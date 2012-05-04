LG'den Samsung Galaxy S III'e rakip: 2GB bellekli Optimus LTE2

Samsung Galaxy S III'ün sahneye çıkmasıyla birlikte diğer üreticiler de yeni modellerini duyurmaya başladılar. Bu aşamada ilk hamle bir diğer Güney Koreli üretici olan LG'den geldi ve şirket, Optimus LTE2 adını verdiği yeni telefonunu duyurdu. Güçlü donanım özellikleriyle dikkat çeken Optimus LTE2'nin en dikkat çekici yanı; sahip olduğu ekran teknolojisi ve yüksek bellek kapasitesi. Yüksek çözünürlüklü gerçek IPS ekran ile aynı segmentteki diğer telefonlara göre daha yüksek görüntü kalitesi sunduğu belirtilen telefon aynı zamanda 2GB RAM ile performans noktasındaki iddiasını da gözler önüne seriyor.

LG tarafından kullanılan işlemci modeli hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, dört çekirdekli bir işlemci ile gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Kablosuz şarj özelliği ile donatılan Optimus LTE2'nin bir başka önemli özelliği ise 2150 mAh kapasiteli pil ile geliyor oluşu. LG yaptığı açıklamalarda pil ömrünü %40 arttırdığını ifade ediyor. Android 4.0 işletim sisteminin kullanıldığı telefon aynı zamanda aından da anlaşılabileceği üzer 4G iletişim altyapısına da destek sunuyor. Bu ayın ortalarına doğru satışa sunulması beklenen Optimus LTE2 için detaylar geldikçe paylaşmayı sürdüreceğiz.