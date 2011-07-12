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LG'den Android 2.3 işletim sistemli giriş seviyesi akıllı telefon; Optimus Net

7 yıl
10,3b
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5
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Optimus Black ve Optimus 3D gibi üst seviye akıllı telefonlarıyla gündemde olan LG, düşük maliyetli yeni bir Android telefon hazırladı. P960 kodunu taşıyan Optimus Net isimli yeni telefon, firma adına yüksek satış başarısı elde eden Optimus One modelinin yerini alacak gibi görünüyor. 113.5 x 59 x 12.1 mm boyutlarında ve 122 gram ağırlığında olan telefon, 3.2-inç büyüklüğünde ve 480 x 320 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip.

Qualcomm'un 800MHz'de çalışan MSM7227 işlemcisinden güç alan Optimus Net, 512MB RAM ile geliyor. 3 Megapiksel çözünürlüğünde, oto-fokus destekli kamera ile donatılan telefonun diğer özellikleri arasında microSD kart slotu,aGPS, 802.11n WiFi, uyumlu cihazlarla dosya paylaşımı için DLNA desteği, Bluetooth 3.0, FM Radyo, USB portu ve 1500 mAh kapasiteli pil gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.

Android 2.3 işletim sistemiyle gelen LG Optimus Net, Avrupa'da 199 Avro seviyesinden satın alınabilecek. 

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draconist 7 yıl
480×800 çözünürlüğünde 3.8 inch ekran ve 5MP LED Flaşlı kamerası ile Huawei kağıt üzerinden daha üstün görünüyor ama Huaweideki kamera 5mp diye geçse de 3mp kalitesinde olduğu herkez tarafından bilinen bir şey, LG nin camerası 3piksel olmasına rağmen 5mp huaweiden daha zayıf olabileceğini sanmıyorum.

Birde Huawei 720p video çekimini 30 fps olarak yapıyordu, bu telefonun video çekim kalitesi henüz meçhul.

Yalnız özellik bazında ele aldığımızda 500-550TL den fazla etmeyecek orta sınıf ama yeterli bir telefon gibi görünüyor. O fiyatlardan gelirse alanı pişman etmez.

En büyük alternatifi Huawei ideos x5, zaten bu firma turkcell vınn ve t10 u üreten firma, ayrıca kvk güvencesinde ve uygun fiyatı ile alınabilir diye düşünüyorum.

Huawei'yi merak edenler aşağıdaki linkden video incelemesini izleyebilir.
donanimhaber.com/...
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emmrree1990 7 yıl
LG Samsung'un 1 yıldır yaptığını yeni yapmaya başladı. Pazar payı hak getire!
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MagicSnipeR 7 yıl
Tek eksiği ekran çözünürlüğünün ortalamanın altında olması ama boyutuna göre harika özellikler barındırıyo ülkemize 550-600 TL gibi gelirse alabileceğim bir telefon olmuş :) 800mhz işlemcinin yanında adnero 205 gpu varmı acaba ?
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damn2u 7 yıl
Biraz küçük gözüküyor boyut olarak fakat orta segmente gelebilecek en iyi telefonlardan birisi olmuş. LG firmasının modellerini pek beğenmem fakat son dönemdeki Optimus Black ve bu Net modeli gerçekten çok ilgi çekici/başarılı telefonlar kategorisinde yer alacaklar gibi gözüküyor.
Fiyatı Türkiyede 500-550TL olursa direkt alırım/aldırırım bu telefonu. ^^
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Kissed by Fire 7 yıl
Ülkemize gelişi 600 liradan aşağı olmayacaktır ve Huawei X5ten bir gömlek alt cihaz. Alanı olur ama biraz araştıran insan almaz
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