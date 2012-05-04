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LG'den Samsung Galaxy S III'e rakip: 2GB bellekli Optimus LTE2

7 yıl
11,4b
1
125
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy S III'ün sahneye çıkmasıyla birlikte diğer üreticiler de yeni modellerini duyurmaya başladılar. Bu aşamada ilk hamle bir diğer Güney Koreli üretici olan LG'den geldi ve şirket, Optimus LTE2 adını verdiği yeni telefonunu duyurdu. Güçlü donanım özellikleriyle dikkat çeken Optimus LTE2'nin en dikkat çekici yanı; sahip olduğu ekran teknolojisi ve yüksek bellek kapasitesi. Yüksek çözünürlüklü gerçek IPS ekran ile aynı segmentteki diğer telefonlara göre daha yüksek görüntü kalitesi sunduğu belirtilen telefon aynı zamanda 2GB RAM ile performans noktasındaki iddiasını da gözler önüne seriyor.
LG tarafından kullanılan işlemci modeli hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, dört çekirdekli bir işlemci ile gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Kablosuz şarj özelliği ile donatılan Optimus LTE2'nin bir başka önemli özelliği ise 2150 mAh kapasiteli pil ile geliyor oluşu. LG yaptığı açıklamalarda pil ömrünü %40 arttırdığını ifade ediyor. Android 4.0 işletim sisteminin kullanıldığı telefon aynı zamanda aından da anlaşılabileceği üzer 4G iletişim altyapısına da destek sunuyor. Bu ayın ortalarına doğru satışa sunulması beklenen Optimus LTE2 için detaylar geldikçe paylaşmayı sürdüreceğiz.

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marseltalon 7 yıl en beğenilen
bunu bekleyelim bakalım,nasılsa bekleme konusunda uzman olduk...
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kukilio 7 yıl
sapsal lg! yahu o kadar imkan var elinde kullanmayi bilmiyosun.. boylesi bi telefonu uretecek kapasiten var ama ne bi tanitimin ne bi reklam calisman ne de yazilim destegin var ki ilk basta gelir bu.. azcik kafayi calistirsa nal toplatir android rakiplerine...
sapsal lg! yahu o kadar imkan var elinde kullanmayi bilmiyosun.. boylesi bi telefonu uretecek kapasiten var ama ne bi tanitimin ne bi reklam calisman ne de yaz...
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GaMeLeCtROniCa 7 yıl
cıksın bakalım görelim ama lg yazılım konusunda destegi su anki gibi devam ederse sınıfta kalır
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1 Avatar
RockForLive 6 yıl
Koseleri duz olsa s2 cakmasi dersiniz. Kavisli olsa s3 cakmasi. Allah bilir ekran uzasa ip5 cakmasi olur. Lan adamlar ne yapsin ucgen telefon mu bekliyorsunuz
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DH Misafiri 6 yıl
bence bu lg samsungu resmen taklıt edıyor ya cıkardıgı telefonlara baksana s2 tıpınde kıskandıgı ıcın bılmıyorkı nasıl bır tasarım cıkarsın ortaya neden htc ve ya sonyı taklıt edemıyor çünkü samsung kıskanılıyor iphone neden sonye htcye dava acmadıda benı taklıt edıyor dıye samsunga dava actı baska rakıp bulamadı dıyer markalarda taklıt yapıyor neden samsungu hedef sectı bas edemedı satıs rekorları kıran bır telefon s2 s3 baska tamımam hız kalıte performans ergonomık tasarım herseyıyle samsung ön planda cıktı lg zaten piyasadan siliniyordu nerdeyse yenı yenı uyanmaya başladı samsung satış rekoru kırıyor lg uyuyor telefonun şeklıne bır bakın s2 tasarımı aynı 2gb rammış peh o ramla yıne s3ü gecemez iyiki varsın SAMSUNG BY KOREA
2 Yanıt Yanıtla
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şazenuş 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
bence bu lg samsungu resmen taklıt edıyor ya cıkardıgı telefonlara baksana s2 tıpınde kıskandıgı ıcın bılmıyorkı nasıl bır tasarım cıkarsın ortaya neden htc ve ya sonyı taklıt edemıyor çünkü samsung kıskanılıyor iphone neden sonye htcye dava acmadıda benı taklıt edıyor dıye samsunga dava actı baska rakıp bulamadı dıyer markalarda taklıt yapıyor neden samsungu hedef sectı bas edemedı satıs rekorları kıran bır telefon s2 s3 baska tamımam hız kalıte performans ergonomık tasarım herseyıyle samsung ön planda cıktı lg zaten piyasadan siliniyordu nerdeyse yenı yenı uyanmaya başladı samsung satış rekoru kırıyor lg uyuyor telefonun şeklıne bır bakın s2 tasarımı aynı 2gb rammış peh o ramla yıne s3ü gecemez iyiki varsın SAMSUNG BY KOREA

