LG yöneticisi, yoldaki ürünleri hakkında konuştu

Elektronik dünyasının büyük oyuncularından LG’nin Bulgaristan operasyonunun başındaki isim Dimitar Valev, verdiği röportajda firmanın yolda olan ürünleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dnevnik.bg sitesine konuşan yöneticinin açıklamalarına göre firmanın yakın zamanda hem tablet, hem akıllı telefon hem de akıllı saat alanlarında ürünler bulunuyor. Tablet konusundaki açıklamalarıyla birkaç gün önce Bluetooth sertifikasyonunda ismi geçen V500 iddialarını üstü kapalı olarak doğrulayan Valev, akıllı telefon alanında 5.5 inçlik Optimus G Pro ile gelecek yılın başında Firefox OS’li akıllı telefonu satışa sunacaklarını söyledi.

Ürünler arasında en dikkat çeken açıklama ise şüphesiz akıllı saat alanında oldu. Birkaç sene önce lanse edilen GD910 akıllı saatine değinen yönetici, yeni akıllı saatin esnek LCD teknolojisiyle öne çıkabileceğine işaret ederken, donanımsal yetenekleriyle ilgili şimdilik susmayı tercih ettiğini söyledi.