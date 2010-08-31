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LG'den IFA 2010'da 31 inç boyutlu 3D OLED TV'sini tanıtacak

LG'den IFA 2010'da 31 inç boyutlu 3D OLED TV'sini tanıtacak.
8 yıl
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Televizyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden LG, IFA 2010'da yeni 3D teknolojili ürününü tanıtacak. LG'nin 3D teknolojisi ile ürettiği TV, tasarımı ve sahip olduğu teknoloji ile dikkat çekiyor.

LG'nin prototip olarak hazırladığı televizyon OLED teknolojisi ile üretildi. LG'nin 3D OLED olarak hazırladığı televizyon 31 inç boyutunda hazırlandı. Tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmesi beklenen LG 3D OLED TV, 0.11 inç'lik kalınlığa sahip.

LG'nin IFA 2010'da tanıtımını yapacağı 31 inç'lik ultra ince 3D OLED TV hakkında yeni detayların kısa bir süre içinde gün ışığına çıkması bekleniyor.


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Hobar 8 yıl
hayalimdeki monitör
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sangreal_1905 8 yıl
resmen kagıt gıbı uflesem ucucak sankı :D
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trimaxsahinabi 8 yıl
11" sony oled ekran uzun zaman önce piyasadaydı. ve uzun bir süre carrefour'da bir elektronik mağazasınn vitrininde 11 bin küsürlük fiyatıyla sergilendi. inç başına bin tl.
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Batuist 8 yıl
OLED monitör gelmeden TVsi çıkıyor.. gerçi çıkmıyor sadece prototipmiş.. Kimbilir belki seri üretime girer ama bu yıllar sürebilir.. Yalnız dikkatimi çeken bir nokta da o alttaki kasa yerine monitörün kalınlığını biraz daha artırsalarmış yani o kasa hiç olmasa imiş duvara asmak için çok ideal olurmuş.. masa üstünde kullanacaklar içinde portatif bir ayak olurdu.. yani 0.11cm kalınlığın olacağına 0.5cm kalınlığın olsun o kasa olmasın..
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