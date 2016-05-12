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LG’den bu kez aksiyon kamerası, üstelik LTE destekli

Sürekli akıllı telefonlara bağlı olmayan bir aksiyon kamerası arıyorsanız, LG'nin Action Cam LTE adındaki yeni ürünü ihtiyacınıza cevap verecek kabiliyetlere sahip.
3 yıl
3,7b
1
9
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Şubat ayı sonlarındaki MWC 2016 fuarında, LG’nin G5 amiral gemi modeli ile birlikte LG 360 CAM sanal gerçeklik kamerası ve LG 360 VR sanal gerçeklik gözlüğünü lanse ettiğine şahit olmuştuk. Aradan uzunca bir zaman geçtikten sonra, ilginç bir ürün daha karşımıza çıktı.

LG Action CAM LTE adındaki ürün bir aksiyon kamerası. Kamera üzerinde 1/2.3 inçlik 12.3MP çözünürlüğünde ve 1.55 mikron piksel büyüklüğüne sahip bir sensör yer alıyor. Video tarafında 120 kare/saniye hızında 720p, 60 kare/saniye hızında Full HD, 30 kare/saniye hızında 4K kayıt imkanı mevcut. Ayrıca 720p çözünürlükte canlı yayın da yapılabiliyor.

Kayıtlar 2TB’ye kadar kapasite sunan microSD kartlar üzerinde saklanabildiği gibi USB 2.0 Type-C yoluyla da alınabiliyor. Ayrıca GPS, jiroskop, ivmeölçer, Bluetooth 4.1 ve WiFi teknolojileri de cihazdaki yerini almış.

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Aksiyon kamerasının ilgi çekici tarafı LTE modeme sahip olması. Bu sayede, herhangi bir akıllı telefona bağlı olmadan, önceden belirlenmiş siteler üzerinde canlı yayın aktarımı yapılabiliyor. Ayrıca cihazı uzaktan kontrol edilebilen kablosuz bir güvenlik kamerası olarak da kullanabiliyorsunuz.

Özel yetenekleri nedeniyle, cihazda bir bilgisayar donanım mevcut. Adı bilinmeyen bir işlemci ve 2GB RAM yanında, işletim sistemi için de 4GB yer ayrılmış. 1400mAh kapasiteli batarya ile 4 saate kadar Full HD video kaydı yapılabiliyor. IP67 sertifikası ile su altında 1 metreye kadar 30 dakika çalışabilen ürün, gelecek aydan itibaren Güney Kore, Avrupa, Kuzey Amerika ülkelerinde satışa sunulacak. Fiyatı henüz belli değil. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/05/lg-action-cam-lte-announced-launches-next-month.html Yorum Yaz
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EmreCArat 3 yıl
Görselde kameranın kaska tutturulduğu aparat GoPro Hero 4 Session'ın aparatı. Kamera onun içerisine tutturulmuş. Kendi aparat seti yokmu ki tanıtımı GoPro aparatı ile yapıyorlar acaba?
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supernoova 3 yıl
Lg g4 var bende manyak kamerasi var o yüzden güzel birseyler olabilir. Bir tek sitede tahmini fiyat verilmis 400$ olarak.

Camera: 1/2.3-inch 12.3MP / 1.55 x 1.55㎛pixels
Connectivity: LTE / 3G / Wi-Fi 802.11 b, g, n / USB Type-C 2.0 / Bluetooth 4.1
Video Recording: UHD 30fps / FHD 60fps / HD 120fps
Video Live Streaming: HD 30fps
Memory: 2GB RAM / 4GB ROM (OS only) / microSD (up to 2TB)
Size: 35 x 35 x 77.9mm
Weight: 95g
Battery: 1,400mAh
Others: IP67 / GPS / Accelerometer / Gyroscope
Color: Light Gray

droid-life.com/...
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reyhoustaaa 3 yıl
2000 tl den koyarlar piyasaya parası olan babayiğitler alıt bizde bakarız anca bana çok etkileyici gelmiyor bu özellikler önemli olan fiyat biz ulaşamadıktan sonra en iyisi olsa nolcak
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Das Boot 3 yıl
Çinli üreticilerin onlarca farklı alternatifi var. GoPro'nun ilk popülerleştiği yıllar belki de rakipsiz seviyedeydi. Fakat son zamanlarda çinli üreticilerin de piyasaya girmesiyle Gopro'nun da satışları düşmeye başladı. Tabiki GoPro kalitesi sunmuyorlar fakat 300 liraya bulunabiliyorlar. Muhtemelen 2-3 yıl sonra çıkacak modellerde o kalitede yakalanacak. O yüzden bu sektöre yeni giren üreticiler ucuz modeller üretmeleri daha doğru olur.
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OverClocK1ng 3 yıl
Şu kameraların hepsinin tek problemi PİL. Yaaw arkadaş. Yer sıkıntısı da yok. Kalınlık sıkıntısı da yok. Niye adam gibi pil koymazlar da 10-12 saat kayıt yapamayız bir anlam veremiyorum. Motora binip, sabah çıkıp, pil bitmeden gece dönüşe kadar kayıt yapmak istiyorum. Çoğu kamera 1.2-2 saat kayıt yapıyor. Hadi ufak olsa, yer yoktu ondan koyamadık deseler gam yemeyeceğim....
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Morphinz 3 yıl
Ana işlevinden sapmış resmen, bunun kırpılmış versiyonu ucuz fiyata satılsa iyi olur.
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ozbey08 3 yıl
süper bir alet ama kesin çok pahalı olur özellikle de ülkemizde
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