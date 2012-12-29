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LG'den akıllı telefonlar, tabletler ve ultrabook'lar için yüksek çözünürlüklü yeni ekranlar

6 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Optimus G ve Nexus 4 gibi modellerle akıllı telefon pazarında yükselişe geçen LG, başlamasına sayılı günler kalan CES yani Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yüksek çözünürlüklü yeni ekranlarını göstermeye hazırlanıyor. LG tarafından doğrulanan bilgiye göre, akıllı telefonlar başta olmak üzere tabletler ve dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen yeni ekranlar, açığa çıkan ilk bilgilere göre rekabet ortamını kızıştıracak gibi görünüyor.
Yatırımlarını AH-IPS tabanlı ekranlar üzerinde şekillendiren LG,  5.5-inç büyüklüğündeki Full HD ekranında 403ppi piksel yoğunluk değeri sunuyor. Şirket tarafından üst seviye akıllı telefonlarda kullanılması beklenen bu ekrana ek olarak 7" segmentindeki tabletler için geliştirilen 1920x1200 çözünürlüğündeki ekran, dizüstü bilgisayarlar için 2560x1700 piksel çözünürlüğünde 12.9-inç ekran ve yine cep telefonları için hazırlanan, çerçeve kalınlığı 1mm'nin altında olan 4.7-inç büyüklüğündeki ekran, CES Fuarı'nda LG'nin yapacağı sürprizlerden bazıları olacak. Bir yıldan uzun bir süredir kendi işlemcilerini de geliştirmekte olan LG, artan rekabete bağlı olarak panel üretimine daha fazla yatırım yapma yolunu tercih ederken, rün çeşitliliğini  arttırmayı da planlıyor.Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte LG'^nin önümüzdeki günlerd Optimus markalı yeni bir tablet sunacağı da kulaktan kulağa dolaşan dedikodular arasında yer alıyor.
Yaşanan gelişmelere bakılırsa, 2013'te üst seviye akıllı telefon pazarında rekabet 5-inç ve üzeri Full HD ekrana sahip modeller arasında yaşanacak. Henüz Nexus 4 ve Optimus G modellerini dünya çapında yaygın satışa sunamayan LG, Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde yepyeni telefonlar da tanıtabilir. Bakalım bu modeller, yazılım güncellemeleri tarafında ciddi eleştrilere maruz kalan LG'yi yeniden zirve adayı yapacak, bunu cevaplandırabilmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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tahir40 6 yıl en beğenilen
LG destek konusunda çok zayıf, satış için müşterilerin güvenini kazanması lazım. Anlamadığım serbest gruplar bile son android sürümlerini telefonlara göre özelleştirip yayımlarken LG'nin kendi telefonlarını güncellememesi neden ki? Pazarlama stratejisi, güncel telefon istiyorsan yenisini al desek, müşteri neden alsın ki, yarın onu da güncellemeyeceksin.
LG destek konusunda çok zayıf, satış için müşterilerin güvenini kazanması lazım. Anlamadığım serbest gruplar bile son android sürümlerini telefonlara göre özel...
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Zuko 6 yıl
Haber biraz acele yazılmış herhalde.
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tugares 6 yıl
LG yeni telefon yapana kadar önce Optimus 4X HD modeline yazılım desteği sağlasın! 4.1 i geçtim daha stabil olan 4.0.4 bile yok ki daha piyasada :(
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merve987 6 yıl
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mansurmarsak 6 yıl
Herkes LG nin yazılımın laf söylüyor fakat Optimus G de ki 4.0.4 ün kullanışlılığı hiç bir romda yok.
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enaz3posta 6 yıl
lg once nexuslari yeterli sayida uretsin sonra ekranlari
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83a6Lsv1 6 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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YasinKsmG 6 yıl
4.7 inç. ideal kim ne derse desin..
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manyakurt 6 yıl
ya tamda ipad mini almak üzereyken 7" ekran tanıtıp durmayın arkadaş...
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tahir40 6 yıl
LG destek konusunda çok zayıf, satış için müşterilerin güvenini kazanması lazım. Anlamadığım serbest gruplar bile son android sürümlerini telefonlara göre özelleştirip yayımlarken LG'nin kendi telefonlarını güncellememesi neden ki? Pazarlama stratejisi, güncel telefon istiyorsan yenisini al desek, müşteri neden alsın ki, yarın onu da güncellemeyeceksin.
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[__Zahid__] 6 yıl
5 inç yapip 440 ppi yapsa daha hoş olur
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biggame 6 yıl
bide şu 2560 1600 ekranlar gelse 700 liradan 27inç tadından yenmez telefonda hd olsada yeter
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Fourtagraph 6 yıl biggame
biggame
bide şu 2560 1600 ekranlar gelse 700 liradan 27inç tadından yenmez telefonda hd olsada yeter

Hansel hayeller aleminde..
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