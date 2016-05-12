LG’den bu kez aksiyon kamerası, üstelik LTE destekli

Şubat ayı sonlarındaki MWC 2016 fuarında, LG’nin G5 amiral gemi modeli ile birlikte LG 360 CAM sanal gerçeklik kamerası ve LG 360 VR sanal gerçeklik gözlüğünü lanse ettiğine şahit olmuştuk. Aradan uzunca bir zaman geçtikten sonra, ilginç bir ürün daha karşımıza çıktı.

LG Action CAM LTE adındaki ürün bir aksiyon kamerası. Kamera üzerinde 1/2.3 inçlik 12.3MP çözünürlüğünde ve 1.55 mikron piksel büyüklüğüne sahip bir sensör yer alıyor. Video tarafında 120 kare/saniye hızında 720p, 60 kare/saniye hızında Full HD, 30 kare/saniye hızında 4K kayıt imkanı mevcut. Ayrıca 720p çözünürlükte canlı yayın da yapılabiliyor.

Kayıtlar 2TB’ye kadar kapasite sunan microSD kartlar üzerinde saklanabildiği gibi USB 2.0 Type-C yoluyla da alınabiliyor. Ayrıca GPS, jiroskop, ivmeölçer, Bluetooth 4.1 ve WiFi teknolojileri de cihazdaki yerini almış.

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Aksiyon kamerasının ilgi çekici tarafı LTE modeme sahip olması. Bu sayede, herhangi bir akıllı telefona bağlı olmadan, önceden belirlenmiş siteler üzerinde canlı yayın aktarımı yapılabiliyor. Ayrıca cihazı uzaktan kontrol edilebilen kablosuz bir güvenlik kamerası olarak da kullanabiliyorsunuz.

Özel yetenekleri nedeniyle, cihazda bir bilgisayar donanım mevcut. Adı bilinmeyen bir işlemci ve 2GB RAM yanında, işletim sistemi için de 4GB yer ayrılmış. 1400mAh kapasiteli batarya ile 4 saate kadar Full HD video kaydı yapılabiliyor. IP67 sertifikası ile su altında 1 metreye kadar 30 dakika çalışabilen ürün, gelecek aydan itibaren Güney Kore, Avrupa, Kuzey Amerika ülkelerinde satışa sunulacak. Fiyatı henüz belli değil.