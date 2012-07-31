LG'den akıllı telefon ile kontrol edilebilen fırın; Lightwave Oven

Bir firmanın birçok alanda deneyim sahibi olması, ürünlerin entegrasyonu konusunda onu bir adım daha öne çıkarıyor. Bunun örneğini hem dayanıklı tüketim malları hem de elektronik sektörünün deneyimli isimlerinden LG’de görmek mümkün.
Firmanın şimdilik Güney Kore pazarında satışa sunduğu dayanıklı tüketim mallarından Lightwave Oven isimli fırını, akıllı telefonlara yüklenecek küçük bir uygulama ile uzaktan rahatlıkla kontrol edilebiliyor; birkaç dokunuşla fırının derecesini ya da çalışma süresini ayarlanabiliyor. Öte yandan halojen ışık teknolojisini kullanan Lighwave Oven; mikrodalga, ızgara, konveksiyon ya da fermantasyon fırını olarak kullanılabilmekte.
Şimdilik Güney Kore’de 475 avroluk etiketiyle son tüketiciyle buluşan fırının, önümüzdeki dönemde diğer pazarlarda satışa sunulması bekleniyor.
http://www.pocket-lint.com/news/46704/lg-lightwave-oven-smartphone-control Yorum Yaz Paylaş Tweetle
evden disari bile ciksaniz firinin durumunu takip edebilirsiniz. firinda yemek unutmazsiniz. telefondan tarife gore pisirme programlari yukleyebilirsiniz. yani bir ise yarar ama bu kadar digitallesme maliyetinin yaninda kabul ediyorum cok ufak kazanclar.
ote yandan bu maliyettler hep boyle kalmiyacak. su an pc calistirabilcek gucte bir arm islemcinin maliyeti 10-15$. ustelik gpu, modem gibi pek cok parcalar entegre icine dahil. yakin gelecekde 1$dan ucuza tam bir bilgisayar gorevi gorcek yongalar gelecek. boyle oluncada evdeki butun cihazlar bilgisayar kontrolunde internete bagli olacak. evinize gelmeden once isitmayi sogutmayi acabilceksiniz, herseyi uzakdan kontrol etmek mumkun olacak. buyuk sirketler universiteler uzun zamandir akilli ev sistemleri uzerine yatirim yapiyorlar. zamani geldiginde akilli telefon trendi gibi bir anda yayilmaya basliyacaklar