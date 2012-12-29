LG'den akıllı telefonlar, tabletler ve ultrabook'lar için yüksek çözünürlüklü yeni ekranlar

Optimus G ve Nexus 4 gibi modellerle akıllı telefon pazarında yükselişe geçen LG, başlamasına sayılı günler kalan CES yani Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yüksek çözünürlüklü yeni ekranlarını göstermeye hazırlanıyor. LG tarafından doğrulanan bilgiye göre, akıllı telefonlar başta olmak üzere tabletler ve dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen yeni ekranlar, açığa çıkan ilk bilgilere göre rekabet ortamını kızıştıracak gibi görünüyor.

Yatırımlarını AH-IPS tabanlı ekranlar üzerinde şekillendiren LG, 5.5-inç büyüklüğündeki Full HD ekranında 403ppi piksel yoğunluk değeri sunuyor. Şirket tarafından üst seviye akıllı telefonlarda kullanılması beklenen bu ekrana ek olarak 7" segmentindeki tabletler için geliştirilen 1920x1200 çözünürlüğündeki ekran, dizüstü bilgisayarlar için 2560x1700 piksel çözünürlüğünde 12.9-inç ekran ve yine cep telefonları için hazırlanan, çerçeve kalınlığı 1mm'nin altında olan 4.7-inç büyüklüğündeki ekran, CES Fuarı'nda LG'nin yapacağı sürprizlerden bazıları olacak. Bir yıldan uzun bir süredir kendi işlemcilerini de geliştirmekte olan LG, artan rekabete bağlı olarak panel üretimine daha fazla yatırım yapma yolunu tercih ederken, rün çeşitliliğini arttırmayı da planlıyor.Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte LG'^nin önümüzdeki günlerd Optimus markalı yeni bir tablet sunacağı da kulaktan kulağa dolaşan dedikodular arasında yer alıyor.

Yaşanan gelişmelere bakılırsa, 2013'te üst seviye akıllı telefon pazarında rekabet 5-inç ve üzeri Full HD ekrana sahip modeller arasında yaşanacak. Henüz Nexus 4 ve Optimus G modellerini dünya çapında yaygın satışa sunamayan LG, Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde yepyeni telefonlar da tanıtabilir. Bakalım bu modeller, yazılım güncellemeleri tarafında ciddi eleştrilere maruz kalan LG'yi yeniden zirve adayı yapacak, bunu cevaplandırabilmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.