LG'den Samsung Galaxy S III'e rakip: 2GB bellekli Optimus LTE2

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung Galaxy S III'ün sahneye çıkmasıyla birlikte diğer üreticiler de yeni modellerini duyurmaya başladılar. Bu aşamada ilk hamle bir diğer Güney Koreli üretici olan LG'den geldi ve şirket, Optimus LTE2 adını verdiği yeni telefonunu duyurdu. Güçlü donanım özellikleriyle dikkat çeken Optimus LTE2'nin en dikkat çekici yanı; sahip olduğu ekran teknolojisi ve yüksek bellek kapasitesi. Yüksek çözünürlüklü gerçek IPS ekran ile aynı segmentteki diğer telefonlara göre daha yüksek görüntü kalitesi sunduğu belirtilen telefon aynı zamanda 2GB RAM ile performans noktasındaki iddiasını da gözler önüne seriyor.
LG tarafından kullanılan işlemci modeli hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, dört çekirdekli bir işlemci ile gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Kablosuz şarj özelliği ile donatılan Optimus LTE2'nin bir başka önemli özelliği ise 2150 mAh kapasiteli pil ile geliyor oluşu. LG yaptığı açıklamalarda pil ömrünü %40 arttırdığını ifade ediyor. Android 4.0 işletim sisteminin kullanıldığı telefon aynı zamanda aından da anlaşılabileceği üzer 4G iletişim altyapısına da destek sunuyor. Bu ayın ortalarına doğru satışa sunulması beklenen Optimus LTE2 için detaylar geldikçe paylaşmayı sürdüreceğiz.
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Sacmalamissin
bu nasıl bir yorumdur yeter artık kapatsınlar şu misafir üye saçmalığını
hatırlatmak istedim iphone yokken lg marka dokunmatik ekranlı telefon vardı iphone un ekranını lg yapıyor.
Telefonlar ülkemize gelsin,elle tutulur olsun millet zaten karar vericek ama birde şöyle bir durum var,herkez atlıyor oda bu tasarım konusunda ağır patent koşulları yüzünden samsung ve diğer doğu ülkeleri yeni tasarım yapamıyorlar.Ya iphone yada sony yada nokia gibi markalar yok o şekil şemail bize ait diyerekden patent davası açıyor bu markalara dolayısı ile şuan s3 telefonundaki tasarım tartışmasının temel sıkıntısı bu malesef.s2 çıkarıldı apple dava açdı bizi taklit ediyor diye,şimdi samsung ne yapsın? haliyle böyle kütük kütük telefonlar çıkıyor.Bence s3 tasarımı bu lg tasarımana göre iyi ama ben şahsen tasarım konusunda htc yi beğeniyorum,onlar güzel tasarım yapıyorlar ama samsung birebir yada yakın bir kopya yapamıyor artık,işler değişdi yani ve her başlıkda şu tasarım tartışması sıkdı artık.
Bu bir LG
Her nekadar kagit üzerinde S3'ten üstün donanima sahip görüsde yine de S3 bir cok testte bayragi gögüsler (Herzamanki gibi)
Ama 2012 yili cinde bu tür donanimlarin cikmasi cok cok iyi, buda demek oluyorki asil kizisma 2013 yilinda olacak
Samsung GS4 seneye bunlarin altinada kalmayacaktir mecburi olarak üste cikacaktir. yani hicbir seyden ödün vermiyecektir ki zten ellerinde mevcut halahazirda sakli bulunan donanimlar bunlar.
Saygilar...
Edit: bilgisayarın tabi
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