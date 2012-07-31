LG'den akıllı telefon ile kontrol edilebilen fırın; Lightwave Oven

Bir firmanın birçok alanda deneyim sahibi olması, ürünlerin entegrasyonu konusunda onu bir adım daha öne çıkarıyor. Bunun örneğini hem dayanıklı tüketim malları hem de elektronik sektörünün deneyimli isimlerinden LG’de görmek mümkün.

Firmanın şimdilik Güney Kore pazarında satışa sunduğu dayanıklı tüketim mallarından Lightwave Oven isimli fırını, akıllı telefonlara yüklenecek küçük bir uygulama ile uzaktan rahatlıkla kontrol edilebiliyor; birkaç dokunuşla fırının derecesini ya da çalışma süresini ayarlanabiliyor. Öte yandan halojen ışık teknolojisini kullanan Lighwave Oven; mikrodalga, ızgara, konveksiyon ya da fermantasyon fırını olarak kullanılabilmekte.

Şimdilik Güney Kore’de 475 avroluk etiketiyle son tüketiciyle buluşan fırının, önümüzdeki dönemde diğer pazarlarda satışa sunulması bekleniyor.

http://www.pocket-lint.com/news/46704/lg-lightwave-oven-smartphone-control