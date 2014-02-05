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LG'den 3 SIM kart destekli Optimus L1 II Tri

5 yıl
9,4b
1
39
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG'den 3 SIM kart destekli Optimus L1 II Tri

Gelişmekte olan ülke pazarlarında daha çok tercih edilen birden fazla SIM kart desteği, dev üreticilerin bu bölgelere yönelik cihazlarında da vazgeçilmez unsurlardan birisi oluyor. Bunlardan birisi olan LG, 3 adet SIM kart desteği sunan Optimus L1 II Tri modelini tanıttı.

Alt seviye akıllı telefonlarında Optimus ismini kullanmaya devam eden LG, SIM kart geçişleri için menü tuşlarının yanında atanmış bir butona da yer veriyor. 

3 inçlik ekranında 240x320 piksel çözünürlük sunan Optimus L1 II Tri, 512MB RAM, Android 4.1 işletim sistemi, 3G, 4GB artırılabilir hafıza, 2MP çözünürlükte arka kamera ve 1540mAh gücünde batarya şeklinde özelliklere sahip.

Cihazın kamera yazılımı insanların Peynir demesi ile fotoğraf çekebiliyor ve bu tanım istenirse farklı bir kelime ile değiştirilebiliyor. Optimus L1 II Tri hali hazırda Brezilya'da 127$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Global pazarlara ne zaman geleceği ise bilinmiyor.  

http://www.phonearena.com/news/LG-Optimus-L1-II-Tri-offers-triple-SIM-capabilities-and-Android-Jelly-Bean_id52207 Yorum Yaz
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AppleFans 5 yıl en beğenilen seven44
seven44
üç sim ama pil 1540mAh


3 inc ekran ve o dusuk donanima gore cok bile. Insanlarin gozdunde buyuttugu iphonelar kadar pili var iste.
seven44üç sim ama pil 1540mAh3 inc ekran ve o dusuk donanima gore cok bile. Insanlarin gozdunde buyuttugu iphonelar...
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Yanıtla +17
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frislusw 5 yıl kurugürültü
kurugürültü
Kitkat gelir mi ??? :P

Buna kitkat gelme ihtimali iphone veya windows phone a kitkat gelme ihtimali ile ayni
kurugürültüKitkat gelir mi ??? :PBuna kitkat gelme ihtimali iphone veya windows phone a kitkat gelme ihtimali ile ayni
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Satoshi Nakamoto 5 yıl
1-2-3 diye telefon mu olur?
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acura07 5 yıl
her telefona amiral muamelesi yapılmasa?
3 hat icin 2 3 tane telefon kullanıyorlar her telefon herkeze yonelik olmaz... ihtiyaç a gore cikmis telefon...
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Godolphin 5 yıl
5 5 5 olsun bizim olsun :D
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Frankdal 5 yıl
2 MP
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Umutcan 5 yıl
Android işletim sistemli telefonlara 512mb ram koymaktan vazgeçseler artık...
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BluetoothGuy 5 yıl
Bir tek "peynir" özelliği dikkatimi çekti
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cosica 5 yıl BluetoothGuy
DD99

Bir tek "peynir" özelliği dikkatimi çekti


İyi işte PEYNİR-EKMEK gibi satar
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okan_cehapelioglu 5 yıl
donanım yerlerde
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DH Misafiri 5 yıl
iş için 2-3 telefon kullananlar yaşadı şarjı da uzun süre dayanıyodur LG bunu iyi düşünöüş
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benkimim50 5 yıl
sayın haberi yazan yetkili sonda telefonun kamerası hakkında bilgi verirken hatalı bilgi vermişsiniz o uygulma zaten çoğu android lg telefonda var. o özelliğin tam adı cheese shutter peynir diyince çekmiyor.cheese,smile,whisky,kimchi,lg bunlardan herhangi birini derseniz fotoğraf çekiyor.cheese değiştirip yerine lg konmuyor.çeviri yaparken küçük bir hata yapmışsınız düzeltirmisiniz lütfen tüketici yanlış bilgilenmesin.
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Master_Evil 5 yıl
isim konusunda aşmışlar
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lvlehlvlet 5 yıl
Çift hafıza kartı yuvası da koysalardı + hava katardı!.Ben sanmıyorum 10 kişide 2 kişinin 3 sim kullandığını.....
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Limon- 5 yıl
Üçte yetmez beş taneee....



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RockConn 5 yıl
Sanki 'Çapkın'lara özel olmuş :')
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