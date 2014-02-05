LG'den 3 SIM kart destekli Optimus L1 II Tri





Gelişmekte olan ülke pazarlarında daha çok tercih edilen birden fazla SIM kart desteği, dev üreticilerin bu bölgelere yönelik cihazlarında da vazgeçilmez unsurlardan birisi oluyor. Bunlardan birisi olan LG, 3 adet SIM kart desteği sunan Optimus L1 II Tri modelini tanıttı.





Alt seviye akıllı telefonlarında Optimus ismini kullanmaya devam eden LG, SIM kart geçişleri için menü tuşlarının yanında atanmış bir butona da yer veriyor.





3 inçlik ekranında 240x320 piksel çözünürlük sunan Optimus L1 II Tri, 512MB RAM, Android 4.1 işletim sistemi, 3G, 4GB artırılabilir hafıza, 2MP çözünürlükte arka kamera ve 1540mAh gücünde batarya şeklinde özelliklere sahip.





Cihazın kamera yazılımı insanların Peynir demesi ile fotoğraf çekebiliyor ve bu tanım istenirse farklı bir kelime ile değiştirilebiliyor. Optimus L1 II Tri hali hazırda Brezilya'da 127$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Global pazarlara ne zaman geleceği ise bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/LG-Optimus-L1-II-Tri-offers-triple-SIM-capabilities-and-Android-Jelly-Bean_id52207