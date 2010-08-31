LG'den IFA 2010'da 31 inç boyutlu 3D OLED TV'sini tanıtacak.

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden LG, IFA 2010'da yeni 3D teknolojili ürününü tanıtacak. LG'nin 3D teknolojisi ile ürettiği TV, tasarımı ve sahip olduğu teknoloji ile dikkat çekiyor.

LG'nin prototip olarak hazırladığı televizyon OLED teknolojisi ile üretildi. LG'nin 3D OLED olarak hazırladığı televizyon 31 inç boyutunda hazırlandı. Tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmesi beklenen LG 3D OLED TV, 0.11 inç'lik kalınlığa sahip.

LG'nin IFA 2010'da tanıtımını yapacağı 31 inç'lik ultra ince 3D OLED TV hakkında yeni detayların kısa bir süre içinde gün ışığına çıkması bekleniyor.