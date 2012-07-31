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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG'den akıllı telefon ile kontrol edilebilen fırın; Lightwave Oven

6 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Shady
Haber Editörü
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Bir firmanın birçok alanda deneyim sahibi olması, ürünlerin entegrasyonu konusunda onu bir adım daha öne çıkarıyor. Bunun örneğini hem dayanıklı tüketim malları hem de elektronik sektörünün deneyimli isimlerinden LG’de görmek mümkün.

Firmanın şimdilik Güney Kore pazarında satışa sunduğu dayanıklı tüketim mallarından Lightwave Oven isimli fırını, akıllı telefonlara yüklenecek küçük bir uygulama ile uzaktan rahatlıkla kontrol edilebiliyor; birkaç dokunuşla fırının derecesini ya da çalışma süresini ayarlanabiliyor. Öte yandan halojen ışık teknolojisini kullanan Lighwave Oven; mikrodalga, ızgara, konveksiyon ya da fermantasyon fırını olarak kullanılabilmekte.

Şimdilik Güney Kore’de 475 avroluk etiketiyle son tüketiciyle buluşan fırının, önümüzdeki dönemde diğer pazarlarda satışa sunulması bekleniyor.


http://www.pocket-lint.com/news/46704/lg-lightwave-oven-smartphone-control Yorum Yaz
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darkaura 6 yıl en beğenilen
CoreXXX
şimdi akıllı telefon ile kontol edilince ne geçio elimize anlamadım. ben çok teklojiğim felanmı diyor kullanan içinden acaba.

evden disari bile ciksaniz firinin durumunu takip edebilirsiniz. firinda yemek unutmazsiniz. telefondan tarife gore pisirme programlari yukleyebilirsiniz. yani bir ise yarar ama bu kadar digitallesme maliyetinin yaninda kabul ediyorum cok ufak kazanclar.
ote yandan bu maliyettler hep boyle kalmiyacak. su an pc calistirabilcek gucte bir arm islemcinin maliyeti 10-15$. ustelik gpu, modem gibi pek cok parcalar entegre icine dahil. yakin gelecekde 1$dan ucuza tam bir bilgisayar gorevi gorcek yongalar gelecek. boyle oluncada evdeki butun cihazlar bilgisayar kontrolunde internete bagli olacak. evinize gelmeden once isitmayi sogutmayi acabilceksiniz, herseyi uzakdan kontrol etmek mumkun olacak. buyuk sirketler universiteler uzun zamandir akilli ev sistemleri uzerine yatirim yapiyorlar. zamani geldiginde akilli telefon trendi gibi bir anda yayilmaya basliyacaklar
CoreXXXşimdi akıllı telefon ile kontol edilince ne geçio elimize anlamadım. ben çok teklojiğim felanmı diyor kullanan içinden acaba.e...
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DH Misafiri 5 yıl
Bence çok yarayışlı arıza yaptığı zaman telefon ile tek hamlede arızayı buluyosun oturduğun yerden ayarlıyosun fazla elektrikde harcamıyo hiç değilse yeni bi teknoloji
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emrahsnr 5 yıl
LG önce türkiyede adam gibi bir servis ağı kursun, adam gibi bir müşteri hizmetleri birimi kursun, müşterisini mağdur etmesin. böyle abidik gubudik şeylerle sonra uğraşsın.

aşağıdaki linkin sonlarında başıma gelen olay..konu da ışıklı fırın...

forum.donanimhaber.com/...
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Mr Worldwide 6 yıl
SAMSUNG'da çıkarmıştı böyle bir ürün
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erci501 6 yıl
zaten yapılmıştı ama olsun iyi gelişmeler.
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darkaura 6 yıl en beğenilen
CoreXXX
şimdi akıllı telefon ile kontol edilince ne geçio elimize anlamadım. ben çok teklojiğim felanmı diyor kullanan içinden acaba.

evden disari bile ciksaniz firinin durumunu takip edebilirsiniz. firinda yemek unutmazsiniz. telefondan tarife gore pisirme programlari yukleyebilirsiniz. yani bir ise yarar ama bu kadar digitallesme maliyetinin yaninda kabul ediyorum cok ufak kazanclar.
ote yandan bu maliyettler hep boyle kalmiyacak. su an pc calistirabilcek gucte bir arm islemcinin maliyeti 10-15$. ustelik gpu, modem gibi pek cok parcalar entegre icine dahil. yakin gelecekde 1$dan ucuza tam bir bilgisayar gorevi gorcek yongalar gelecek. boyle oluncada evdeki butun cihazlar bilgisayar kontrolunde internete bagli olacak. evinize gelmeden once isitmayi sogutmayi acabilceksiniz, herseyi uzakdan kontrol etmek mumkun olacak. buyuk sirketler universiteler uzun zamandir akilli ev sistemleri uzerine yatirim yapiyorlar. zamani geldiginde akilli telefon trendi gibi bir anda yayilmaya basliyacaklar
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murdocklawless 6 yıl
hadi klima olur anlarım. eve gelmeden bir saat önce açmak istersin filan. fırını neden açmak isteyeyim ki? ya da fırını açık bırakıp dışarı çıkan var mıdır? onu da geç fırınlarda zaten timer var, kur kapansın yani. peeh.
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CoreXXX 6 yıl
şimdi akıllı telefon ile kontol edilince ne geçio elimize anlamadım. ben çok teklojiğim felanmı diyor kullanan içinden acaba.
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