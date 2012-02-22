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LG'den gözlüksüz üç boyut desteği sunan yeni telefon; Optimus 3D Cube

7 yıl
5,8b
1
28
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'den gözlüksüz üç boyut desteği sunan yeni telefon; Optimus 3D Cube
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Yaklaşan Mobil Dünya Kongresi öncesi akıllı telefon üreticilerinin yeni modelleri ortaya çıkmaya devam ediyor. 5-inç büyüklüğünde ekrana sahip Optimus Vu modeliyle gündemde olan LG, üç boyutlu görüntüleme yeteneğine sahip yeni telefonu Optimus 3D Cube'ü duyurdu.
Optimus 3D modelinin devamı niteliğindeki telefon, hem tasarım hem de donanım anlamında geliştirilmiş detaylara sahip. 9.6mm ile daha ince bir kasaya sahip olan Optimus 3D Cube 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden güç alıyor ve 16GB bellek ile geliyor.
Gözlüksüz 3D desteği sunan 4.3-inç büyüklüğünde IPS panelli ekran ile gelen telefonda 5 Megapiksel çözünürlüğünde iki adet kameraya yer veriliyor. NFC yani yakın alan iletişimi teknolojisiyle uyumlu olan telefonun en büyük özelliği ise beraberinde gelen yerleşik 3D video düzenleme yazılımı.
Android 2.3 işletim sistemiyle tanıtılan ve  Android 4.x Ice Cream Sandwich güncellemesi alacağı belirtilen yeni telefonda ayrıca 3D harita uygulaması da bulunuyor.  Merak edilen diğer detayları Mobil Dünya Kongresi'den açıklanacak Optimus 3D Cube, Mart ayında Kore'de satışa sunulacak.
LG'den gözlüksüz üç boyut desteği sunan yeni telefon; Optimus 3D Cube
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Nightmare70 7 yıl en beğenilen
Evo 3d gibi olmasında bakarken gözüm şaşı oluyor arkadaş öyle 3d olacağına hiç olmasın..
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DH Misafiri 7 yıl
yaa supermiş ya cok begendim bu telefonu alabilirim...
param yeterse...:):):):)
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yusufislam 7 yıl
lüzumsuz bi telefon.... ne farkı var p920 den
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marine-gear 7 yıl
lg optimus 3d kullanıyorum telefonu görenler hayran kalıyor iphone kullanıcıları ise önce klasik lafları iphone alsaydın o paraya sonra biraz kurcalayınca gözleri kalıyor


optimus 3d'ye göre daha ince daha iyi bir ekran var ips ekran ve daha yüksek ram ve kapasite var.
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DH Misafiri 7 yıl
Adam yapmış 3D olayını...Biraz ağır yada kalın olabilir.Ne farkeder ki ince olsa kırılacak diye ona da taş atarsınız.Koskoca LG mühendisleri DH'den fikir alsın :) LG O3D kullanıyorum.Farkına bile varamıyorum ağırlığının.Ne kadar abartı insanlarsınız...
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glos7777 7 yıl
o deilde her yeni bi model tanıtıldığında şu resimdeki klasik poz kullanımı nedir ya .. neki öyle önde 2-3 tane telefon arkasında bi kız boynu 48 derece açılı elinde aynı telefon kameraya poz vermesi zzzzzzz (bu pozun bile patenti alınırsa şaşmam bu arada..)
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treabacks 7 yıl
LG yine DH mobile uzmanlarının görüşlerini almadan telefon çıkarmış.
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DH Misafiri 7 yıl
Sahislarin aliyorsunuz da bari firmalarin gunahlarini almayin. Lg 3d 11,9mm lgcube 9.6mm. Yani ince sayilir
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Stanislas Xavier 7 yıl
fashionmann

Umarım bunuda diğer 3d modeli gibi yapmaz en azından htc 3d gibi olsun lg 3d telefonu ilk duyurdu fakat htc bariz bir şekilde evo 3d ile 3d görüntüde fark attı..3D başarısız diğen arkadaşlar telefonlarının youtube uygulamasına girip BZcvJSIBZIs aratsınlar ve izlesinler....Gözün yorulmasına gelince göz hassasiyetine bağlı olarak bazılarında uzun bazılarında ise kısa bir alışmadan sonra geçer.



pocket-lint.com/...

"" It's worth pointing out while the LG Optimus device was superior at 3D, the Evo 3D's 2D screen is better. So, which should you buy as a better 3D phone? The LG Optimus 3D hands down. ""
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Lepanto 7 yıl
İncelik ve dahili hafıza dışında 3D'den bir farkı yok sanırım. Biraz daha geliştirme olmalıymış, görünen kadarıyla lüzumsuz bir model gibi. Ama tasarımı hoş, en azından 3D gibi kaba değil.
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alykoo 7 yıl
kalsın telefona verdiğim para kadar bide göz doktoruna para vermek istemiyorum
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Morte34 7 yıl
sınıftan arkadaşım almış almasına ama bence çok büyük ve itici istediği kadar 3d olsun
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sedatkuran 7 yıl
ara tuşunu 3d görsen ne olur yourubta 3d videyo izlesen ne olur
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E_Aydin35 7 yıl
Biraz büyükmü acaba?bencede olması lazım öbür türlü haz almak söz konusu bile olamaz..
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himmet_dal 7 yıl
güzel olmuş ama 3dnin gelişmesi lazım uzun süreli kullanımda hiç bir espirisi kalmıyor 3dnin.
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