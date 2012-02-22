LG'den gözlüksüz üç boyut desteği sunan yeni telefon; Optimus 3D Cube

Yaklaşan Mobil Dünya Kongresi öncesi akıllı telefon üreticilerinin yeni modelleri ortaya çıkmaya devam ediyor. 5-inç büyüklüğünde ekrana sahip Optimus Vu modeliyle gündemde olan LG, üç boyutlu görüntüleme yeteneğine sahip yeni telefonu Optimus 3D Cube'ü duyurdu.

Optimus 3D modelinin devamı niteliğindeki telefon, hem tasarım hem de donanım anlamında geliştirilmiş detaylara sahip. 9.6mm ile daha ince bir kasaya sahip olan Optimus 3D Cube 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden güç alıyor ve 16GB bellek ile geliyor.

Gözlüksüz 3D desteği sunan 4.3-inç büyüklüğünde IPS panelli ekran ile gelen telefonda 5 Megapiksel çözünürlüğünde iki adet kameraya yer veriliyor. NFC yani yakın alan iletişimi teknolojisiyle uyumlu olan telefonun en büyük özelliği ise beraberinde gelen yerleşik 3D video düzenleme yazılımı.

Android 2.3 işletim sistemiyle tanıtılan ve Android 4.x Ice Cream Sandwich güncellemesi alacağı belirtilen yeni telefonda ayrıca 3D harita uygulaması da bulunuyor. Merak edilen diğer detayları Mobil Dünya Kongresi'den açıklanacak Optimus 3D Cube, Mart ayında Kore'de satışa sunulacak.