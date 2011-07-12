LG'den Android 2.3 işletim sistemli giriş seviyesi akıllı telefon; Optimus Net

Optimus Black ve Optimus 3D gibi üst seviye akıllı telefonlarıyla gündemde olan LG, düşük maliyetli yeni bir Android telefon hazırladı. P960 kodunu taşıyan Optimus Net isimli yeni telefon, firma adına yüksek satış başarısı elde eden Optimus One modelinin yerini alacak gibi görünüyor. 113.5 x 59 x 12.1 mm boyutlarında ve 122 gram ağırlığında olan telefon, 3.2-inç büyüklüğünde ve 480 x 320 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip.





Qualcomm'un 800MHz'de çalışan MSM7227 işlemcisinden güç alan Optimus Net, 512MB RAM ile geliyor. 3 Megapiksel çözünürlüğünde, oto-fokus destekli kamera ile donatılan telefonun diğer özellikleri arasında microSD kart slotu,aGPS, 802.11n WiFi, uyumlu cihazlarla dosya paylaşımı için DLNA desteği, Bluetooth 3.0, FM Radyo, USB portu ve 1500 mAh kapasiteli pil gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.





Android 2.3 işletim sistemiyle gelen LG Optimus Net, Avrupa'da 199 Avro seviyesinden satın alınabilecek.