Sacmalamissin

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marine-gear 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bence bu lg samsungu resmen taklıt edıyor ya cıkardıgı telefonlara baksana s2 tıpınde kıskandıgı ıcın bılmıyorkı nasıl bır tasarım cıkarsın ortaya neden htc ve ya sonyı taklıt edemıyor çünkü samsung kıskanılıyor iphone neden sonye htcye dava acmadıda benı taklıt edıyor dıye samsunga dava actı baska rakıp bulamadı dıyer markalarda taklıt yapıyor neden samsungu hedef sectı bas edemedı satıs rekorları kıran bır telefon s2 s3 baska tamımam hız kalıte performans ergonomık tasarım herseyıyle samsung ön planda cıktı lg zaten piyasadan siliniyordu nerdeyse yenı yenı uyanmaya başladı samsung satış rekoru kırıyor lg uyuyor telefonun şeklıne bır bakın s2 tasarımı aynı 2gb rammış peh o ramla yıne s3ü gecemez iyiki varsın SAMSUNG BY KOREA

bu nasıl bir yorumdur yeter artık kapatsınlar şu misafir üye saçmalığını

hatırlatmak istedim iphone yokken lg marka dokunmatik ekranlı telefon vardı iphone un ekranını lg yapıyor.
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şazenuş 7 yıl
Sağlam cihaza benziyor.bu optimus 4x değil mi?
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DARTH_BLACK 7 yıl
LG donanımsal olarak dikkat çekmek istiyor ama ne o kadar donanıma 2150 mah batarya dayanır nede o tasarımlı telefonu alan olur.Ayrıca yazılımsal eksiklikler büyük sıkıntı lg de.
Telefonlar ülkemize gelsin,elle tutulur olsun millet zaten karar vericek ama birde şöyle bir durum var,herkez atlıyor oda bu tasarım konusunda ağır patent koşulları yüzünden samsung ve diğer doğu ülkeleri yeni tasarım yapamıyorlar.Ya iphone yada sony yada nokia gibi markalar yok o şekil şemail bize ait diyerekden patent davası açıyor bu markalara dolayısı ile şuan s3 telefonundaki tasarım tartışmasının temel sıkıntısı bu malesef.s2 çıkarıldı apple dava açdı bizi taklit ediyor diye,şimdi samsung ne yapsın? haliyle böyle kütük kütük telefonlar çıkıyor.Bence s3 tasarımı bu lg tasarımana göre iyi ama ben şahsen tasarım konusunda htc yi beğeniyorum,onlar güzel tasarım yapıyorlar ama samsung birebir yada yakın bir kopya yapamıyor artık,işler değişdi yani ve her başlıkda şu tasarım tartışması sıkdı artık.
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alveyns 7 yıl
Lg nin yazılım olayını halletmesi lazım öncelikle tasarım ve özellikler güzel gözüküyor s3 ün yarattığı hayal kırıklığını giderebilir tasarım açısından
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tahayasin1 7 yıl
Selam
Bu bir LG

Her nekadar kagit üzerinde S3'ten üstün donanima sahip görüsde yine de S3 bir cok testte bayragi gögüsler (Herzamanki gibi)
Ama 2012 yili cinde bu tür donanimlarin cikmasi cok cok iyi, buda demek oluyorki asil kizisma 2013 yilinda olacak
Samsung GS4 seneye bunlarin altinada kalmayacaktir mecburi olarak üste cikacaktir. yani hicbir seyden ödün vermiyecektir ki zten ellerinde mevcut halahazirda sakli bulunan donanimlar bunlar.
Saygilar...
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legend_01 7 yıl
4 çekirdek ve 2 gb ram fena olur fakat lg tasarım anlamında kötü telefon çıkarıyor
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DH Misafiri 7 yıl
lg nin zaafı günceleme sorunu acaba sadece türkiye ye has mı anlamadım adamlar kendi sitesini bile güncelemiyo yaa yoksa değil o samsung ona rakip olamaz gerçekten her iki markayıda kullanan biriyim samsung in satış sonrası hizmetler tekdir edilir cinsten tabi güncellemeleride lg de sat sonra ilgilenme mantığı var garip bir durum
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dodomoco 7 yıl
Ram konusu iyi olmus android 4.0 cok ram yiyor htc one xin 1gb raminin 600u hep dolu
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Mult!_61 7 yıl
haberi kopyalayıp alıyorsunuz bari onu düzgün yapın sayın editörler. haberi aslında lte2 nin ekranında 1090 Tru Hd IPS olacagı söyleniyor.
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make.believe 7 yıl
Şaka mı bunlar ya? Ben daha bu yaz rami 2gb yaptım

Edit: bilgisayarın tabi
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elmatadori 7 yıl
rami bu kadar fazla diyenlere sözüm yahu adamlar size mi yapıyor git sende rami az olan tel al kafana silah dayayarak mı aldırıyolar ?? herkesin ihtiyacına göre teller var piyasada 2gb ram isteyende vardır illa gider onlar alır bencede fazlada gereksiz demiyorum..iyi işte çıkarsınlar bir marka tek eli olmasın iyi teller iyi fiyatlardan gitsin ürünlerin kalitesi artsın iyi fiyata iyi ürün alalım artık
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limitsizim 7 yıl
valla bu rekabete bayiliyorum aferin lg ye diger cihazlarin ram cimriligini gormus o rekabet icin bunu arttirmis artik bir sonraki cihazlarda diger firmalarda arttirir
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