir zahmet
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JohnnyCash 5 yıl
firefox sistemini cok merak ediyorum umarım dandroid gibi ram öğütücü olmaz(android kullanıyorum)
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